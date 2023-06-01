Интересные и малоизвестные факты о фильме "Коммандо"

Фотографии со съёмок и интересные факты о культовом боевике восьмидесятых с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
1. Сюжет картины строится вокруг страны Вальверде. Свергнутый диктатор этой страны похищает дочь Мэтрикса, чтобы шантажировать его. Диктатор требует от Мэтрикса, чтобы тот устранил нынешнего президента Вальверде, который доверяет Мэтриксу.
Вальверде - это вымышленная страна, похожая своим укладом на Кубу или Никарагуа. Чтобы избежать политических разборок, авторы решили использовать вымышленную страну. Эта же страна фигурирует и в таких фильмах как "Хищник" и "Крепкий орешек 2", а также в нескольких сериалах.
2. Многие трюки в фильме выполнял сам Арнольд Шварценеггер, из-за чего он получил несколько травм. Во время исполнения трюков он получил вывих плеча, перелом ребра и трижды попадал в больницу. В частности, из-за неаккуратного использования ножа он порезал себе руку, из-за чего пришлось накладывать швы.
3. В жизни Вернон Уэллс, сыгравший злодея Беннета, был очень обаятельным и добрым человеком. Многие были удивлены тем, как такой добряк достоверно изображает злодея.
И кстати, во время съемок фильма Уэллс и Шварценеггер подружились и продолжили свое общение вне съемочной площадки.
4. По сценарию у диктатора Ариуса было не так много охраны, но после того как режиссер Марк Лестер посмотрел фильм "Рэмбо: первая кровь 2", он решил переплюнуть его в плане убийств, поэтому количество охраны было увеличено в несколько раз.
Правда, для того, чтобы не нанимать более сотни каскадеров и статистов, многие из них играли сразу несколько ролей, поэтому Арни убивал их по несколько раз.
5. На роль Дженни (дочери Мэтрикса) пробовалось много девочек, которые в будущем стали знаменитыми актрисами. Среди них были Вайнона Райдер, Дрю Бэрримор, Элизабет Шу, Шэннон Доерти и др. Но в итоге роль досталась Алисе Милано.
Кстати, Алиса Милано и Шэннон Доэрти позднее сыграют сестер в известном сериале 00-х "Зачарованные".
6. По словам Алисы Милано, она была просто без ума от Шварценеггера. Он действительно вел себя как любящий родитель, опекал ее и даже помогал делать уроки в перерывах между съемками.
7. Изначально, роль Беннета должен был сыграть другой актер, но в итоге он был уволен со съемочной площадки, а на эту роль взяли Вернона Уэллса.
Правда, реквизиторы не успели сделать новую одежду для Уэллса, который был крупнее предыдущего актера. Поэтому, одежда сидит на нем немного в обтяжку.
8. Фильм стал мегапопулярным в Японии, а руководитель одной из студий звукозаписи даже предложил Алисе Милано контракт на 5 альбомов, на что юное дарование ответила положительно. В итоге, эти песни имели большой успех в Японии.
9. Ножи, которые мы видели в финальном бою Мэтрикса с Беннетом, были сделаны на заказ известным техасским мастером Джеком Крейном.
10. В фильме "Коммандо" Билл Дюк играет одного из злодеев, с которым сражается "Железный Арни", но всего 2 года спустя они вместе снимутся в фильме "Хищник", где оба сыграют бойцов элитного подразделения.
11. Для фильма была снята отдельная любовная сцена с участием Анольда Шварценеггера и Рэй Дон Чонг. Но она показалась настолько неубедительной, что ее решили просто не вставлять в фильм.
12. В оригинальной версии ничего не говорится о том, что случилось с мамой Дженни (женой Мэтрикса). Но в режиссерской версии упоминается, что она скончалась во время родов.
13. Во время съемок Арнольд Шварценеггер споткнулся и всей своей массой упал на хрупкую Алису Милано, из-за чего сломал ей ребро. После этого он и стал ее сильно опекать во время съемок.
14. Боссы студии боялись, что из-за австрийского акцента Арнольда Шварценеггера он будет смотреться нелепо. Поэтому, они хотели сделать из него молчаливого героя с военной травмой, из-за которой он не может разговаривать. Но режиссер Марк Лестер отказался от этой затеи, сказав, что он сделает всё, чтобы акцент не сильно выделялся, но его герой обязательно должен разговаривать.
15. Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов, а гонорар Шварценеггера - 1,5 миллиона. При этом, фильм показал большой успех в прокате, собрав 58 миллионов долларов.
Ну и напоследок милое фото, где спустя много лет встретились экранные отец и дочь.
Источник:
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Студия, владеющая правами на «Коммандос» отказалась брать деньги у создателей ремейка (мотивируя это тем, что похожая сюжетная линия не нуждается в купле-продаже).
Мне фильм понравился если что