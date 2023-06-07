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"Только деду не показывайте!": внучка Боярского начала рэп-карьеру

"Только деду не показывайте!": внучка Боярского начала рэп-карьеру

Автор:
07 июня 2023 11:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   дети знаменитостей   екатерина боярская   звездулька   карьера   михаил боярский   певица   рэп   шоу бизнес   
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Внучка Михаила Боярского незаметно выросла и захотела стать артисткой (какая неожиданность). Девушка решила, что певческая карьера - самое то, чтобы стать знаменитой. Конечно, если Бузова поёт, то и эта сумеет, но, всё-таки, может, не надо?

Екатерина Боярская решила идти в певицы. Сказано-сделано. Несколько лет назад внучка знаменитого "мушкетёра" примерила образ плохой девочки, и до сих пор никак из него не выйдет.


Её дебютную песню под говорящим названием Bad Girl публика практически не заметила, хотя родные, конечно, поддержали юное "дарование".


Теперь 24-летняя дочь депутата Госдумы Сергея Боярского, которая ранее выступала под псевдонимом VENNA, пытается читать рэп.



Сама Катя Боярская говорит, что хочет выпускать по одной песне в месяц - по крайней мере, чувствует в себе такой потенциал.


А вот обычные пользователи соцсетей недоумевают: что же этих деток-внучек знаменитостей так тянет в шоу-бизнес? Добро бы еще талантами блистали...


Интересно, Михаилу Боярскому на самом деле нравится творчество его внучки или он просто не выходит из роли любящего деда?

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Метки: видео   дети знаменитостей   екатерина боярская   звездулька   карьера   михаил боярский   певица   рэп   шоу бизнес   
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20  комментариев
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11k
ron Час назад
Ну не в ядерную же физику ей идти с таким бюстом!
Давай, по одной песне в месяц, молодец, девочка! Стране, бл*дь, нужны такие песни ))))
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5k
Горожанин 40 секунд назад
Откуда такая сисястость? По этому сугубо взрослому направлению ей нужно идти.
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20
Александр Пистолетов 45 секунд назад
я увидел, как минимум, пару весомых достоинств у этой незаурядной исполнительницы
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60k
pynh 7 минут назад
а чего не показывать-то? дед утырок тот еще
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12k
harlamov 13 минут назад
Толстая лохушка. Работать, учиться ей конечно в падлу с такими родителями/деньгами/связями, поэтому просто позорит великого деда. Печально.
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2k
Andrey Selin 22 минуты назад
Только что, вы смогли прочитать биологическую статью "Вырождение на генном уровне во внутри замкнутой популяции".
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2k
Walther 23 минуты назад
"Интересно, Михаилу Боярскому на самом деле нравится творчество его внучки или он просто не выходит из роли любящего деда?"

Я думаю, что дедушка старый, ему все равно. Он и сам-то последнее время бесоебит почем зря на старости лет...
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547
Николай Александрович Полчаса назад
у меня нет звука на компе - поэтому все норм! Сиськи отличные! Буду ждать и смотреть ещё
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1k
alex Полчаса назад
меня пользователь соцсетей убил который J.V. Из под воротни. Дорогие фишкяне, расскажите, пожалуйста, что такое эта воротня
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Русский "репчик" открыл ворота всем желающим. А если за спиной надёжная финансовая подушка, то сам бог велел заняться какой-нибудь лабудой.
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29k
Ваня 43 минуты назад
это что?..

это что?..Посмотреть
это что?..
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28k
Lehoia 46 минут назад
Каналья!
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1k
ChePaev Час назад
эвон какая каналья выросла!! Тысячу чертей ей в задницу!
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7k
Дмитрий Час назад
Что не так? Какое всем дело до того, что девчонка поёт какие то там песни? Ах она внучка Боярского? И что? Не по....й ли кто она? На неё тратятся бюджетные деньги? Грохнули половину эстрады для того, что бы расчистить ей путь? Какая то откровенно жидкая новость. Из разряда жёлтопресной.
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13k
Shtoppi Час назад
Это провал, это позор...
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3k
Nyash Час назад
Ну сиськи хорошие.
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