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Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало

Когда идея подвела - но зато воплощение не подкачало

Автор:
11 августа 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: безвкусица   глупая идея   дизайн   забавно   и так бывает   идея   мастерство   смешно   стиль   
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Глядя на эти весьма дурновкусные вещицы, и на то, как тонко и филигранно они исполнены, невозможно отделаться от мысли о том, что если бы эту энергию люди потратили на более достойные цели, то цены бы им не было!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безвкусица   глупая идея   дизайн   забавно   и так бывает   идея   мастерство   смешно   стиль   
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