Зачем на китайские мечи вешали кольца

Китайцы часто вставляли на тупой стороне клинка железные кольца. Довольно массивные и тяжелые. Зачем же они это делали?
Вряд ли для красоты, так как оружие, в первую очередь, должно быть эффективным для атаки и/или защиты. Украшения подходят лишь для церемониального оружия, но речь тут идет о боевых клинках.
Причин, на самом деле, сразу несколько и все они практичны.
1. Кольца помогали выводить из строя меч противника. Если принять на них удар вражеского клинка, то он быстрее тупился и становился бесполезным.
Также кольца размещали на рукояти. На них вешали яркие платки, которые отвлекали внимание противника.
2. Кольца улучшали баланс. Если держать меч вертикально, кольца под действием земной гравитации, клонились вниз. И центр тяжести меча чуть сдвигался в сторону ладони. И становилось проще управлять клинком.
3. Увеличивался вес клинка. Это чаще нужно было в тренировочных целях. Если повесить много колец, то клинок становился заметно тяжелее. Тренируясь с тяжелым мечом фехтовальщик мог потом гораздо проще управляться с более легким оружием.
По такой же схеме боксеры часто тренируются с небольшими гантельками и утяжелителями. После таких тренировок в обычных спаррингах руки начинают буквально "летать".
4. Кольца издавали звук когда бились друг о друга. Казалось бы, бесполезный эффект и, скорее даже негативный. Однако он имел смысл для китайцев и был частью этикета.
Звук подразумевал, что его владелец не будет атаковать исподтишка, из-за угла. А всегда готов сразится один на один в честной дуэли. А звук может выдать его расположение если он спрятался.
5. Такой меч было проще вытащить из деревяшки. Что тоже делало его эффективным тренировочным оружием, когда боец тренировался фехтовать на манекенах или бревнах.
Выглядит, как весьма эффективное средство. Почему же эти кольца не использовали другие народы в Средние века, переняв опыт китайцев?
У колец был один весомый недостаток. Тяжелые кольца снижают силу и скорость удара. Мечнику приходится прикладывать больше усилий во время замаха и удара. И это нивелирует все вышеназванные плюсы. Да и с ножнами сплошное мучение.
Источник:
- Своя атмосфера: странная традиция жителей китайского города Чэнду
- Старинные башни Китая, о которых ничего не известно тысячу лет
- Маленькие ножки
- В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница
- Дома-крепости, которые могли выдерживать выстрел пушек и многомесячную осаду
:D
Согласился бы с версией что это аналог звездочек, скольких зарубил, при этом истинному лесорубу пришлось бы вешать кольца, обозначающие десятки, сотни и т.д. для экономии места и чтобы меч оставался подъемным
Кстати, не только в мечах и саблях такое можем наблюдать, но и в отечественных бердышах.
Так меч моего врага быстрее ступится и станет бесполезным!...
Автор этого высера-клинический идиот! Как и большинства обитателй дзена.