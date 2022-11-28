Один из самых жестоких маньяков: про него сняли сериал

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Казалось бы... Молодой, довольно привлекательный мужчина, из внешне хорошей и благополучной семьи.
Netflix частенько снимают сериалы, основанные на реальных событиях и не могли обойти своим вниманием историю Джеффри Дамера, который жестоко убил 17 молодых парней в период с 1978 по 1991 годы. Сериал у многих вызывал возмущение, потому что показалось, что создатели пытались вызвать сочувствие к маньяку, хотя это спорно. Если смотрели - напишите, показалось ли вам также?
Сложно описывать всё, что он творил, здоровая психика это переварит с трудом, так что лучше поговорить о нём самом.
Сложно описывать всё, что он творил, здоровая психика это переварит с трудом, так что лучше поговорить о нём самом.
Так кто же такой Джеффри Дамер
Он родился в 1960 году в Милуоки (штат Висконсин). Мать Джеффри страдала страдала от психического расстройства, у неё была депрессия и во время беременности она принимала препараты. Отцом мальчика был учёный, химик-исследователь и доктор наук.
Отсюда можно вести отсчёт. Мать принимала психотропные препараты, в частности транквилизатор Экванил, который был широко распространён и к 1956 году его принимал каждый 20-й американец. Довольно быстро стало понятно, что он вызывает психологическую и физическую зависимость. Мать Дамера даже как-то раз пыталась покончить с собой, приняв Экванил.
Отсюда можно вести отсчёт. Мать принимала психотропные препараты, в частности транквилизатор Экванил, который был широко распространён и к 1956 году его принимал каждый 20-й американец. Довольно быстро стало понятно, что он вызывает психологическую и физическую зависимость. Мать Дамера даже как-то раз пыталась покончить с собой, приняв Экванил.
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Отец в семье был больше номинальным, он учился и строил собственную карьеру. То есть ребёнок по факту был оставлен с женщиной, которую с трудом можно было назвать дееспособной. Джеффри по сути был брошен уже будучи младенцем: мама вроде бы есть, но о ней самой нужно было заботиться.
Папы рядом тоже нет. Ну и сложно говорить с уверенностью об этом, но возможно препараты, что принимала мать, будучи в положении, тоже оказали влияние на мозг Дамера. Эмоциональная депривация в раннем возрасте оказывает сильное влияние на мозг младенца и становится почвой для развития тревожности и будущих самых разных нарушений развития, адаптации и поведения.
Папы рядом тоже нет. Ну и сложно говорить с уверенностью об этом, но возможно препараты, что принимала мать, будучи в положении, тоже оказали влияние на мозг Дамера. Эмоциональная депривация в раннем возрасте оказывает сильное влияние на мозг младенца и становится почвой для развития тревожности и будущих самых разных нарушений развития, адаптации и поведения.
Когда отец всё-таки появлялся дома, то он бесконечно ругался с матерью. Что, конечно, говорит о практически полном отсутствии эмпатии с его стороны, потому что обвинять в чём-то психически нестабильного человека, вместо оказания ему полноценного ухода и заботы. Брошенный Джеффри рос в постоянных конфликтах, ежедневно видя беспомощную, равнодушную и скандальную мать и очень тяжело переживал отсутствие отца.
Незадолго до своих четырёх лет Дамер перенёс операцию по удалению двойной паховой грыжи, что стало для него мощным травмирующим опытом. Брошенный мальчик с тревожностью, которому хотят что-то отрезать, а его по сути и утешить некому. Одиночество, страх, ужас.
Незадолго до своих четырёх лет Дамер перенёс операцию по удалению двойной паховой грыжи, что стало для него мощным травмирующим опытом. Брошенный мальчик с тревожностью, которому хотят что-то отрезать, а его по сути и утешить некому. Одиночество, страх, ужас.
Также семья Дамера частенько переезжала. За несколько лет они сменили три дома в самых разных штатах. Для его нестабильной детской психики эти перемены были намного серьёзнее, чем для обычного ребёнка.
Все эти факты биографии Джеффри Дамера стали плодородной почвой для его патологии, которая привела к смерти семнадцати человек.
Все эти факты биографии Джеффри Дамера стали плодородной почвой для его патологии, которая привела к смерти семнадцати человек.
