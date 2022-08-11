Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало

Глядя на эти весьма дурновкусные вещицы, и на то, как тонко и филигранно они исполнены, невозможно отделаться от мысли о том, что если бы эту энергию люди потратили на более достойные цели, то цены бы им не было!

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Завтрак, который невозможно съесть 0 Источник:

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Чужие среди нас 0 Источник:

Зеркало для авто Безумного Макса 0 Источник:

Барби-футбол 0 Источник:

То ли мутант, то ли талисман борделя 0 Источник:

Психоделическое тату 0 Источник:

Царь скорпионов 0 Источник:

Я люблю науку 0 Источник:

Обратите внимание на точность деталей 0 Источник:

Тщательно хлорированная спальня 0 Источник:

Ночник. Просто ночник 0 Источник:

Ягодки-акулки 0 Источник:

Недобрый дом 0 Источник:

Зарядка для телефона в форме быстрорастворимой лапши 0 Источник:

Термометр для бассейна. Фу! 0 Источник:

Тортик - то ли на свадьбу, то ли на похороны 0 Источник:

Монстр из сувенирной лавки 0 Источник:

Торт для кардиолога 0 Источник:

Дом бульдозериста 0 Источник:

Кто решится поцеловать эти губки? 0 Источник:

Садись, красивая, поехали кататься! 0 Источник:

Отдел хранения 0 Источник:

Теперь живите с этим 0 Источник:

Неужели невеста тоже надувная? 0 Источник:

Когда попросила мужа купить столовые приборы 0 Источник:

День рождения стриптизерши 0 Источник:

Кастет с бриллиантами 0 Источник:

Надувное кресло 0 Источник:

Голубь-мутант 0 Источник:

Огнетушители от Louis Vuitton 0 Источник:

Спиннер "Твоя совесть" 0 Источник:

Унитаз с претензией 0 Источник:

Мебель дачная 0 Источник:

Кресло "Раздави кролика" 0 Источник: