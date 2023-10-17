6-летний сын Дрейка записал свой первый трек о повседневной жизни ребёнка

Рэпер Дрейк в своём Instagram* поделился клипом своего шестилетнего сына Адониса Грэма. В нём мальчик читает рэп о повседневной жизни баскетбольной команды. Ролик рэпер выложил в честь дня рождения Адониса. Песня называется "My Man" (перевод - Мой человек, англ.).

В клипе мальчик выступает со своей баскетбольной командой, выступает в роли тренера и становится спикером на пресс-конференции рядом со звёздным отцом.