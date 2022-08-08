6 сцен из фильмов, которые, казалось, сняты с помощью компьютерной графики, но это не так

Практически в каждом современном фильме используется CGI: им заменяют фоны сцен, омолаживают или старят актеров, множат массовку, а в блокбастерах на компьютере «рисуют» целые эпизоды.
«Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Кристофер Нолан известен не только своими закрученными сюжетами, благодаря которым его как всерьез, так и иронично называют гением, но и тем, что он не использует компьютерную графику в тех моментах, в которых кажется, будто без нее нельзя было обойтись.
На первый взгляд могло показаться, что сцена в самолете в начале триквела «Темного рыцаря» снята сначала в павильоне, а затем с помощью визуальных эффектов, но сцена, в которой самолет подвешивают, затем по остаткам самолета ползут люди, а после его сбрасывают на землю, была отснята без использования графики с помощью каскадеров.
«Трансформеры: Темная сторона Луны»
Майкл Бэй никогда не стеснялся использовать компьютерную графику во время съемок своих фильмов, особенно серии «Трансформеров», которые отличились фирменным звуком Майкла Бэя, большим количеством визуальных эффектов и еще большим количеством флагов США, которые подчеркивали максимальную патриотичность Бэя и его персонажей.
Но были сложные сцены и без помощи специальных эффектов. Солдатов, которые спрыгнули с самолета и полетели на вингсьютов, на самом деле сыграли каскадеры. Конечном взрывы вокруг пришлось нарисовать, но этот впечатляющий прыжок был тяжелой работой специально обученных людей. Примечательно, что в этой сцене были кадры от первого лица, потому что на шлемах каскадеров были экшн-камеры, которые снимали весь их прыжок.
«Властелин колец»
Обычно для ролей гномов и карликов брали актеров, которые на самом деле являются карликами. Но из-за внешности невозможно было найти таких актеров, которые сыграли бы хоббитов. Да и гномов как во «Властелине колец», так и в «Хоббите», играли актеры с обычным ростом, а некоторые были и вовсе выше многих остальных актеров обеих трилогий.
Все дело заключалось в принудительной перспективе. Камера и актеры располагались так, что два актера с примерно одинаковым ростом могли выглядеть вместе, как высокий взрослый и низкий ребенок. Во время съемок таких сцен актеры обычно находились далеко друг от друга и благодаря этому создавался подобный эффект, но в «Хоббите» Питер Джексон от него отказался и поэтому во многих сценах отдельно снимались актеры, которые играли гномов и хоббитов, и актеры, которые играли всех остальных.
«Человек-Паук»
Казалось, что невозможно поймать еду на поднос так, как это сделал Питер Паркер в первом «Человеке-Пауке». Но на самом деле это возможно, только с одним небольшим нюансом – магнитом. Поднос и вся еды содержали в себе магниты.
Сэм Рэйми решил не использовать компьютерную графику, как и во второй части с Отто, щупальца которого были настоящими и ими управляли обычные люди.
Чтобы исполнить сцену с едой, Тоби Магуайру потребовалось пройти 155 дублей и лишь 156-й оказался удачным. Было бы крайне досадно, если бы Кирстен Данст во время 156 дубля забыла свою реплику.
«Железный человек 3»
Кто точно не может жить без компьютерной графики, так это киностудия Marvel, которая использует графику везде, где только можно. В некоторых сценах актеры даже ходят не в костюмах своих персонажей, а в костюмах захвата движения тела. Так, например, все белые костюмы для перемещений во времени в фильме «Мстители: Финал» на самом деле были созданы с помощью компьютерной графики.
Учитывая это, что уж говорить про настоящие действия. «Естественно, все сцены созданы с помощью компьютерной графики» - могли подумать фанаты, но это совсем не так.
В фильме «Железный человек 3» Тони Старк спасает людей, которые выпали через дыру в самолете и пустились в открытый полет. В этой сцене падение было настоящим, а Железного человека и падающих людей сыграли настоящие каскадеры из Red Bull Skydiving Team.
Эта команда радует своих фанатов не только в фильмах, но также и в своих обычных видео, где они исполняют сумасшедшие полеты.
«Миссия невыполнима»
Тому Крузу в серии фильмов «Миссия невыполнима» можно уделить отдельное время, потому что он сам исполняет все трюки своего персонажа и каждый раз сильно рискует, потому что эти трюки невозможно представить в голове, а он их совершает в реальной жизни.
Во второй части он сам лазал по скалам с одним страховочным тросом и прыгал так, как никто в здравом уме прыгать бы не стал. В пятой части Том Круз держался за самолет и летел вместе с ним. Естественно, в этот момент Том был всячески застрахован, и при этом у него были закрыты глаза и уши, поэтому он ничего не слышал и не видел, а только чувствовал, как его сдувает, и как по нему бьют маленькие камни, вылетавшие из двигателя. В четвертой части Том взабрался на башню «Бурдж-Халифа» в Дубае и работал так несколько дней, потому что вертолеты, на которых располагались камеры, могли находиться в воздухе только пол часа. В седьмой части он и вовсе проехался по трамплину на мотоцикле и улетел вместе с ним в пропасть.
Во всех этих сценах компьютерная графика использовалась только для того, чтобы убрать из кадра страховку Тома Круза.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Фродо/Элайджа Вуд - 1,68 м
Сэм/Шон Эстин - 1,68 м
Гендальф/Ян МакКилен - 1,80 м
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Ну да, прям одного роста
Одно другого не исключает в данном случае.