Китти Адамс и её беззащитные мужчины

Казалось бы, вот оно дно человеческого бытия. Но и там были свои ужасные места, про которые сами жители квартала говорили с содроганием - бордели для чернокожих. Их называли "Негритянская дыра" и там работали девушки любых рас. В том числе и белые. Понятно, что в 19 веке, белая секс-работница для чернокожих - это уже последний шаг, ниже упасть было просто невозможно.

Такие вводные нужны для понимания декораций, в которых происходило то, что будет описано ниже.





Китти Адамс предположительно была из сельской глубинки и точная дата её рождения так и осталась неизвестной. Она была той категории дам, что остановят коня и задушат медведя голыми руками. Китти объявилась в Чикаго в первой половине 1880-х годов и была довольно-таки юна, так что можно прикинуть, что она примерно 1862 года рождения (разумеется, два-три года в плюс или в минус)

Изначально, Адамс была женой чикагского вора Джорджа Шайна и такой статус мало походил на привычные в те времена семейные ценности. Очень часто криминальные личности принуждали своих женщин к секс-работе и были для них кем-то вроде сутенёра с привилегиями. Джордж и Китти были как раз из таких парочек и девушка через полгода такого вот образа жизни призадумалась, а вот зачем ей отдавать мужу деньги, занимаясь проституцией, если можно заниматься тем же самым и оставлять всю сумму себе.





Обдумав всё, Китти дала Джорджу отставку, вот только ему такое свободолюбие жены не понравилось и он попытался, как тогда полагалось, физически дать жене понять, что она неправа. Но Китти, вопреки покорности тогдашних женщин, немедленно достала из бюстгальтера опасную бритву и приложила к горлу Шайна. Аргумент был весомым, поэтому муж собрал манатки и ушёл искать жену поспокойне. Вот так Китти убедилась, что не так уж страшен мужчина, как его выставляют негласные правила жизни 19 века.

Это был 1884 год.