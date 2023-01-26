В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты

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Учёные Каирского университета изучили древнюю мумию "Золотого мальчика", которой больше 2300 лет - и сделали любопытное открытие. Исследование КТ показало, что мальчик был захоронен с 49 загадочными амулетами.
Специалисты из Каирского университета решили исследовать 2300-летнюю мумию "золотого мальчика", которую нашли на юге Египта ещё около 100 лет назад. Они провели компьютерную томографию мумии и определили, что мальчика захоронили с 49 драгоценными амулетами, расположенными внутри и на теле.
Амулеты расположены в разных местах: один из них находится рядом с пенисом мальчика, другой - золотой скарабей, находится в грудной полости, и ещё один - во рту. Мумифицированный мальчик также был обут в сандалии и украшен папоротниками. При захоронении у него удалили все внутренние органы за исключением сердца, а мозг удалили через нос и заменили смолой.
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Как полагают учёные, найденные амулеты имели определённую символику. Например, золотой амулет положили в рот для того, чтобы мальчик мог разговаривать в загробной жизни, амулет в виде прямоугольника символизировал баланс, и так далее. Компьютерная томография показала, что рост мальчика составлял 128 см, и ему было от 14 до 15 лет. Учёные не обнаружили каких-то очевидных причин его смерти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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