6 сцен из фильмов, которые, казалось, сняты с помощью компьютерной графики, но это не так

Тому Крузу в серии фильмов «Миссия невыполнима» можно уделить отдельное время, потому что он сам исполняет все трюки своего персонажа и каждый раз сильно рискует, потому что эти трюки невозможно представить в голове, а он их совершает в реальной жизни.

Во второй части он сам лазал по скалам с одним страховочным тросом и прыгал так, как никто в здравом уме прыгать бы не стал. В пятой части Том Круз держался за самолет и летел вместе с ним. Естественно, в этот момент Том был всячески застрахован, и при этом у него были закрыты глаза и уши, поэтому он ничего не слышал и не видел, а только чувствовал, как его сдувает, и как по нему бьют маленькие камни, вылетавшие из двигателя. В четвертой части Том взабрался на башню «Бурдж-Халифа» в Дубае и работал так несколько дней, потому что вертолеты, на которых располагались камеры, могли находиться в воздухе только пол часа. В седьмой части он и вовсе проехался по трамплину на мотоцикле и улетел вместе с ним в пропасть.

Во всех этих сценах компьютерная графика использовалась только для того, чтобы убрать из кадра страховку Тома Круза.