Единственный в своём роде милый полосатик с суицидальными наклонностями

Бурундук среди зимы любит проснуться и полакомиться приятностями – орехами, грибами, семенами и прочим провиантом, который предусмотрительная животинка напихала в боковые ответвления своей норы.

Точно неизвестно, с чьей подачи, но в народе стали активно культивироваться слухи о том, что бурундук, не найдя милых душе и пузику запасов, так огорчается, что добровольно расстаётся с жизнью. В буквальном смысле – взбирается на куст или дерево, суёт шею в расщелину между ветками и… пропадай, буйна голова.

Многие видели, другим рассказывали. Даже авторитетные издания аккуратно рассматривали эту версию, не говоря уже о многочисленных бывалых охотниках, следопытах, чьих-то знакомых и знакомых знакомых, которые точно знают и видели.