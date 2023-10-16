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В Амазонии нашли "инопланетную" осу-паразита

В Амазонии нашли "инопланетную" осу-паразита

Автор:
16 октября 2023 21:58
Сообщество : Животные
Метки: Амазонка   Открытия   дикая природа   животные   насекомые   оса   осы   природа   ученые   факты   
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Учёные обнаружили в Амазонии новый вид ос-паразитов — Capitojoppa amazonica. Мало того, что выглядит она как инопланетянин, но ещё и поедает своих жертв изнутри. Вид нашли во время исследования Национального заповедника Аллпауайо-Мишана в Перу.

Учёные из Университета штата Юта, США, обнаружили новый вид осы в национальном заповеднике Аллпауайо-Мишана в Перу. Команда нашла особь женского пола, и изучила её в лаборатории. Специалисты сразу отметили необычный внешний вид осы: из-за большой головы и выпуклых глаз она напоминает инопланетное существо. Новый вид получил название Capitojoppa amazonica.


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Эта оса — эндопаразитоид: паразит, который откладывает внутри жертвы яйцо, которое по мере роста убивает жертву. Оса делает это с помощью специального органа для откладывания яиц, похожего на трубку. Они даже могут просто проткнуть жертву своим "яйцекладом" — и не откладывать яйца, а просто питаться кровью для получения необходимых веществ. В её рацион входят разные насекомые, включая жуков, пауков и гусениц.

Помимо осы-паразита, во время прошедшего исследования учёные обнаружили ещё 108 новых видов насекомых — их планируют описать в скором времени. В национальном заповеднике Аллпахуяо-Мишане в Перу, среди тропических лесов, обитает множество различных видов насекомых. Здешнее видовое разнообразие — самое высокое на всей планете. Учёные исследуют эти регионы Амазонии с 1998 года. К сожалению, в настоящее время из-за деятельности человека среда обитания сокращается, а природа тропических лесов меняется из-за изменения климата.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Амазонка   Открытия   дикая природа   животные   насекомые   оса   осы   природа   ученые   факты   
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3  комментария
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Филимон Полчаса назад
Интересно, как это меняется природа тропических лесов из-за изменения климата?))) Там теплее становится?)) То, что потепления/похолодания на планете волнами происходят не смущает, нет?)))
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Егор 43 минуты назад
А друг в друга они тоже тыкают?
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