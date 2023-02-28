Это очень странные мировые рекорды

Самый старый стриптизёр. Баркер начал свою карьеру в 60 лет, уйдя из сферы продаж недвижимости. За несколько лет до этого Бернард пережил рак и понял, что хочет что-то изменить в своей жизни. 60-летний стриптизёр победил больше чем в 40 соревнованиях по профессиональному стриптизу. К сожалению он внезапно умер в 2007 году.



