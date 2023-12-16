У Джеффа Монсона официально аннулировали американское гражданство

В 2018 году 52-летний боец ММА получил гражданство России, а в сентябре 2023 года и вовсе был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".

У Джеффа большие планы и он принял окончательное решение отказаться от американского гражданства еще в августе 2022 года. В мае 2023 года он сдал свой американский паспорт в консульство в Стамбуле.