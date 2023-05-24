«Я люблю Россию и русских»: боец смешанных единоборств Джефф Монсон отказался от гражданства США

И заявил: «Американцы вмешиваются в дела других стран, а люди из-за них страдают».
Джефф Монсон родился и жил в Америке. Он двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. На его счету 61 победа, 26 поражений и 2 ничьи в ММА.
Боец неоднократно приезжал в Россию и признавался в любви к нашей стране. Ещё в 2013 году он говорил, что готов сменить гражданство. Это решение одобрили и Монсон получил гражданство указом Владимира Путина. И стал открывать в России спортивные школы.
Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. О'кей, я не очень хорошо говорю по-русски. Но я пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья в Уфе. Жена русская. Я русский.
Американское гражданство тоже осталось, но спортсмен не раз заявлял, что хочет от него отказаться. А в феврале этого года подтвердил своё намерение:
Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства. Весной у меня останется только паспорт россиянина. Я не согласен с политикой США, они вмешиваются в дела других стран, люди страдают из-за них. Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей.
А вчера стало известно, что Монсон сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.
Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией, — сказал Монсон.
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