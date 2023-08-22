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Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью

Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью

Автор:
22 августа 2023 19:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Италия   Тото Кутуньо   композитор   милан   певец   смерть   
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У итальянского исполнителя были особые отношения с нашей страной. Его очень любили как в СССР, так и в России.

Знаменитый итальянский певец и композитор скончался в возрасте 80 лет в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни, сообщает агентство Ansa со ссылкой на менеджера артиста Данило Манкузо.

Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе) родился 7 июля 1943 года в тосканском Фоздиново. Музыкальную карьеру он начал в 60-х годах. Сначала талантливый музыкант организовал группу Toto e Tati, а затем, в 1975 году, Albatros. В 1980 году Кутуньо начинает выступать сольно. И уже в 1983 году занимает первое место на фестивале в Сан-Ремо со своим бессмертным хитом L'italiano (он же Lasciate Mi Cantare), который стал его визитной карточкой. Примечательно, что Кутуньо писал "Итальянца" для Адриано Челентано, но тот отказался исполнять песню.

На счету Тото Кутуньо более 20 музыкальных альбомов и 300 песен. Многие из них вошли в репертуар Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других исполнителей, став хитами. Даже несмотря на то, что Кутуньо долгое время был в тени популярных исполнителей, выступая для них в качестве композитора, сейчас он считается одним из самых успешных итальянских певцов — по некоторым оценкам, было продано более 100 млн пластинок с его песнями.

Кутуньо впервые посетил СССР 1985 году. В последующем он много раз приезжал с концертами в Россию. Несколько лет он сотрудничал с Академическим ансамблем песни и пляски имени А.В. Александрова и даже выступал с ним на фестивале в Сан-Ремо в 2013 году. Итальянский певец как-то признался, что "именно в России его как-то особенно любят и всегда очень ждут".

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Метки: Италия   Тото Кутуньо   композитор   милан   певец   смерть   
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76k
Viktor 2 часа назад
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Сергей 59 секунд назад
Композитор и музыкант милостью Божьей.
В 70-е и начале 80-х его песни пели почти все знаменитые европейские певцы и певицы.
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30k
Григорий 14 минут назад
Победу на Сан-Ремо он тогда купил. Каким-то боком это узнали спустя годы, скандал был страшный. Спросили у него - как так? Он ответил с улыбкой, что песня-то хорошая, просто постарался дать ей лишний шанс. В итоге все тоже улыбнулись и сказали - пусть так, это уже наша история, а песня действительно хорошая.
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6k
Wadim 24 минуты назад
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248
Кот Чеширский Полчаса назад
Замечательный исполнитель и автор многих песен. Например, песню "Бабье лето", которая является визитной карточкой Джо Дассена, тоже написал Тото Кутуньо.
Ссылка www.youtube.com
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315
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
( печально все это
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11k
kaboza 40 минут назад
Ciao bambino, sorry...
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80k
Доктор Джонс 43 минуты назад
Прощай, мой друг!
Прощай и прости, что не нашел в себе силы выучить итальянский.
Но я понимал твою музыку сердцем...
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10k
Garpia121 46 минут назад
RIP
Земля ему пухом.
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62k
hpgjzsorqzo4 51 минуту назад
Прощай юность,самое счастливое время.Прощай Тото.RIP. Жаль-эпоха красивой музыки уходит Любим,помним,скорбим
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10k
Пётр Час назад
Спи спокойно, итальянский друг, твоя "кантаре" останется в памяти как и ты...
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3k
Aleksandr M. Час назад
Прощай, Итальянец!

Ссылка www.youtube.com
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65
Павел Час назад
Старше моего папы на год.

Спасибо, Тото. Часть меня ушла с Вами(((
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7k
Горец Ю Час назад
Чао, бамбино,сори...
Как то так....
Так грустно становится без авторов такого уровня...
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571
ruslan d Час назад
Крутой дядька был RIP
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13k
кира 2 часа назад
Спасибо за прекрасные песни! Земля пухом!
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3k
Yus 2 часа назад
Прощай Тото. Скорбим.
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