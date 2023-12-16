30-летний бразильский певец умер от сердечного приступа в момент выступления

На видеозаписях, которые зрители постят в сети, а также распространенных сайтом TMZ, видно, как Педро после очередной строчки песни падает навзничь. Ему сразу же пришли на помощь, вызвали медиков и срочно доставили в больницу, но спасти артиста не удалось. Его звукозаписывающий лейбл Todah Music объявил, что Энрике скончался от обширного сердечного приступа. У него остались жена и двухмесячная дочь.