В Амазонии нашли "инопланетную" осу-паразита

Учёные обнаружили в Амазонии новый вид ос-паразитов — Capitojoppa amazonica. Мало того, что выглядит она как инопланетянин, но ещё и поедает своих жертв изнутри. Вид нашли во время исследования Национального заповедника Аллпауайо-Мишана в Перу.
Учёные из Университета штата Юта, США, обнаружили новый вид осы в национальном заповеднике Аллпауайо-Мишана в Перу. Команда нашла особь женского пола, и изучила её в лаборатории. Специалисты сразу отметили необычный внешний вид осы: из-за большой головы и выпуклых глаз она напоминает инопланетное существо. Новый вид получил название Capitojoppa amazonica.
Эта оса — эндопаразитоид: паразит, который откладывает внутри жертвы яйцо, которое по мере роста убивает жертву. Оса делает это с помощью специального органа для откладывания яиц, похожего на трубку. Они даже могут просто проткнуть жертву своим "яйцекладом" — и не откладывать яйца, а просто питаться кровью для получения необходимых веществ. В её рацион входят разные насекомые, включая жуков, пауков и гусениц.
Помимо осы-паразита, во время прошедшего исследования учёные обнаружили ещё 108 новых видов насекомых — их планируют описать в скором времени. В национальном заповеднике Аллпахуяо-Мишане в Перу, среди тропических лесов, обитает множество различных видов насекомых. Здешнее видовое разнообразие — самое высокое на всей планете. Учёные исследуют эти регионы Амазонии с 1998 года. К сожалению, в настоящее время из-за деятельности человека среда обитания сокращается, а природа тропических лесов меняется из-за изменения климата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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