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История о загадочной женской непоследовательности

История о загадочной женской непоследовательности

Автор:
03 января 2023 20:06
Сообщество : Криминал
Метки: Прошлое   США   женщины   интересное   истории   криминал   странное   
3603
6
Ситуация весьма странная и можно только поражаться женскому поведению. До сих пор остаётся один вопрос: а что это было?
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А ещё она поймала себя на том, что подсознательно боится оставаться наедине со своими новоиспечённым мужем, за которого она вышла, между прочим, добровольно.
Барбара стала прокручивать в голове все его рассказы и внимательно осматривать дом, в который он перевёз жену и её детей, к которым он относился очень хорошо, кстати.

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Метки: Прошлое   США   женщины   интересное   истории   криминал   странное   
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12  комментариев
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4k
Мангуст 2 часа назад
Бабы дуры не потому, что дуры... А потому, что бабы...
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1k
grihon 7 минут назад
Вот, все-таки, сучка
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21k
Сталкер 51 минуту назад
Обычная хитрая сука. Себе на уме.
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9k
Летучий Мыш Час назад
То, что не развелась сразу, в общем то логично. Подождала, что его действительно посадят. А то мало ли, а дяденька нервный, найдет да убъет "за предательство".
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356
ramuska 2 часа назад
Дом его кому остался то?
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minimalism

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