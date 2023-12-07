Женщина убила киллера, которого к ней подослали

Однако, всё, чему учили медперсонал на курсах, тут же вспомнилось и Сьюзан начала сокращать расстояние с мужчиной, как ей рекомендовали. Таким образом, он не мог размахивать оружием.

Кунхаузен прижала нападавшего своим телом к стенам, на что он отреагировал комментарием "Воу, а ты сильная". Это были его единственные слова.

Сьюзан даже смогла отобрать у киллера молоток и несколько раз ударить его по голове. Она долбала его и спрашивала, кто его прислал, пока мужчина не выхватил молоток. Сьюзан теперь вцепилась в его горло, пока лицо нападавшего не стало багровым. Это испугало женщину и она бросилась бежать. В коридоре киллер настиг Сьюзан, повалил на пол и от отчаяния она вцепилась зубами сначала в его руку, а потом в бедро. Неожиданное нападение дезориентировало киллера, что дало Сью возможность сбить его с ног и сесть сверху. Она душила нападавшего и кричала: "Скажи мне, кто тебя прислал и я вызову тебе гребаную скорую!". Мужчина молчал, а потом странно обмяк.

Подхватив молоток, Кунхаузен выбежала из дома и кинулась к соседке. Они вызвали 911.