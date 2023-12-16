FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7322 поста • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
На баттл-рэперов, мечтавших избивать русских беременных девушек, завели уголовные дела

На баттл-рэперов, мечтавших избивать русских беременных девушек, завели уголовные дела

Автор:
16 декабря 2023 11:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Беременные   Видео   Превентивный удар   баттл-рэп   жестокость   рэп   
3207
1
1

Давайте признаем тот факт, что рэп уже давно себя изжил, а благодаря иностранным специалистам и вовсе становится, мягко говоря, странным.

Вот вам для примера, молодой и перспективный певец из Бишкека Ислам Закиров весело и непринужденно рассказывает, чтобы он делал с беременными русскими женщинами.


Ну а второй участник на этом видео не менее радостно шутит про случай в подмосковной Электростали, где его соотечественник снял скальп с местного жителя после того, как у него попросили закурить. Кстати, шутник родом из Таджикистана.

На сайте мероприятия поняли, что дело пахнет неприятностями и оперативно удалили видео, но интернет помнит все.


В Следственном комитете их творчество оценили и возбудили уголовные дела по статье 282 УК РФ части 2 (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично).

Ислам Закиров уже принес свои извинения, ждем их и от второго участника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Беременные   Видео   Превентивный удар   баттл-рэп   жестокость   рэп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 5 часов назад
А чего бы им не из комы извиняться?
Или с другой стороны границы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
87k
Доктор Джонс 2 минуты назад
Извинения уже совсем обесценились...
Только вот так это будет работать:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 23 минуты назад
Рэп петушиная музыка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 46 минут назад
они даже если тут родились,и то не собираются ассимилироваться и жить по нашим законам.это уже не звонок,это набат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Скептик-материалист Час назад
Этих гламурных педиков надо реальным чёрным рэперам отправить в подарок, в качестве чутких сосальщиков )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Битва дебилов!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 2 часа назад
какая дичь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
владимир 2 часа назад
Почему это недолюди на русском языке реп-батлы устраивают. Надо на своём родном бе-ме. Бе-ме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
Андрей 2 часа назад
а где сиё мероприятие проходило?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 2 часа назад
На родину н@х... Навсегда. И родственников всех туда же. Уроды бл@.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
Фрол 2 часа назад
Конечно если это говоруны вещают в своём ауле,то это нужно принять к сведению .А если из какого то российского региона,то я уже сожалею ,что либедристам удалось ликвидировать Национальное Российское Единство в стране.Реперы не зря репели в адрес российских женщин,но за такой базар нужно отвечать.А спросить ,тоже к сожалению, некому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 2 часа назад
Черножопия борзеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 2 часа назад
а че на Русском батлят? походу понимают что рэпчик на родном языке будет угарным)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
РАТНИК 3 часа назад
Для азиатских неандертальцев это норма - нацизм и русофобия у них в крови. Могу лишь пожелать им того же - пусть их турки вырежут , а русские закроют границы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Evgeniy 3 часа назад
Где будет следующее выступление?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 3 часа назад
собрались петушары тупорылые и давай петушиться друг перед другом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Pasha Panfilov 3 часа назад
Слабоумие и отвага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 3 часа назад
На родину! Даже если кто то успел получить российское гражданство. Пора затягивать гайки по максимуму. Между "отсутствием дешёвой низкоквалифицированной рабочей силы" и безопасностью своих граждан, а равно уважением той страны в которую приехал мигрант, надо выбирать последнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
434
На хер ЗАПАД! 3 часа назад
Обезьяны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Петр 3 часа назад
Зачем вообще это постить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
yelena shishkina Петр 3 часа назад
правильно, нужно замалчивать такие эпизоды и делать вид что всё в порядке. Лучший способ справиться с проблемой - игнорировать её. Вон даже страус голову в песок суёт. Как говориться "не выноси сор из избы", даже если ремонт затеял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
352
Константин Петр 3 часа назад
чтобы все знали "героев"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94256



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного...
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на...
Набирающие популярность в сообществах
Странные, страшные, крутые
Странные, страшные, крутые
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный поход в магазин

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#Автовсячина#Россия#знаменитости#СССР
#животные#интересно#в мире#кино#милота#люди#Ynews#фильм#новости#новый год
#Юмор#автомобили#машина#аварии#факты#позитив#подборка#полиция#соцсети#история
«Это часть нашей профессии»: дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными «Это часть нашей профессии»: дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с... 6-летний сын Дрейка записал свой первый трек о повседневной жизни ребёнка 6-летний сын Дрейка записал свой первый трек о повседневной жизни ребёнка Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд "Только деду не показывайте!": внучка Боярского начала рэп-карьеру "Только деду не показывайте!": внучка Боярского начала рэп-карьеру И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской

На что жалуетесь?

Вернуться