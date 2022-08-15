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И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской

И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской

Автор:
15 августа 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   домашнее насилие   жестокость   избил жену   парикмахерская   патриархат   салон красоты   туркменистан   
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Благоверный устроил разборки прямо там, в салоне красоты, наградив несчастную женщину смачными тумаками.


В Туркменистане действует запрет на "украшательство". Женщинам нельзя наращивать ресницы, делать маникюр, увеличивать губы, использовать "уколы красоты", улучшающие кожу лица. Также осуждается окрашивание волос и использование париков и накладок.


Таким образом власти страны якобы пытаются бороться с контрафактной продукцией, которая может представлять опасность для здоровья женщин. Однако представительницы прекрасного пола уверены, что на самом деле, это еще один шаг в попытке указать им место в иерархии. Да и какой женщине понравится запрет на окрашивание волос и бровей? Даже в годы далекого сурового патриархата и всеобщего женского бесправия никто не был против, если его женушка следила за собой, и подкрашивала брови и волосы. Но не сейчас.


В азиатских пабликах распространяется видео расправы мужчины над женой, которая посетила парикмахерскую. Нимало не смущаясь находящихся там женщин, самэц устроил скандал, отчитал супругу, побросал мебель, и в пылу гнева даже отвесил благоверной несколько тумаков.

Такое поведение неприятно удивило даже мусульман. В комментариях к видео многие заметили, что поступок мужчины абсолютно его не красит.


Что касается замечания "остальные женщины могли бы накинуться все вместе на этого козла", то этот вариант маловероятен. Там и жена-то не смогла перечить мужу, а уж посторонние женщины.

Источник:

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Метки: видео   домашнее насилие   жестокость   избил жену   парикмахерская   патриархат   салон красоты   туркменистан   
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32  комментария
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18k
ЦСКА 3 часа назад
Да насрать! У себя дома пусть хоть в уши долбятся и на бабах в гости ездят! Лишь бы в своих аулах и кишлаках оставались и не воняли бы по всей России!
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6k
Maximvs 18 минут назад
Так получилось, что половина моей семьи - русские, вторая мусульмане (татары, крымские татары, башкиры). И росли мы в Узбекистане.
Так вот, советское воспитание тесно переплелось с традиционным восточным. В чем это проявлялось?
Все женщины у нас в семье всегда одевались светски. С макияжем по ситуации, украшениям по ситуации. Женщина всегда должна следить за собой, чтоб радовать мужа и себя и детей. И вообще, чтоб не хуже, чем у других.
Когда моя двоюродная сестра вышла за крымского татарина и во время беременности узнала, что тот наркоман, то тут же ушла от него. И никто из родни, что ее, что его ей слова не сказал. А сказал бы - еще бы от брата и отца выхватил.
Ах да, никто из наших женщин не терпел бы побои, а ушла бы в один момент. Все таки, женщина тоже человек. Иногда даже более человек, чем некоторые мужчины.
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293
ColuMbot1 52 минуты назад
вот нельзя их из аулов выпускать обещьян недоразвитых
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16k
Роберт Шекли 54 минуты назад
<<Женщинам нельзя наращивать ресницы, делать маникюр, увеличивать губы, использовать "уколы красоты", улучшающие кожу лица. Также осуждается окрашивание волос и использование париков и накладок.>>

Полностью поддерживаю. А то как ни зайдешь в любой салон красоты, то все места какими-то женщинами заняты. Тьфу. А запись на неделю вперед забита. Хорошо, что хоть сейчас какой-то порядок стали наводить.

Теперь мужику можно спокойно отдохнуть от домашних забот и заказать себе наконец-то весь спектр услуг: ноготочки, реснички, маникюр, педикюр, завивку, ботокс, укольчики от морщин..., чтобы на нормального мужика походить, а не на это самое меньшинство
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7k
Дети откопали осла Час назад
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7k
Дети откопали осла Час назад
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298
Javier Час назад
Чмо закомплексованное.
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1k
Sergius SPb Час назад
И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской

Ниже;

Видео от AZERBAIJAN TODAY |АЗЕРБАЙДЖАН | НОВОСТИ |КАРАБАХ
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−34
vitek Час назад
Скоро опять жопу глиной начнут вытирать
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66
HalloFreeSpace Час назад
21 век...
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14
Васек повесил трубача Час назад
Там главное не в парикмахерской, а в том, что баба нарушила запрет своего мужа.
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4k
jfk 2 часа назад
Просто в семье он самый красивый
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Женщинам нельзя прикасаться к мужчинам это смертная казнь. Так что помогать они ей никак не могли.
Только вот назревает вопрос если всё это запрещено то как там работают эти салоны красоты.
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44k
Андрей 2 часа назад
Если садисту мужу надо избить жену (а случается и наоборот), то повод он найдёт, это не проблема. И не важно какого он вероисповедания или нации.
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359
ChePaev 2 часа назад
Это все что вы хотели знать о месте женщины в исламе.
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6k
Котэ 2 часа назад
для муслимов норм...
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30k
Игорь 2 часа назад
Туркменистан, на видео подпись "Азербайджан". Я конечно понимаю что для многих это где-то там недалеко. Но на самом деле это немного не рядом.
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1k
Ksenia2 3 часа назад
Бедной женщине наверняка еще и дома достанется. Ее муж - настоящее животное.
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298
Javier Ksenia2 Час назад
Не обижайте животных, они себя так не ведут
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Дикари
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−49
Киргуда 3 часа назад
Так традиционные же ценности. Домострой. Что не так? Или вы хотите равенства, как на загнивающем западе?
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46k
Элек Мек 3 часа назад
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