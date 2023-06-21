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Единственный в своём роде милый полосатик с суицидальными наклонностями

Единственный в своём роде милый полосатик с суицидальными наклонностями

Автор:
21 июня 2023 13:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   бурундук   грызун   запас   зверёк   инстинкт   поведение   самоубийство   суицид   факт   
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Хлопотливый и суетливый, домовитый и хозяйственный. Пушистый и прожорливый. А ещё, как говорят, в сложных условиях склонен к суициду по причине впечатлительности и нежной душевной конституции.

Хотя, казалось бы, бурундуки (а речь именно о них) существа очень даже позитивные и оптимистично смотрят на этот мир. А ещё он вполне достоин звания «Завхоз мира фауны», поскольку делает на зиму запасы, которые могут в 20 раз превышать массу тушки самого хлопотливого пушистика.

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Бурундук среди зимы любит проснуться и полакомиться приятностями – орехами, грибами, семенами и прочим провиантом, который предусмотрительная животинка напихала в боковые ответвления своей норы.

Точно неизвестно, с чьей подачи, но в народе стали активно культивироваться слухи о том, что бурундук, не найдя милых душе и пузику запасов, так огорчается, что добровольно расстаётся с жизнью. В буквальном смысле – взбирается на куст или дерево, суёт шею в расщелину между ветками и… пропадай, буйна голова.

Многие видели, другим рассказывали.  Даже авторитетные издания аккуратно рассматривали эту версию, не говоря уже о многочисленных бывалых охотниках, следопытах, чьих-то знакомых и знакомых знакомых, которые точно знают и видели.

Дискуссия о несчастных бурундучках в определённый момент достигла такого накала, что волонтёров даже призывали ходить в лес и разбрасывать припасы, чтобы зверушки, забывшие места складов или подвергшиеся разграблению, жили.

Во избежание дальнейших споров, доходящих до абсурда, к процессу подключились профессионалы. Так, доктор биологических наук Марат Мигранов развеял все слухи и сомнения, заявив, что причиной таких случаев может выступать банальная жадность:

Бурундуки подвешиваются, но не от голода, а оттого, что они забивают защёчные мешки едой. И иногда, может быть, убегая от хищников, может быть просто неосторожно, перескакивая с ветки на ветку, они могут попасть в рогульку, в ветку, которая раздваивается. Я лично наблюдал такое в заповеднике Шульган-Таш. Я бы сказал так, что бурундуки вешаются не от голода, а от жадности.

Дело в том, что суицид в живой природе, даже если он и встретится в отдельных случаях, это никак не норма, а явное отклонение. И о массовой поведенческой политике говорить нельзя, ибо инстинкт самосохранения – очень мощная штука. Даже в случае с бурундуками.

А причиной единичных случаев обнаружения мёртвых зверьков на ветках также могут быть смерть от удушья по причине суетливости и подвижности, гибель от голода или нападения хищников. Некоторые хищные птицы оставляют так добычу про запас, формируя на ветках «консервы» на ближайшую перспективу.

С большой долей вероятности причиной байки стала первоапрельская шутка, распространившаяся по Сети. К тому же живут и зимуют зверьки в своей норе, в ответвлениях которой и хранятся запасы. А собственное жилище полосатик точно хорошо знает.

А вам доводилось сталкиваться с подобными примерами массовых заблуждений, которые в действительности оказались шуткой или вымыслом?

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Метки: Еда   бурундук   грызун   запас   зверёк   инстинкт   поведение   самоубийство   суицид   факт   
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3k
веселый просто 48 минут назад
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Горожанин 23 минуты назад
"... бурундуки вешаются не от голода, а от жадности"...
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Основная суть человеческого аутоагрессивного поведения.
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635
partners74 Полчаса назад
Б.ля.т.т.ь афтыр. " С большой долей вероятности". Ты сам , ё.пп.ана себя читаешь?????
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4k
Алекс Таворотов Полчаса назад
- Витя, у меня две полоски...
- Тань, ты младшего сержанта получила?
- нет, .лять, я - бурундукЪ !!!
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24k
Сталкер Час назад
Вот всё неплохо!
Кроме дебильного вопроса в конце поста...
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