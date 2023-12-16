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У Джеффа Монсона официально аннулировали американское гражданство

У Джеффа Монсона официально аннулировали американское гражданство

Автор:
16 декабря 2023 11:46
Сообщество : Спорт
Метки: Госдума   Джефф Монсон   гражданство России   гражданство США   паспорт   планы   
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Процедура аннулирования заняла более двух месяцев.

В 2018 году 52-летний боец ММА получил гражданство России, а в сентябре 2023 года и вовсе был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия". 


У Джеффа большие планы и он принял окончательное решение отказаться от американского гражданства еще в августе 2022 года. В мае 2023 года он сдал свой американский паспорт в консульство в Стамбуле.


"В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось больше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США".


В 2026 году звезда смешанных единоборств и бразильского джиу-джитсу планирует баллотироваться в Госдуму и если повезет работать в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Спорт, конечно, спортом, но вопросы социальной политики для меня сейчас ближе и важнее. Я хочу работать с людьми с инвалидностью, с душевными расстройствами, бездомными, трудными подростками, в принципе с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это моя мечта — помогать им».



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Метки: Госдума   Джефф Монсон   гражданство России   гражданство США   паспорт   планы   
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5  комментариев
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322
wgw 54 минуты назад
А он точно сдал экзамен на знание русского языка?
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PQRS wgw 21 секунду назад
Так он уже давно депутат в РФ https://www.rbc.ru/politics/10/09/2018/5b9662dc9a79470fa272f5d5https://www.rbc.ru/politics/10/09/2018/5b9662dc9a79470fa272f5d5
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4k
Горожанин 40 минут назад
Отказ от того, где сила и богатство - это признак истинного человеческого сознания. В отличие от животных либералов - которым где слаще и теплей личной жопе, там и родина.
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