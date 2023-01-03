История о загадочной женской непоследовательности

На удивление, полиция поверила девушке. Они вызывали Роберта на допрос, но там он не сознался даже под прессингом. Однако, покинув участок, он попытался уехать из города. Вот только он не знал, что полицейские продолжали за ним следить и его снова арестовали. В этот раз Роберт признался, что и в самом деле убил Хелен. Которая, кстати, не была его официальной женой, а просто жила с ним. По его словам - это была самооборона.

Он увидел свою "жену", когда она будто бы собиралась на свидание с другим мужчиной. По словам Роберта жена решила ударить его ножом для разделки мяса и он схватил её за горло, чтобы она не воткнула в него оружие. Душил он свою женщину, пока она не упала на пол. По словам Роберта он больше часа делал Хелен искусственное дыхание и пытался спасти её.

После того, как он понял, что Хелен бесповоротно мертва, он раздел её, положил в машину и поехал на окраины города, где выкопал на дне оврага могилу и похоронил убитую им женщину.