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"Любовь и голуби". Посмотрите, какие часы у Гурченко

"Любовь и голуби". Посмотрите, какие часы у Гурченко

Автор:
15 декабря 2023 19:05
Сообщество : СССР
Метки: 80-е   Знаменитые советские фильмы   Легендарные советские актрисы   Любовь и голуби   гурченко   кино   наручные часы   часы   
775
5

Раиса Захаровна, героиня Гурченко, носит в кадре нестандартные наручные часы. Совсем не женские. Что это за модель такая?

Восьмиугольный корпус, похоже, частично из стали, частично пластиковый. Стекло закрывает циферблат и возвышается над корпусом. Модель точно не цифровая - если присмотреться, видны стрелки. На скринах это не очень заметно, но если внимательно смотреть именно фильм, в движении, стрелки угадываются.

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Что это за часы? Вероятнее всего, экспортный вариант марки "Полет" - тоже крупный восьмиугольный корпус и "приподнятое" над циферблатом стекло. Сравните. Вроде они.

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Метки: 80-е   Знаменитые советские фильмы   Легендарные советские актрисы   Любовь и голуби   гурченко   кино   наручные часы   часы   
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10  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Даже не знал раньше. Низкий поклон автору за интересную и очень важную информацию. Чувствую, обогатился духовно.
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6k
Alex Час назад
Крутые котлы
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10k
Борис Карабанов Час назад
Честно говоря, уже поднадоели эти "научные" изыскания, типа, "Какое ружьё было у Шурика?", "Какие трусы были на Светличной?". Те, кто был современником этих фильмов, и так знают, какой пистолет был у Семёна Семёновича, а тем, кто и фильмов-то этих никогда не видел и не находит в них ценности, им пофигу "на каком боку тюбетейка",
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16k
куджо 2 часа назад
Ч в совке часы были что ле?
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352
iskra куджо Час назад
Не у всех были. Да и разные были у директора завода и у министра.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Какое удивительное наблюдение, сейчас спать не буду, как такое могло случиться в нашем прогрессивном, просвещенном обществе? Может это происки врагов?
Мы посмотрели, а вы продолжайте наблюдать.
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