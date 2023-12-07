Женщина убила киллера, которого к ней подослали

У Сьюзен Кунхаузен 6 сентября 2006 года был самый обычный день, когда она возвращалась со своего дежурства в медицинском центре Провиденс (Портленд). Женщина проработала там 30 лет.
Сьюзен пришл домой и заметила, что в доме задёрнуты все шторы, что было очень необычно. На микроволновке она увидела записку от своего мужа Майкла. Он предупредил её, что решил съездить на пляж и вернётся уже через пару-тройку дней. Сьюзен забрала из почтового ящика письма и пошла в спальню, чтобы переодеться.
Как только она вошла в комнату, то из-за двери на неё вылетел мужчина, вооружённый чёрно-красным молотком. Ничего не сказав, он просто накинулся на Кунхаузен и первый удар угодил ей в висок. Чудом она не потеряла сознание.
Весь медицинский персонал центра на регулярной основе проходил курсы самообороны, потому что пациентами нередко оказывались люди под самыми разными веществами. Сьюзан, работавшая в отделении неотложной помощи, честно признавалась, что не думала, что эти знания когда-нибудь спасут ей жизнь. У женщины был изрядный лишний вес и больные колени, вряд ли она могла дать кому-то настоящий отпор. Хотя где как не в этом отделении можно встретить самую разношёрстную публику.
Однако, всё, чему учили медперсонал на курсах, тут же вспомнилось и Сьюзан начала сокращать расстояние с мужчиной, как ей рекомендовали. Таким образом, он не мог размахивать оружием.
Кунхаузен прижала нападавшего своим телом к стенам, на что он отреагировал комментарием "Воу, а ты сильная". Это были его единственные слова.
Сьюзан даже смогла отобрать у киллера молоток и несколько раз ударить его по голове. Она долбала его и спрашивала, кто его прислал, пока мужчина не выхватил молоток. Сьюзан теперь вцепилась в его горло, пока лицо нападавшего не стало багровым. Это испугало женщину и она бросилась бежать. В коридоре киллер настиг Сьюзан, повалил на пол и от отчаяния она вцепилась зубами сначала в его руку, а потом в бедро. Неожиданное нападение дезориентировало киллера, что дало Сью возможность сбить его с ног и сесть сверху. Она душила нападавшего и кричала: "Скажи мне, кто тебя прислал и я вызову тебе гребаную скорую!". Мужчина молчал, а потом странно обмяк.
Подхватив молоток, Кунхаузен выбежала из дома и кинулась к соседке. Они вызвали 911.
Скорая приехала вместе с полицией и констатировала смерть киллера. В подвале дома Кунхаузенов копы нашли его рюкзак, в котором лежал ежедневник. Там была заметка, датируемая 4 сентября - "позвонить Майку". И номер... мужа потерпевшей Майкла.
Киллера звали Эдвард Хаффи, он воевал во Вьетнаме и после окончания службы решил пойти совсем не той дорожкой, которой мог бы пойти ветеран войны. В своё время (за 15 лет до нападения на Сьюзан) он организовал убийство собственной девушки, за что отсидел 9 лет. А когда вышел на свободу, то случайно познакомился с Майклом Кунхаузеном - тот взял его работником в свой небольшой магазинчик. В организме Хаффи была обнаружена убойная доза наркотических веществ.
Майкл, тем временем, узнав, что его жена выжила, да ещё и убила нанятого им киллера, ударился в бега. Но 13 сентября его задержали и Майкл упорно отрицал, что нанимал Эдварда для умерщвления любимой супруги. Но нашёлся свидетель: он поделился с полицией тем, что Майкл пообещал ему пять тысяч долларов за помощь в организации убийства Сью. А Хаффи было обещано пятьдесят тысяч долларов.
Опираясь на данные охранной системы дома, стало понятно, что муж впустил киллера в дом, а сам уехал на пляж, чтобы гарантировать себе алиби. Но зачем же вообще нужно было убивать Сьюзан?
Полиция начала разбираться в отношениях супругов. Выяснилось, что Сьюзан, после 17 лет замужества, решила подать на развод. Майкл вёл себя по отношению к ней презрительно, отслеживал все её траты до цента, а когда жена пыталась его поцеловать, то изображал, будто его тошнит. Сьюзан долго терпела, но в конце концов не выдержала. Подав на развод она попросила мужа съехать.
Но дело было не в униженном достоинстве Майкла. Всё было гораздо банальнее - деньги. При разводе пришлось бы поделить дом, которым делиться Майклу явно не хотелось. А при страховании жизни Сьюзан указала бенефициаром вовсе не любимого мужа, а своего брата. Плюс, он незадолго до нападения на Сью потерял работу. Вот так, Майкл хотел и дом себе присвоить и жене отомстить за такое недоверие (не без причины, похоже).
30 августа 2007 года Кунхаузен признал себя виновным в подстрекательстве к убийству. Муж Сьюзан получил 10 лет тюрьмы. Потом, за примерное поведение, срок скостили до 8 лет.
Через год после суда, Сью вернула себе девичью фамилию (Уолтерс) и подала иск на Майкла на один миллион долларов. Она обосновала претензию тем, что не хочет, чтобы у экс-супруга осталась хоть копейка денег, ведь тогда он сможет организовать на неё ещё одно покушение.
Сьюзан переехала в новый дом, опасаясь мести Майкла и записалась в тир, чтобы учиться стрельбе. В доме она установила тревожную кнопку, а вокруг жилища насыпала гравий, чтобы можно было услышать, если кто-то решит подойти поближе
Бедная Сьюзен не могла жить спокойно, даже когда Майкл был в тюрьме, ведь его посадили не пожизненно. И бог знает с кем он мог познакомиться за решёткой, кто мог бы закончить начатое Хаффи. Но Кунхаузен сделал своей бывшей жене одолжение и за три месяца до окончания своего срока, 14 сентября 2014 года, умер в тюрьме от рака предстательной железы.
Сьюзен, после того как справилась с пережитым ужасом, начала помогать жертвам нападений. Она использовала свой горький опыт во благо: во многих интервью она рассказывала о пережитом, где всегда утверждала, что бороться надо до самого конца. Полиция регулярно приглашает Сьюзен Кунхаузен для чтения лекций о самозащите.
В 2017 году, совместно с окружной прокуратурой, Сьюзи создала сайт, где жертвы преступлений могут найти поддержку и помощь. Её называли героем, но она грустно прокомментировала это звание: "Как ты можешь быть героем, когда забираешь чью-то жизнь?"
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