Гифки. Принцип работы различных видов оружия

21.

Винтовки системы Ross имеют продольно скользящий затвор с прямым движением рукоятки. Запирание ствола осуществляется отдельной боевой личинкой при ее повороте. В зависимости от модификации, личинка могла иметь либо два массивных боевых упора, либо упоры в виде прерывистой многозаходной резьбы. Вращение личинки при продольном движении затвор осуществлялось при взаимодействии соответствующих спиральных пазов и выступов на внутренней поверхности канала в теле затвора и на личинке. Питание патронами осуществлялось из неотъемных коробчатых магазинов емкостью 5 патронов, снаряжавшихся сверху при открытом затворе. Винтовки Ross Mark I и Ross Mark II имели магазины системы Harris, в которых патроны помещались в шахматном порядке в два ряда. Снаряжение магазина осуществлялось отдельными патронами. Для ускорения заряжания стрелок мог сперва опустить подаватель магазина, сжав его пружину нажатием на клавишу, расположенную справа на цевье, позади прицела. После этого второй рукой стрелок просто высыпал пять патронов в коробку магазина и отпускал клавишу подавателя. На винтовках Ross Mark III конструкция магазина изменилась - он стал однорядным, выступающим снизу из ложи, снаряжаемым из обычных пластинчатых обойм от винтовок Lee-Enfield либо по одному патрону. Все военные варианты винтовок Ross также имели отсечку магазина, при включении превращавшие винтовку в однозарядную. Прицельные приспособления на винтовках Mark I и Mark II открытые, с регулируемым по дальности целиком с U-образной прорезью, расположенным на стволе; на винтовках Mark III целик диоптрический, расположен в задней части ствольной коробки. Мушка на всех вариантах имеет кольцевой намушник. Система Росс считалась одной из лучших среди систем того времени с затвором прямого движения. Явные преимущества: очень прочное запирание поршневой системы, легкий ход, малошумность при заряжании, большая живучесть и небольшой вес винтовки.