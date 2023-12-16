FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11031 пост • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
30-летний бразильский певец умер от сердечного приступа в момент выступления

30-летний бразильский певец умер от сердечного приступа в момент выступления

Автор:
16 декабря 2023 20:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Педро Энрике   исполнитель   певец   смерть   сцена   
654
3
1

Бразильский исполнитель Педро Энрике скончался, потеряв сознание на сцене прямо во время выступления на религиозном мероприятии. Он исполнял композицию «Vai Ser Tão Lindo» («Это будет так красиво»).

На видеозаписях, которые зрители постят в сети, а также распространенных сайтом TMZ, видно, как Педро после очередной строчки песни падает навзничь. Ему сразу же пришли на помощь, вызвали медиков и срочно доставили в больницу, но спасти артиста не удалось. Его звукозаписывающий лейбл Todah Music объявил, что Энрике скончался от обширного сердечного приступа. У него остались жена и двухмесячная дочь.

Незадолго до трагедии Педро пошутил на сцене. Так получилось, что его слова оказались в какой-то степени пророческими:

Я устал, я устал… Вот почему я хочу славы? Я устал.

У Энрике остались супруга и дочь, которая появилась на свет всего пару месяцев назад. Многочисленные поклонники исполнителя выражают соболезнования его близким и желают сил пережить потерю.

Педро Энрике выступал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Бразилия   Педро Энрике   исполнитель   певец   смерть   сцена   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
SandMANn Полчаса назад
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Апостол Павел.

«Пути Господни неисповедимы»
...Смысл этих слов заключен в том, что человеческий разум не имеет возможности полноценно осознать ход исторических событий и понять причинно-следственные связи даже в собственной жизни. Лишь Господь знает Свой замысел о мире и о каждом из нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 7 минут назад
Бог всё видит(с)
На самом деле выступление на публику, это огромный стресс. Я играл в КВН 5 лет. После каждого выхода пульс барабанит так, что оглохнешь. Больше 150 точно. Видимо были проблемы у чувака с мотором.
Вообще те, кто талдычат, что артисты нифига не делают, только бабло лопатой гребут, никогда в жизни не выходили на сцену. А выпусти их "пык мык", "выпустите меня отсюда".
Да. Особо мисящим. Никто из вас никогда не выходил на сцену. И не выйдет никогда из-за своего компа в офисе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
Набирающие популярность в сообществах
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
"Любовь и голуби". Посмотрите, какие часы у Гурченко
"Любовь и голуби". Посмотрите, какие часы у Гурченко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#фильм#новый год#новости#Автовсячина
#животные#в мире#машина#Прикол#милота#люди#знаменитости#Россия#соцсети#Ynews
#интересно#автомобили#кино#аварии#факты#позитив#СССР#полиция#улыбнуло#снег
Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото 11 дней женщина пыталась выбраться из гроба 11 дней женщина пыталась выбраться из гроба «Он, наверное, уже опередил короля эстрады»: россияне выбрали певца года «Он, наверное, уже опередил короля эстрады»: россияне выбрали певца года Музыкальная платформа назвала самых популярных исполнителей в 2023 году Музыкальная платформа назвала самых популярных исполнителей в 2023 году Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью

На что жалуетесь?

Вернуться