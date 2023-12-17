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10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год

10 самых бредовых рекордов из Книги рекордов Гиннеса за 2023 год

Автор:
17 декабря 2023 07:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2023   Видео   Книга рекордов Гинесса   автомобили   животные   люди   рекорды   
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В уходящем 2023 году были установлены довольно необычные рекорды как людьми, так и животными.

Кот по имени Кит Кэт перепрыгнул через скакалку 9 раз за минуту благодаря тренировкам со своей хозяйкой. Этот удивительный кот стал настоящей звездой рекламы. Сейчас котику 13 лет и, по словам своей хозяйки, тренировки он начал с 6 месяцев.


Вот уж действительно самый странный рекорд. Американка Кимберли Уинтер установила рекорд с самой громкой отрыжкой, достигнув уровня в 107 децибел - это сравнимо с ревом мотоцикла на полной скорости. Чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, она запивала кофе пивом во время завтрака.


39-летний французский пожарный Джонатан Веро пробежал самую длинную дистанцию (272,25 метра) без кислорода в огнезащитном костюме на трассе в Обурдене. Этот смелый трюк показал уникальные навыки и выносливость пожарных.


Собака по имени Рокки из США установила рекорд с самым длинным языком среди всех живущих сейчас собак - его длина составила 14 см. Порода пса - боксер, ему 9 лет и вес этого красавца почти 30 кг.


Иранец Аболфазл Сабер Мохтари может притягивать металл, и чтобы не быть голословным, продемонстрировал свою способность, "примагнитив" к телу 88 ложек. Он утверждает, что развивал свою необычную способность с детства.

13-летняя американка Эйвери Эмерсон Фишер показала за минуту 38 фокусов, находясь в аквариуме в Сан-Франциско. Это удивительное выступление объединило два ее хобби - фокусы и подводное плаванье.


Сотрудники ресторана Vapiano собрали в Берлине 465 пар, чтобы они одновременно совершили итальянский поцелуй во время поедания спагетти. Вот уж действительно гении маркетинга - и ресторан прорекламировали и в Книгу рекордов попали!

Многочисленный рекордсмен Андре Ортольф смог с завязанными глазами быстрее всех в мире собрать игрушку «Мистер Картофельная Голова». Он справился с этой задачей за 12,11 секунды. Вот уж действительно "полезный" навык.


Американец Пол Слосар был признан обладателем самых длинных усов среди живущих мужчин — их длина равна 63,5 сантиметра. Ему потребовалось целых 30 лет, чтобы поставить этот рекорд.


Каскадер Пол Свифт (Великобритания) втиснул большой пикап в крошечный зазор в 88 см и поставил рекорд по самому короткому промежутку, пройденному пикапом на двух колесах.


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Метки: 2023   Видео   Книга рекордов Гинесса   автомобили   животные   люди   рекорды   
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6  комментариев
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19k
Shtoppi Час назад
книга РЕКОРДОВ гиннеса превратилась уже в собрание СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
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9k
sedoisever 15 минут назад
Задрали уже эти "примагничиватели" ложек к телу.
Пусть хоть один из них сделает это через газету...
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81
zuckergut 22 минуты назад
Ну тут конечно есть чем людям гордиться, особенно жиробасине которая постоянно рыгает
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1k
naf-naf Полчаса назад
На последней, что то привирают. Во первых визуально видно, что там более 88см, во вторых как авто габаритами 1786 x 1735, можно протиснусь в зазор 88см
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