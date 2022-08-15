И никаких ноготочков: в Туркменистане муж избил жену за посещение парикмахерской

Благоверный устроил разборки прямо там, в салоне красоты, наградив несчастную женщину смачными тумаками.
В Туркменистане действует запрет на "украшательство". Женщинам нельзя наращивать ресницы, делать маникюр, увеличивать губы, использовать "уколы красоты", улучшающие кожу лица. Также осуждается окрашивание волос и использование париков и накладок.
Таким образом власти страны якобы пытаются бороться с контрафактной продукцией, которая может представлять опасность для здоровья женщин. Однако представительницы прекрасного пола уверены, что на самом деле, это еще один шаг в попытке указать им место в иерархии. Да и какой женщине понравится запрет на окрашивание волос и бровей? Даже в годы далекого сурового патриархата и всеобщего женского бесправия никто не был против, если его женушка следила за собой, и подкрашивала брови и волосы. Но не сейчас.
В азиатских пабликах распространяется видео расправы мужчины над женой, которая посетила парикмахерскую. Нимало не смущаясь находящихся там женщин, самэц устроил скандал, отчитал супругу, побросал мебель, и в пылу гнева даже отвесил благоверной несколько тумаков.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Такое поведение неприятно удивило даже мусульман. В комментариях к видео многие заметили, что поступок мужчины абсолютно его не красит.
Что касается замечания "остальные женщины могли бы накинуться все вместе на этого козла", то этот вариант маловероятен. Там и жена-то не смогла перечить мужу, а уж посторонние женщины.
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АНТИФИШКИ
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Так вот, советское воспитание тесно переплелось с традиционным восточным. В чем это проявлялось?
Все женщины у нас в семье всегда одевались светски. С макияжем по ситуации, украшениям по ситуации. Женщина всегда должна следить за собой, чтоб радовать мужа и себя и детей. И вообще, чтоб не хуже, чем у других.
Когда моя двоюродная сестра вышла за крымского татарина и во время беременности узнала, что тот наркоман, то тут же ушла от него. И никто из родни, что ее, что его ей слова не сказал. А сказал бы - еще бы от брата и отца выхватил.
Ах да, никто из наших женщин не терпел бы побои, а ушла бы в один момент. Все таки, женщина тоже человек. Иногда даже более человек, чем некоторые мужчины.
Полностью поддерживаю. А то как ни зайдешь в любой салон красоты, то все места какими-то женщинами заняты. Тьфу. А запись на неделю вперед забита. Хорошо, что хоть сейчас какой-то порядок стали наводить.
Теперь мужику можно спокойно отдохнуть от домашних забот и заказать себе наконец-то весь спектр услуг: ноготочки, реснички, маникюр, педикюр, завивку, ботокс, укольчики от морщин..., чтобы на нормального мужика походить, а не на это самое меньшинство
Ниже;
Видео от AZERBAIJAN TODAY |АЗЕРБАЙДЖАН | НОВОСТИ |КАРАБАХ
Только вот назревает вопрос если всё это запрещено то как там работают эти салоны красоты.
Ну и прожил там недалеко больше 30 лет.