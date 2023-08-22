Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью

У итальянского исполнителя были особые отношения с нашей страной. Его очень любили как в СССР, так и в России.
Знаменитый итальянский певец и композитор скончался в возрасте 80 лет в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, сообщает агентство Ansa со ссылкой на менеджера артиста Данило Манкузо.
Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе) родился 7 июля 1943 года в тосканском Фоздиново. Музыкальную карьеру он начал в 60-х годах. Сначала талантливый музыкант организовал группу Toto e Tati, а затем, в 1975 году, Albatros. В 1980 году Кутуньо начинает выступать сольно. И уже в 1983 году занимает первое место на фестивале в Сан-Ремо со своим бессмертным хитом L'italiano (он же Lasciate Mi Cantare), который стал его визитной карточкой. Примечательно, что Кутуньо писал "Итальянца" для Адриано Челентано, но тот отказался исполнять песню.
Источник:
На счету Тото Кутуньо более 20 музыкальных альбомов и 300 песен. Многие из них вошли в репертуар Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других исполнителей, став хитами. Даже несмотря на то, что Кутуньо долгое время был в тени популярных исполнителей, выступая для них в качестве композитора, сейчас он считается одним из самых успешных итальянских певцов — по некоторым оценкам, было продано более 100 млн пластинок с его песнями.
Источник:
Кутуньо впервые посетил СССР 1985 году. В последующем он много раз приезжал с концертами в Россию. Несколько лет он сотрудничал с Академическим ансамблем песни и пляски имени А.В. Александрова и даже выступал с ним на фестивале в Сан-Ремо в 2013 году. Итальянский певец как-то признался, что "именно в России его как-то особенно любят и всегда очень ждут".
Источник:
- Аккабадора: легенда о хозяйках смерти с острова Сардиния
- Таинственные забытые пианино
- Американский певец Майкл Джексон
- Умер участник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс
- Скончался знаменитый плейбой, за жизнь переспавший с 6000 женщинами
В 70-е и начале 80-х его песни пели почти все знаменитые европейские певцы и певицы.
Прощай и прости, что не нашел в себе силы выучить итальянский.
Но я понимал твою музыку сердцем...
Спасибо, Тото. Часть меня ушла с Вами(((
Как то так....
Так грустно становится без авторов такого уровня...