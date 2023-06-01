Интересные и малоизвестные факты о фильме "Коммандо"

И кстати, во время съемок фильма Уэллс и Шварценеггер подружились и продолжили свое общение вне съемочной площадки.

4. По сценарию у диктатора Ариуса было не так много охраны, но после того как режиссер Марк Лестер посмотрел фильм "Рэмбо: первая кровь 2", он решил переплюнуть его в плане убийств, поэтому количество охраны было увеличено в несколько раз.