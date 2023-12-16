Гифки. Принцип работы различных видов оружия

Подборка работы механизмов огнестрельного оружия.
Думаю многие видели, но не сразу все целиком.
Интересного вам просмотра!
1.
2.
Механизм с боковым запиранием канала ствола.
3.
«Миниган» системы Гатлинга.
4.
Эта система основана на идее автоматического револьвера Webley-Fosbery, в котором перезарядка производилась благодаря силе отдачи.
5.
Винтовка, питаемая из роторной пачки патронов. Идея позаимствована у винтовок конца XIX – начала XX веков.
6.
Отдача ствола при его длинном ходе. Идея основана на нескольких моделях. Одной из самых успешных было ружье Browning Auto 5.
7.
Дисковый магазин. Перед нами современный пулемет системы Льюиса.
8.
Револьверная система Хотчкисса.
9.
Пулемет системы Гарднера.
10.
Полусвободный затвор с рычажным замедлением. Примерно так работает система автоматики французского автомата FAMAS.
11.
Кулачковый механизм. Автоматическая пушка револьверного типа с системой газоотвода.
12.
Запирание канала ствола коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное). Пистолет Георга Люгера Luger P08
13.
Роликовое запирание при автоматике, работавшей от отдачи ствола с коротким ходом. Винтовка F-42
14.
Запирание коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное). Пулемёты «Виккерс» и «Максим»
15.
Запирание канала ствола поворотом затвора (боевой личинки, муфты). Пулемёт «Туpe-92 Heavy Machine Gun»
16.
Запирание канала ствола перекосом затвора. Винтовка StG 44
17.
Запирание качающейся личинкой (рычагом). Пулемет «Браунинг М2»
18.
Карабин системы Бертье образца 1890
19.
Пистолет «F. L. Selbstlader»
20.
FN Browning M.1900
21.
Винтовка Ross Mark III
22.
.Steyr-Pieper M1909
23.
Револьвер Лебель обр. 1892 г.
24.
Пистолеты типа Руби
25.
Винтовка системы Маузер 1898
26.
Reichsrevolver M-1879 (Рейхсревольвер М1879 и М1883)
27.
Walther Modell 4
28.
Mauser C96
29.
Пистолет Маузер образца 1914 г.
30.
Самозарядный пистолет Бехолла и его варианты (Beholla, Stenda, Menta, Leonhardt)
31.
32.
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Кстати, маузером номер 1 назывался, по-моему, маузер 1910-го года 6,35 на 9 патронов(пистолет Сталина). Маузер образца 1914-го, вроде, уже доработка 1910-го на калибр 7,65, а потому патронов в магазине 7, как и у 1934-го. Впрочем, могу ошибаться.