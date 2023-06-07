"Только деду не показывайте!": внучка Боярского начала рэп-карьеру

Внучка Михаила Боярского незаметно выросла и захотела стать артисткой (какая неожиданность). Девушка решила, что певческая карьера - самое то, чтобы стать знаменитой. Конечно, если Бузова поёт, то и эта сумеет, но, всё-таки, может, не надо?
Екатерина Боярская решила идти в певицы. Сказано-сделано. Несколько лет назад внучка знаменитого "мушкетёра" примерила образ плохой девочки, и до сих пор никак из него не выйдет.
Её дебютную песню под говорящим названием Bad Girl публика практически не заметила, хотя родные, конечно, поддержали юное "дарование".
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Теперь 24-летняя дочь депутата Госдумы Сергея Боярского, которая ранее выступала под псевдонимом VENNA, пытается читать рэп.
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Сама Катя Боярская говорит, что хочет выпускать по одной песне в месяц - по крайней мере, чувствует в себе такой потенциал.
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А вот обычные пользователи соцсетей недоумевают: что же этих деток-внучек знаменитостей так тянет в шоу-бизнес? Добро бы еще талантами блистали...
Интересно, Михаилу Боярскому на самом деле нравится творчество его внучки или он просто не выходит из роли любящего деда?
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Давай, по одной песне в месяц, молодец, девочка! Стране, бл*дь, нужны такие песни ))))
Я думаю, что дедушка старый, ему все равно. Он и сам-то последнее время бесоебит почем зря на старости лет...