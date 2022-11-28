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Один из самых жестоких маньяков: про него сняли сериал

Один из самых жестоких маньяков: про него сняли сериал

Автор:
28 ноября 2022 16:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   США   биография   интересное   криминал   маньяки   преступления   
2577
12
Казалось бы... Молодой, довольно привлекательный мужчина, из внешне хорошей и благополучной семьи.
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Метки: Жизнь   США   биография   интересное   криминал   маньяки   преступления   
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10  комментариев
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597
Gigantes Час назад
Мля, а на куя сериалы про таких уё.бков снимать, подражателей чтоли делать?
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24k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С) Один из самых жестоких маньяков: про него сняли сериал (/С)

...И за энто
режиссенто нас сниманто в киноленто...
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−17
Mark Son Час назад
Остерегайтесь очкариков)
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Мне [мат] не страшны, они мне омерзительны. И автор, со своими вставочками, большая просьба - давайте воздержимся в комментариях от гомофобных комментариев, потому что здесь патология маньяка к этому имеет лишь опосредованное отношение
,так же, омерзителен
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minimalism

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