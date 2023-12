Китти Адамс и её беззащитные мужчины

Копы поняли, что пора браться за Китти всерьёз. Им удалось собрать доказательную базу, которая сможет упечь Энни Кларк в тюрьму, причём надолго, что, по мнению копов, серьёзно бы деморализовало Бойца Китти и, возможно, вынудило бы не просто остановить грабежи, но и уехать из Чикаго.

В суде были прекрасно разобраны 4 из 5 предъявляемых ей обвинений и срок девушке грозил хороший (4-5 лет). А вот в пятом случилось нечно необычное: последний из пяти пострадавших был человеком немолодым и поэтому решил подпустить в свои показания пару морализаторских сентенций в адрес образа жизни Энни. Судья Джеймс Гоггин был довольно-таки эксцентричным человеком и на этом моменте не выдержал и стал орать на потерпевшего. Кратко говоря, его крик сводился к тому, что нечего тут учить морали девушку, если и сам хорош, мол, старик, выглядит так, будто преподает в воскресной школе, но что вот он делал в том переулке с обвиняемой, если так нравственнен?

Один из журналистов успел записать ряд фраз взбешённого судьи:

"It serves you right, sir. You ought to have known better. You are an old man and look as though you might be a Sunday school teacher. Probably you are a Sunday school teacher, and have been doing like many others when they want a good time. What business had you out at that hour, is what I'd like to know."