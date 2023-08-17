11 дней женщина пыталась выбраться из гроба

В итоге семья разбила гробницу и увидела, что Розанжела безжизненна.

При эксгумации на кладбище в Риачао-дас-Невес (северо-восток Бразилии) внутри гроба была обнаружена кровь. Ее тело было теплым, на руках и лбу появились повреждения, которые она получила, пытаясь освободиться. Вата выпала из ушей и ноздрей.

Гвозди по бокам крышки гроба также были выбиты, а на внутренней стороне были царапины и кровь.