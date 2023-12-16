На баттл-рэперов, мечтавших избивать русских беременных девушек, завели уголовные дела

Давайте признаем тот факт, что рэп уже давно себя изжил, а благодаря иностранным специалистам и вовсе становится, мягко говоря, странным.
Вот вам для примера, молодой и перспективный певец из Бишкека Ислам Закиров весело и непринужденно рассказывает, чтобы он делал с беременными русскими женщинами.
Ну а второй участник на этом видео не менее радостно шутит про случай в подмосковной Электростали, где его соотечественник снял скальп с местного жителя после того, как у него попросили закурить. Кстати, шутник родом из Таджикистана.
На сайте мероприятия поняли, что дело пахнет неприятностями и оперативно удалили видео, но интернет помнит все.
В Следственном комитете их творчество оценили и возбудили уголовные дела по статье 282 УК РФ части 2 (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично).
Ислам Закиров уже принес свои извинения, ждем их и от второго участника.
Источник:
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Или с другой стороны границы
Только вот так это будет работать: