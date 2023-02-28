Это очень странные мировые рекорды

Кто-то покоряет вершины гор, кто-то поднимает сумасшедшие веса, а кто-то, чтобы оказаться в Книге рекордов Гинесса, совершает совсем уж странные поступки.
Но так или иначе, все эти люди (и не только) оказались увековечены самой известной книге рекордов. Пусть и по весьма странным поводам.
Шеф-повар из Индии прославился своим умением создавать интересные съедобные скульптуры. В 2017 году он оказался в Книге рекордов, когда создал из маргарина копию Тримурти Элефанты - известной статуи, где объединены три индуистских божества. Изделие весило почти полторы тонны и было 1,85 метра в высоту.
Самый старый стриптизёр. Баркер начал свою карьеру в 60 лет, уйдя из сферы продаж недвижимости. За несколько лет до этого Бернард пережил рак и понял, что хочет что-то изменить в своей жизни. 60-летний стриптизёр победил больше чем в 40 соревнованиях по профессиональному стриптизу. К сожалению он внезапно умер в 2007 году.
В 2008 году о суровом китайце узнал мир, когда он смог простоять на среднем и указательном пальцах обеих рук 19,23 секунды
Джилл, мама двоих детей, издала как-то раз звук мощностью в 129 децибел. Это всего-то на 10 децибел меньше, чем звук стартующего реактивного самолёта. Сама Джилл заверила, что использует это своё умение очень редко и выявила она его абсолютно случайно.
У этого человека череп устроен очень интересно - он может без труда выкатывать глаза из орбит и долго держать их в таком состоянии. В присутствии представителей Книги рекордов Гинесса Ахмед выпучил глаза на 3 минуты и 5 секунд, побив таким образом предыдущий аналогичный рекорд.
На итальянском шоу талантов в 2014 году участник из Японии Такеру Кобаяши за три минуты слопал 12 гамбургеров, увековечив себя в Книге рекордов Гинесса. Кстати, он же съел шесть хот-догов за три минуты, что тоже стало рекордом.
Собака на доске - это уже мощное достижение. Но эта австралийская келпи покорила волну высотой 107,2 метра. Ни одно другое животное не может до сих похвастаться такими достижениями в области сёрфинга.
Цзинь Сунхао установил мировой рекорд, пробыв в снегу без одежды 46 минут и 7 секунд. Рекорд был установлен в январе 2011 года.
Сегодня это самый пирсингованный мужчина в мире. Представители Книги рекордов Гинесса насчитали на его теле 453 прокола.
Источник:
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и при этом никто не нагадил себе в трусы???