"Только деду не показывайте!": внучка Боярского начала рэп-карьеру

Внучка Михаила Боярского незаметно выросла и захотела стать артисткой (какая неожиданность). Девушка решила, что певческая карьера - самое то, чтобы стать знаменитой. Конечно, если Бузова поёт, то и эта сумеет, но, всё-таки, может, не надо?