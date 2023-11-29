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Зачем на китайские мечи вешали кольца

Зачем на китайские мечи вешали кольца

Автор:
29 ноября 2023 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Оружие   интересно   китайские мечи   кольца   факты   фото   
2579
6

Китайцы часто вставляли на тупой стороне клинка железные кольца. Довольно массивные и тяжелые. Зачем же они это делали?

Вряд ли для красоты, так как оружие, в первую очередь, должно быть эффективным для атаки и/или защиты. Украшения подходят лишь для церемониального оружия, но речь тут идет о боевых клинках.

Причин, на самом деле, сразу несколько и все они практичны.


1. Кольца помогали выводить из строя меч противника. Если принять на них удар вражеского клинка, то он быстрее тупился и становился бесполезным.

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Также кольца размещали на рукояти. На них вешали яркие платки, которые отвлекали внимание противника.

2. Кольца улучшали баланс. Если держать меч вертикально, кольца под действием земной гравитации, клонились вниз. И центр тяжести меча чуть сдвигался в сторону ладони. И становилось проще управлять клинком.

3. Увеличивался вес клинка. Это чаще нужно было в тренировочных целях. Если повесить много колец, то клинок становился заметно тяжелее. Тренируясь с тяжелым мечом фехтовальщик мог потом гораздо проще управляться с более легким оружием.

По такой же схеме боксеры часто тренируются с небольшими гантельками и утяжелителями. После таких тренировок в обычных спаррингах руки начинают буквально "летать".


4. Кольца издавали звук когда бились друг о друга. Казалось бы, бесполезный эффект и, скорее даже негативный. Однако он имел смысл для китайцев и был частью этикета.

Звук подразумевал, что его владелец не будет атаковать исподтишка, из-за угла. А всегда готов сразится один на один в честной дуэли. А звук может выдать его расположение если он спрятался.

5. Такой меч было проще вытащить из деревяшки. Что тоже делало его эффективным тренировочным оружием, когда боец тренировался фехтовать на манекенах или бревнах.

Выглядит, как весьма эффективное средство. Почему же эти кольца не использовали другие народы в Средние века, переняв опыт китайцев?


У колец был один весомый недостаток. Тяжелые кольца снижают силу и скорость удара. Мечнику приходится прикладывать больше усилий во время замаха и удара. И это нивелирует все вышеназванные плюсы. Да и с ножнами сплошное мучение.

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Метки: Китай   Оружие   интересно   китайские мечи   кольца   факты   фото   
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10  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
Какая *уета! Особенно про центр тяжести понравилось.
:D
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4k
Aleks 41 минуту назад
Центр тяжести балансирует, ага

Согласился бы с версией что это аналог звездочек, скольких зарубил, при этом истинному лесорубу пришлось бы вешать кольца, обозначающие десятки, сотни и т.д. для экономии места и чтобы меч оставался подъемным
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858
Lexx Luscus 43 минуты назад
Да занавесочку повесить на эти кольца.
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34k
Fat Lynx Час назад
Сейчас мы точно не скажем для чего нужны эти кольца... све версии, что я слышал - йухня!
Кстати, не только в мечах и саблях такое можем наблюдать, но и в отечественных бердышах.
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302
iskra Fat Lynx Полчаса назад
Что-то мне кажется, что версия "понтов" - самая подходящая. Что бы звякало и привлекало внимание. Кстати, карабины у почетного караула в Кремле специально разболтаны, что бы брякали при строевом шаге.
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4k
poбт 2 часа назад
заметьте господа
кольца присутствуют только на картинках из киношек и декоративных новоделах, на реальном музейном мече вообще никаких вые*бонов нет
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ши Фу, зачем ты повесил кольца на меч?
Так меч моего врага быстрее ступится и станет бесполезным!...
Автор этого высера-клинический идиот! Как и большинства обитателй дзена.
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236
ruslan d 2 часа назад
Интересно
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
По тем же причинам, что и пирсинг у современных баб - вы.боны в надежде привлечь самца
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236
ruslan d Андрей Иванов 2 часа назад
Ну это весьма успешно работает на 2 полах
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