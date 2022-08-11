Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало

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Глядя на эти весьма дурновкусные вещицы, и на то, как тонко и филигранно они исполнены, невозможно отделаться от мысли о том, что если бы эту энергию люди потратили на более достойные цели, то цены бы им не было!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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