Джеффри с самого раннего детства проявлял интерес к животным. Но только не чесать за ушком милых щенят. Ему нравилось находить мёртвых, к примеру сбитых машиной. Изучение анатомии активно поддерживал отец Дамера, который был уверен, что ребёнком движет исключительно научный интерес. Он объяснял ему как сохранить находки в формальдегиде, как обрабатывать кости. А Джеффри был только рад, потому что это был лишний повод побыть с отцом, которым он восхищался. А вот отношения с матерью у него были болезненные: он видел, что она странно себя ведёт, её истерики, беспомощность.
Ничего удивительного, что в школу Дамер пошёл робким и забитым ребёнком. Сверстники ожидаемо начали травить тихоню, поэтому он начал пить крепкий алкоголь уже в подростковом возрасте, называя его "лекарство". Удивляться нечему.
Довольно быстро Дамер понял, что девушки его не привлекают. Что стало очередной его проблемой, помимо того, что чувствовал себя брошенным и ненужным своей семье, изгой в школе, а тут ещё и это. А ведь это были 80-е... Дискриминация была страшной, несмотря на то, что начинали набирать обороты движения за права. Но консервативные люди Америки ещё не были готовы к открытости.
Довольно быстро Дамер понял, что девушки его не привлекают. Что стало очередной его проблемой, помимо того, что чувствовал себя брошенным и ненужным своей семье, изгой в школе, а тут ещё и это. А ведь это были 80-е... Дискриминация была страшной, несмотря на то, что начинали набирать обороты движения за права. Но консервативные люди Америки ещё не были готовы к открытости.
Дамер ощущал себя "не таким" по всем фронтам. Его пугал тот факт, что его ориентации узнает отец. К 16 годам у Дамера постоянно были фантазии о контроле и доминировании над абсолютно беспомощным мужчиной. Фантазии были очень сильными, но первая попытка их реализации провалилась - когда он подкараулил в кустах бегуна и попытался напасть на него, то потерпел неудачу.
По достижении им 18 лет, родители развелись. Мать собрала свои вещи, потом взяла младшего ребёнка и уехала, не сообщив куда. Отец тоже уехал и Джеффри остался в доме один. Снова его бросили. Стоит ли говорить, что развод родителей стал сильным стрессом. Такое событие (у каждого своё) можно найти в биографии практически любого маньяка. В 18 лет Дамер совершил своё первое преступление.
По достижении им 18 лет, родители развелись. Мать собрала свои вещи, потом взяла младшего ребёнка и уехала, не сообщив куда. Отец тоже уехал и Джеффри остался в доме один. Снова его бросили. Стоит ли говорить, что развод родителей стал сильным стрессом. Такое событие (у каждого своё) можно найти в биографии практически любого маньяка. В 18 лет Дамер совершил своё первое преступление.
С тех самых пор Джеффри Дамер постоянно пил, периодически совершал свои преступления и даже по настоянию отца отслужил в армии, откуда его уволили за пьянство. Его несколько раз задерживали, то за вождение в нетрезвом виде, то за непристойное поведение. Дамер стал приходить в определённые клубы, где находил мужчин и напаивал их алкоголем с сильнодействующими препаратами. Причём первое время Джеффри жил в доме своей бабушки, что не мешало ему совершать преступления. Бабуля чувствовала сильный запах, но будто бы отказывалась признавать происходящее в её доме. Потом маньяк перебрался в съёмную квартиру в неблагополучном и криминальном районе, где уже развернулся на полную. Как-то раз из его квартиры смог выбежать полуголый подросток лаосского происхождения, которого нашли и вызвали полицию. Дамер смог убедить полицию, что мальчик просто молодо выглядит, что у них отношения и они просто поссорились, напившись. Полиция проигнорировала тот факт, что сбежавший был полуживой, в бессознательном состоянии. Да. Полиция поверила белому мужчине, пусть у него уже и были неоднократные судимости.
Соседи не раз жаловались на просто невыносимый запах из квартиры Дамера. Но никто ничего не сделал. Не поднял тревогу.
Соседи не раз жаловались на просто невыносимый запах из квартиры Дамера. Но никто ничего не сделал. Не поднял тревогу.
