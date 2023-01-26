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В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты

В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты

Автор:
26 января 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Учёные   артефакты   древний египет   египет   интересное   исследования   мумии   мумия   новости   фото   
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Учёные Каирского университета изучили древнюю мумию "Золотого мальчика", которой больше 2300 лет - и сделали любопытное открытие. Исследование КТ показало, что мальчик был захоронен с 49 загадочными амулетами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Учёные   артефакты   древний египет   египет   интересное   исследования   мумии   мумия   новости   фото   
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