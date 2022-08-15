И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской





В Туркменистане действует запрет на "украшательство". Женщинам нельзя наращивать ресницы, делать маникюр, увеличивать губы, использовать "уколы красоты", улучшающие кожу лица. Также осуждается окрашивание волос и использование париков и накладок.





Таким образом власти страны якобы пытаются бороться с контрафактной продукцией, которая может представлять опасность для здоровья женщин. Однако представительницы прекрасного пола уверены, что на самом деле, это еще один шаг в попытке указать им место в иерархии. Да и какой женщине понравится запрет на окрашивание волос и бровей? Даже в годы далекого сурового патриархата и всеобщего женского бесправия никто не был против, если его женушка следила за собой, и подкрашивала брови и волосы. Но не сейчас.





В азиатских пабликах распространяется видео расправы мужчины над женой, которая посетила парикмахерскую. Нимало не смущаясь находящихся там женщин, самэц устроил скандал, отчитал супругу, побросал мебель, и в пылу гнева даже отвесил благоверной несколько тумаков.