Из интервью Джеффри Дамера: "Мне не нравилось убивать, убийство было лишь необходимостью, это был акт, который мне совершенно не импонировал. Именно поэтому я и пытался создать живых зомби с помощью сернистой кислоты и дрели, но это у меня не получилось. Нет, целью было не убийство, а обладание неким человеком, чтобы он был постоянно под моим контролем, не учитывая его желания, а лишь делая то, что хочу я. Непросто говорить это, но да, именно такая цель стояла передо мной. Если бы я мог не убивать, я бы не пошел на это, но я не мог. И если меня отпустят однажды, не факт, что я не сделаю это снова."
17 молодых парней. Его убийства были смесью изнасилования, некрофилии и каннибализма.
В 1991 году Дамер пригласил к себе очередную жертву. Он попытался надеть на него наручники, но Трейси Эдвардс смог вырваться и он выбежал на улицу. Он привлёк внимание двух полицейских, он буквально кричал о том, что его только что пытались убить. Полиция решила подняться в квартиру и там, при осмотре, они нашли фото расчленённых трупов, а также фрагменты тел. В холодильнике они с ужасом обнаружили человеческое сердце, три головы и остальные внутренности.
Суд признал Дамера вменяемым и виновным по 15 пунктам обвинений в убийстве.
Маньяк получил 15 пожизненных заключений. В 1994 году Джефри Дамер и ещё один заключённый были забиты насмерть в тюремной душевой Кристофером Скарвером, который сидел за двойное убийство.
По иску родственников 11 жертв Дамера его имущество было распределено между ними. В 1996 году юрист, предоставлявший интересы потерпевших стороны, объявил о планах провести аукцион по продаже вещей, принадлежавших маньяку, в том числе того самого холодильника и орудий убийства. Выручка должна была составить миллион долларов. Новость вызвала огромное возмущение в родном городе убийцы и была создана инициативная группа, которая собрала 407 225 долларов, чтобы выкупить вещи и уничтожить их.
В 1991 году Дамер пригласил к себе очередную жертву. Он попытался надеть на него наручники, но Трейси Эдвардс смог вырваться и он выбежал на улицу. Он привлёк внимание двух полицейских, он буквально кричал о том, что его только что пытались убить. Полиция решила подняться в квартиру и там, при осмотре, они нашли фото расчленённых трупов, а также фрагменты тел. В холодильнике они с ужасом обнаружили человеческое сердце, три головы и остальные внутренности.
Суд признал Дамера вменяемым и виновным по 15 пунктам обвинений в убийстве.
Маньяк получил 15 пожизненных заключений. В 1994 году Джефри Дамер и ещё один заключённый были забиты насмерть в тюремной душевой Кристофером Скарвером, который сидел за двойное убийство.
По иску родственников 11 жертв Дамера его имущество было распределено между ними. В 1996 году юрист, предоставлявший интересы потерпевших стороны, объявил о планах провести аукцион по продаже вещей, принадлежавших маньяку, в том числе того самого холодильника и орудий убийства. Выручка должна была составить миллион долларов. Новость вызвала огромное возмущение в родном городе убийцы и была создана инициативная группа, которая собрала 407 225 долларов, чтобы выкупить вещи и уничтожить их.
История Джеффри Дамера - это не только о бесчеловечном существе, но и об ужасном расизме и предубеждениях о бедных слоях населения. Ведь если с такой же методичностью и открытостью убивали белых парней и если бы белые соседи заявили о подозрительных звуках, вони и всём остальном, то полиция явно бы шевелилась быстрее... Печально.
Будьте осторожны и берегите себя!
P.S. большая просьба - давайте воздержимся в комментариях от гомофобных комментариев, потому что здесь патология маньяка к этому имеет лишь опосредованное отношение. С тем же успехом его жертвами могли быть чёрные девушки из неблагополучных районов. Спасибо.
Будьте осторожны и берегите себя!
P.S. большая просьба - давайте воздержимся в комментариях от гомофобных комментариев, потому что здесь патология маньяка к этому имеет лишь опосредованное отношение. С тем же успехом его жертвами могли быть чёрные девушки из неблагополучных районов. Спасибо.
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...И за энто
режиссенто нас сниманто в киноленто...
,так же, омерзителен