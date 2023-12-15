"Любовь и голуби". Посмотрите, какие часы у Гурченко

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Раиса Захаровна, героиня Гурченко, носит в кадре нестандартные наручные часы. Совсем не женские. Что это за модель такая?
Восьмиугольный корпус, похоже, частично из стали, частично пластиковый. Стекло закрывает циферблат и возвышается над корпусом. Модель точно не цифровая - если присмотреться, видны стрелки. На скринах это не очень заметно, но если внимательно смотреть именно фильм, в движении, стрелки угадываются.
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Что это за часы? Вероятнее всего, экспортный вариант марки "Полет" - тоже крупный восьмиугольный корпус и "приподнятое" над циферблатом стекло. Сравните. Вроде они.
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Метки: 80-е Знаменитые советские фильмы Легендарные советские актрисы Любовь и голуби гурченко кино наручные часы часы
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