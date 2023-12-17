10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год

В уходящем 2023 году были установлены довольно необычные рекорды как людьми, так и животными.
Кот по имени Кит Кэт перепрыгнул через скакалку 9 раз за минуту благодаря тренировкам со своей хозяйкой. Этот удивительный кот стал настоящей звездой рекламы. Сейчас котику 13 лет и, по словам своей хозяйки, тренировки он начал с 6 месяцев.
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Вот уж действительно самый странный рекорд. Американка Кимберли Уинтер установила рекорд с самой громкой отрыжкой, достигнув уровня в 107 децибел - это сравнимо с ревом мотоцикла на полной скорости. Чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, она запивала кофе пивом во время завтрака.
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39-летний французский пожарный Джонатан Веро пробежал самую длинную дистанцию (272,25 метра) без кислорода в огнезащитном костюме на трассе в Обурдене. Этот смелый трюк показал уникальные навыки и выносливость пожарных.
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Собака по имени Рокки из США установила рекорд с самым длинным языком среди всех живущих сейчас собак - его длина составила 14 см. Порода пса - боксер, ему 9 лет и вес этого красавца почти 30 кг.
Иранец Аболфазл Сабер Мохтари может притягивать металл, и чтобы не быть голословным, продемонстрировал свою способность, "примагнитив" к телу 88 ложек. Он утверждает, что развивал свою необычную способность с детства.
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13-летняя американка Эйвери Эмерсон Фишер показала за минуту 38 фокусов, находясь в аквариуме в Сан-Франциско. Это удивительное выступление объединило два ее хобби - фокусы и подводное плаванье.
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Сотрудники ресторана Vapiano собрали в Берлине 465 пар, чтобы они одновременно совершили итальянский поцелуй во время поедания спагетти. Вот уж действительно гении маркетинга - и ресторан прорекламировали и в Книгу рекордов попали!
Многочисленный рекордсмен Андре Ортольф смог с завязанными глазами быстрее всех в мире собрать игрушку «Мистер Картофельная Голова». Он справился с этой задачей за 12,11 секунды. Вот уж действительно "полезный" навык.
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Американец Пол Слосар был признан обладателем самых длинных усов среди живущих мужчин — их длина равна 63,5 сантиметра. Ему потребовалось целых 30 лет, чтобы поставить этот рекорд.
Каскадер Пол Свифт (Великобритания) втиснул большой пикап в крошечный зазор в 88 см и поставил рекорд по самому короткому промежутку, пройденному пикапом на двух колесах.
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Пусть хоть один из них сделает это через газету...