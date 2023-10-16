В Амазонии нашли "инопланетную" осу-паразита

Эта оса — эндопаразитоид: паразит, который откладывает внутри жертвы яйцо, которое по мере роста убивает жертву. Оса делает это с помощью специального органа для откладывания яиц, похожего на трубку. Они даже могут просто проткнуть жертву своим "яйцекладом" — и не откладывать яйца, а просто питаться кровью для получения необходимых веществ. В её рацион входят разные насекомые, включая жуков, пауков и гусениц.