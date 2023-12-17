10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год

Кот по имени Кит Кэт перепрыгнул через скакалку 9 раз за минуту благодаря тренировкам со своей хозяйкой. Этот удивительный кот стал настоящей звездой рекламы. Сейчас котику 13 лет и, по словам своей хозяйки, тренировки он начал с 6 месяцев.