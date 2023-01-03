История о загадочной женской непоследовательности

3603
6
Ситуация весьма странная и можно только поражаться женскому поведению. До сих пор остаётся один вопрос: а что это было?
Все началось в 1952 году в США. Там жила 29-летняя разведённая официантка Барбара, обладающая четырьмя детьми в возрасте от 2 до 6 лет.
В один из дней она находилась в заведении где работала, в отвратительном настроении. Что, в общем, неудивительно. И к ней подошёл познакомиться мужчина по имени Роберт. Ему был 31 год. Он заговорил с девушкой, поделился, что ему тоже грустно, так как недавно у него умерла от инсульта жена и реанимационная бригада 2 часа безуспешно пыталась её спасти.
В один из дней она находилась в заведении где работала, в отвратительном настроении. Что, в общем, неудивительно. И к ней подошёл познакомиться мужчина по имени Роберт. Ему был 31 год. Он заговорил с девушкой, поделился, что ему тоже грустно, так как недавно у него умерла от инсульта жена и реанимационная бригада 2 часа безуспешно пыталась её спасти.
Вот так Роберт и Барбара сидели рядом и плакали, каждый о своём. Роберт теперь каждый вечер приходил к Барбаре, чтобы поговорить с ней и они рассказывали друг другу трудности и горести своих жизней. И договорились до того, что в конце первой недели знакомства Роберт позвал Барбару замуж. То есть 16 января они познакомились, а 21 января расписались. И только в этот момент до Барбары дошло, что она в общем-то ничего не знает о своём муже.
×
×
А ещё она поймала себя на том, что подсознательно боится оставаться наедине со своими новоиспечённым мужем, за которого она вышла, между прочим, добровольно.
Барбара стала прокручивать в голове все его рассказы и внимательно осматривать дом, в который он перевёз жену и её детей, к которым он относился очень хорошо, кстати.
Барбара стала прокручивать в голове все его рассказы и внимательно осматривать дом, в который он перевёз жену и её детей, к которым он относился очень хорошо, кстати.
Барбара выяснила, что умершую жену Роберта звали Хелен (оба на фото выше).
Девушка позвонила сначала в больницу, где выяснила, что ни от какого инсульта Хелен не умирала, да и вообще никто не вызывал врачей по этому адресу. Потом она осторожно опросила соседей, которые сказали, что по словам Роберта Хелен просто уехала в родственникам.
Барбара нашла и родственников, с которыми созвонилась и узнала, что они не видели Хелен. А дальше она прозвонила ювелирные мастерские города и узнала, что то шикарное кольцо, которое ей подарил Роберт в день свадьбы, он заказывал для Хелен. Также она вспомнила, что в доме Роберта, когда она туда пришла, повсюду валялись вещи его первой жены, которые она должна была бы забрать, если бы уехала.
Сложив все полученные данные Барбара отправилась в полицию и там написала на своего мужа заявление, где предположила, что он убил свою первую жену.
Девушка позвонила сначала в больницу, где выяснила, что ни от какого инсульта Хелен не умирала, да и вообще никто не вызывал врачей по этому адресу. Потом она осторожно опросила соседей, которые сказали, что по словам Роберта Хелен просто уехала в родственникам.
Барбара нашла и родственников, с которыми созвонилась и узнала, что они не видели Хелен. А дальше она прозвонила ювелирные мастерские города и узнала, что то шикарное кольцо, которое ей подарил Роберт в день свадьбы, он заказывал для Хелен. Также она вспомнила, что в доме Роберта, когда она туда пришла, повсюду валялись вещи его первой жены, которые она должна была бы забрать, если бы уехала.
Сложив все полученные данные Барбара отправилась в полицию и там написала на своего мужа заявление, где предположила, что он убил свою первую жену.
На удивление, полиция поверила девушке. Они вызывали Роберта на допрос, но там он не сознался даже под прессингом. Однако, покинув участок, он попытался уехать из города. Вот только он не знал, что полицейские продолжали за ним следить и его снова арестовали. В этот раз Роберт признался, что и в самом деле убил Хелен. Которая, кстати, не была его официальной женой, а просто жила с ним. По его словам - это была самооборона.
Он увидел свою "жену", когда она будто бы собиралась на свидание с другим мужчиной. По словам Роберта жена решила ударить его ножом для разделки мяса и он схватил её за горло, чтобы она не воткнула в него оружие. Душил он свою женщину, пока она не упала на пол. По словам Роберта он больше часа делал Хелен искусственное дыхание и пытался спасти её.
После того, как он понял, что Хелен бесповоротно мертва, он раздел её, положил в машину и поехал на окраины города, где выкопал на дне оврага могилу и похоронил убитую им женщину.
Он увидел свою "жену", когда она будто бы собиралась на свидание с другим мужчиной. По словам Роберта жена решила ударить его ножом для разделки мяса и он схватил её за горло, чтобы она не воткнула в него оружие. Душил он свою женщину, пока она не упала на пол. По словам Роберта он больше часа делал Хелен искусственное дыхание и пытался спасти её.
После того, как он понял, что Хелен бесповоротно мертва, он раздел её, положил в машину и поехал на окраины города, где выкопал на дне оврага могилу и похоронил убитую им женщину.
Именно бдительность Барбары помогла поймать преступника. Ей предложили аннулировать брак. Но... она не собиралась разводиться!
Как же так можно, сказала девушка - Хелен была плохим человеком и у Роберта просто выбора не было - пришлось укокошить эту дрянь. А Роберт - добрый! Он был добрым и ко мне, и к моим детям! Я всегда буду с ним и буду поддерживать его в суде.
И она правда была с ним в суде.
Как же так можно, сказала девушка - Хелен была плохим человеком и у Роберта просто выбора не было - пришлось укокошить эту дрянь. А Роберт - добрый! Он был добрым и ко мне, и к моим детям! Я всегда буду с ним и буду поддерживать его в суде.
И она правда была с ним в суде.
Источник:
Еще крутые истории!
- 18 редких фотографий из прошлого, которые рассказывают занимательные истории
- В Англии "банда" свиней держит народ в страхе
- 20 ретро фотографий, рассказывающих захватывающие истории
- Американец хотел остаться в Северной Корее, но поплатился за это
Новости партнёров
реклама
тут какая-то именно непоследовательность) Но убийцу посадила зато - молодец!
если бы она оговорила Роберта, то да, а он жену замочил, так-то.
Ушлая подруга.