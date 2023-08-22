Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью

Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе) родился 7 июля 1943 года в тосканском Фоздиново. Музыкальную карьеру он начал в 60-х годах. Сначала талантливый музыкант организовал группу Toto e Tati, а затем, в 1975 году, Albatros. В 1980 году Кутуньо начинает выступать сольно. И уже в 1983 году занимает первое место на фестивале в Сан-Ремо со своим бессмертным хитом L'italiano (он же Lasciate Mi Cantare), который стал его визитной карточкой. Примечательно, что Кутуньо писал "Итальянца" для Адриано Челентано, но тот отказался исполнять песню.