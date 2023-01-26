В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты

Амулеты расположены в разных местах: один из них находится рядом с пенисом мальчика, другой - золотой скарабей, находится в грудной полости, и ещё один - во рту. Мумифицированный мальчик также был обут в сандалии и украшен папоротниками. При захоронении у него удалили все внутренние органы за исключением сердца, а мозг удалили через нос и заменили смолой.