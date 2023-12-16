У Джеффа Монсона официально аннулировали американское гражданство

Процедура аннулирования заняла более двух месяцев.
В 2018 году 52-летний боец ММА получил гражданство России, а в сентябре 2023 года и вовсе был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".
У Джеффа большие планы и он принял окончательное решение отказаться от американского гражданства еще в августе 2022 года. В мае 2023 года он сдал свой американский паспорт в консульство в Стамбуле.
"В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось больше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США".
В 2026 году звезда смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу планирует баллотироваться в Госдуму и если повезет работать в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Спорт, конечно, спортом, но вопросы социальной политики для меня сейчас ближе и важнее. Я хочу работать с людьми с инвалидностью, с душевными расстройствами, бездомными, трудными подростками, в принципе с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это моя мечта — помогать им».
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