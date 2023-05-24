«Я люблю Россию и русских»: боец смешанных единоборств Джефф Монсон отказался от гражданства США

Джефф Монсон родился и жил в Америке. Он двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. На его счету 61 победа, 26 поражений и 2 ничьи в ММА.

Боец неоднократно приезжал в Россию и признавался в любви к нашей стране. Ещё в 2013 году он говорил, что готов сменить гражданство. Это решение одобрили и Монсон получил гражданство указом Владимира Путина. И стал открывать в России спортивные школы.