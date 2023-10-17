6-летний сын Дрейка записал свой первый трек о повседневной жизни ребёнка

Такой маленький, а уже рэпер!
Рэпер Дрейк в своём Instagram* поделился клипом своего шестилетнего сына Адониса Грэма. В нём мальчик читает рэп о повседневной жизни баскетбольной команды. Ролик рэпер выложил в честь дня рождения Адониса. Песня называется "My Man" (перевод - Мой человек, англ.).
В клипе мальчик выступает со своей баскетбольной командой, выступает в роли тренера и становится спикером на пресс-конференции рядом со звёздным отцом.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @champagnepapi
За несколько часов творчество мальчика набрало более 1,3 млн лайков. Многие пользователи сети оценили клип, но другие задались вопросом, действительно ли мальчик хочет стать рэпером? Или это просто амбиции богатых родителей?
Шестилетний Адонис — сын музыканта и французской художницы Софи Брюссо. Однако, до занятия искусством Софи снималась в фильмах для взрослых. Хорошо, что парень пошёл в папу!
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