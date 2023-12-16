Гифки. Принцип работы различных видов оружия

FISHKINET
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя Готовится к концу света: Марк Цуккерберг тайно строит бункер на Гавайях Готовится к концу света: Марк Цуккерберг тайно строит бункер на... Шашлык занял 9-е место в топ-100 блюд мира Шашлык занял 9-е место в топ-100 блюд мира Электромобили&nbsp;— тупиковая ветвь эволюции Электромобили — тупиковая ветвь эволюции В Болливуде все стабильно: сцена из&nbsp;индийского фильма потрясает правдоподобностью и&nbsp;накалом страстей В Болливуде все стабильно: сцена из индийского фильма... Как выглядит ревность Как выглядит ревность Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий Не такого финала они ожидали Не такого финала они ожидали У Джеффа Монсона официально аннулировали американское гражданство У Джеффа Монсона официально аннулировали американское гражданство Фосса: хищник Мадагаскара, который морочил голову учёным 200 лет Фосса: хищник Мадагаскара, который морочил голову учёным 200 лет Детёныш енота проник в дом Детёныш енота проник в дом Санты наваляли американцу, который плохо себя вёл Санты наваляли американцу, который плохо себя вёл Адам Кадыров получил еще одну новую должность Адам Кадыров получил еще одну новую должность Таинственные «звездные камни», которые люди находили в древности Таинственные «звездные камни», которые люди находили в древности Вскрытие показало: стали известны настоящие причины смерти Мэттью Перри Вскрытие показало: стали известны настоящие причины смерти Мэттью... Главная немецкая авиакомпания предъявила счёт экоактивистам Главная немецкая авиакомпания предъявила счёт экоактивистам "Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и нарвалась на троллинг в соцсетях "Устроила показуху": мэр Липецка покидала на камеру снег и... На баттл-рэперов, мечтавших избивать русских беременных девушек, завели уголовные дела На баттл-рэперов, мечтавших избивать русских беременных девушек,...
Гифки. Принцип работы различных видов оружия

Гифки. Принцип работы различных видов оружия

Автор:
16 декабря 2023 21:47
Метки: Оружие   гифки   просто гифки   
539
31
1
Включить все анимашки

Подборка работы механизмов огнестрельного оружия.

Думаю многие видели, но не сразу все целиком.

Интересного вам просмотра!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Оружие   гифки   просто гифки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93k
Херанука Паибалу Час назад
спасибо автору за интересный пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Вспомнилось, лет двадцать тому назад в продаже был CD-диск с анимашками принципов работы затворов.
Кстати, маузером номер 1 назывался, по-моему, маузер 1910-го года 6,35 на 9 патронов(пистолет Сталина). Маузер образца 1914-го, вроде, уже доработка 1910-го на калибр 7,65, а потому патронов в магазине 7, как и у 1934-го. Впрочем, могу ошибаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1056460



Другие посты автора
Популярное
10 фильмов, которые настолько сильно провалились в прокате, что обанкротили свои студии
10 фильмов, которые настолько сильно провалились в прокате, что обанкротили свои студии
Прямая линия с Путиным-2023: вопросы, ответы и мемы
Прямая линия с Путиным-2023: вопросы, ответы и мемы
Набирающие популярность
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#кино#милота#позитив#люди#полиция#СССР#Ynews
#животные#в мире#машина#аварии#авто аварии#факты#подборка#знаменитости#улыбнуло#новый год
#Юмор#автомобили#Прикол#ДТП#интересное#фильм#Россия#соцсети#Автовсячина#снег
"Если вы это читаете, значит, я уже сдохла": в соцсетях опубликовали дневник Алины, которая расстреляла одноклассников в Брянске "Если вы это читаете, значит, я уже сдохла": в соцсетях опубликовали дневник Алины, которая... В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»? Почему братки 90-х называли пистолет «волыной»? Зачем на китайские мечи вешали кольца Зачем на китайские мечи вешали кольца Ветеранам боевых действий хотят упростить процедуру получения оружия Ветеранам боевых действий хотят упростить процедуру получения оружия

На что жалуетесь?

Вернуться