30-летний бразильский певец умер от сердечного приступа в момент выступления

Бразильский исполнитель Педро Энрике скончался, потеряв сознание на сцене прямо во время выступления на религиозном мероприятии. Он исполнял композицию «Vai Ser Tão Lindo» («Это будет так красиво»).
На видеозаписях, которые зрители постят в сети, а также распространенных сайтом TMZ, видно, как Педро после очередной строчки песни падает навзничь. Ему сразу же пришли на помощь, вызвали медиков и срочно доставили в больницу, но спасти артиста не удалось. Его звукозаписывающий лейбл Todah Music объявил, что Энрике скончался от обширного сердечного приступа. У него остались жена и двухмесячная дочь.
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Незадолго до трагедии Педро пошутил на сцене. Так получилось, что его слова оказались в какой-то степени пророческими:
Я устал, я устал… Вот почему я хочу славы? Я устал.
У Энрике остались супруга и дочь, которая появилась на свет всего пару месяцев назад. Многочисленные поклонники исполнителя выражают соболезнования его близким и желают сил пережить потерю.
Педро Энрике выступал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку.
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«Пути Господни неисповедимы»
...Смысл этих слов заключен в том, что человеческий разум не имеет возможности полноценно осознать ход исторических событий и понять причинно-следственные связи даже в собственной жизни. Лишь Господь знает Свой замысел о мире и о каждом из нас.
На самом деле выступление на публику, это огромный стресс. Я играл в КВН 5 лет. После каждого выхода пульс барабанит так, что оглохнешь. Больше 150 точно. Видимо были проблемы у чувака с мотором.
Вообще те, кто талдычат, что артисты нифига не делают, только бабло лопатой гребут, никогда в жизни не выходили на сцену. А выпусти их "пык мык", "выпустите меня отсюда".
Да. Особо мисящим. Никто из вас никогда не выходил на сцену. И не выйдет никогда из-за своего компа в офисе.