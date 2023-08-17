11 дней женщина пыталась выбраться из гроба

37-летняя Розанжела Альмейда дос Сантос попала в больницу с сильной усталостью. Врачи ошибочно признали ее мертвой. После похорон женщины местные жители стали слышать крики и стук из гробницы.
В итоге семья разбила гробницу и увидела, что Розанжела безжизненна.
При эксгумации на кладбище в Риачао-дас-Невес (северо-восток Бразилии) внутри гроба была обнаружена кровь. Ее тело было теплым, на руках и лбу появились повреждения, которые она получила, пытаясь освободиться. Вата выпала из ушей и ноздрей.
Гвозди по бокам крышки гроба также были выбиты, а на внутренней стороне были царапины и кровь.
Одиннадцать дней женщина боролась за жизнь.
В видеоролике люди просят вызвать скорую помощь и говорят, что ноги женщины еще теплые. Однако в больнице Розанжеле повторно констатировали смерть, и на следующий день она была похоронена.
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Розанжела попала в больницу Баррейраса с упадком сил. Согласно свидетельству о смерти, она перенесла две остановки сердца, после чего скончалась от септического шока.
Женщина была замужем, детей не было. Она страдала обмороками с семи лет и принимала противосудорожные препараты. Родные похоронили Розанжелу в бетонной гробнице на муниципальном кладбище в ее родном городе Риачао-дас-Невеш.
Наталина Сильва рассказала: "Когда я оказалась прямо перед могилой, я услышала стук изнутри. Я подумала, что дети, которые играют на кладбище, разыгрывают меня. Затем я услышала, как она стонет, после этих двух стонов она утихла".
Мать Сантос, 66-летняя Жермана де Альмейда, сказала: "Она пыталась открыть крышку, даже гвозди, которые были вбиты, расшатались. У нее были повреждены руки, как будто она пыталась выбраться".
Ана Франсиско Диас, живущая неподалеку от кладбища, сообщила бразильскому телеканалу Globo: "Сюда пришло более 500 человек, кладбище было забито, все подходили посмотреть, многие трогали ее ногу, и все видели, что она еще теплая".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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