Зачем на китайские мечи вешали кольца

Вряд ли для красоты, так как оружие, в первую очередь, должно быть эффективным для атаки и/или защиты. Украшения подходят лишь для церемониального оружия, но речь тут идет о боевых клинках.

Причин, на самом деле, сразу несколько и все они практичны.

1. Кольца помогали выводить из строя меч противника. Если принять на них удар вражеского клинка, то он быстрее тупился и становился бесполезным.