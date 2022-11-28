Один из самых жестоких маньяков: про него сняли сериал

С тех самых пор Джеффри Дамер постоянно пил, периодически совершал свои преступления и даже по настоянию отца отслужил в армии, откуда его уволили за пьянство. Его несколько раз задерживали, то за вождение в нетрезвом виде, то за непристойное поведение. Дамер стал приходить в определённые клубы, где находил мужчин и напаивал их алкоголем с сильнодействующими препаратами. Причём первое время Джеффри жил в доме своей бабушки, что не мешало ему совершать преступления. Бабуля чувствовала сильный запах, но будто бы отказывалась признавать происходящее в её доме. Потом маньяк перебрался в съёмную квартиру в неблагополучном и криминальном районе, где уже развернулся на полную. Как-то раз из его квартиры смог выбежать полуголый подросток лаосского происхождения, которого нашли и вызвали полицию. Дамер смог убедить полицию, что мальчик просто молодо выглядит, что у них отношения и они просто поссорились, напившись. Полиция проигнорировала тот факт, что сбежавший был полуживой, в бессознательном состоянии. Да. Полиция поверила белому мужчине, пусть у него уже и были неоднократные судимости.

Соседи не раз жаловались на просто невыносимый запах из квартиры Дамера. Но никто ничего не сделал. Не поднял тревогу.