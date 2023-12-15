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Анимация против физики и математики

Анимация против физики и математики

Автор:
15 декабря 2023 11:04
Сообщество : Наука
Метки: Видео   анимация   интересно   креатив   математика   наука   физика   
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Художник-мультипликатор Алан Бекер, снискавший популярность после создания анимационного веб-сериала «Аниматор против Анимации», сделал вместе со своей командой несколько занятных роликов про точные науки. По сюжету нарисованный человечек попадает в миры, где правят физика и числа и пытается разобраться.

В каждом видео всё начинается с самых азов и постепенно усложняется.

Анимация против математики

Ролик понравится любителям экшена.

Анимация против физики

В данном ролике упор сделан на масштаб и окружение.

Пояснение математического ролика

Пользователь сети вместе с подписчиками пытается разобраться в том, что происходит в ролике про физику

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Метки: Видео   анимация   интересно   креатив   математика   наука   физика   
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