Анимация против физики и математики

Художник-мультипликатор Алан Бекер, снискавший популярность после создания анимационного веб-сериала «Аниматор против Анимации», сделал вместе со своей командой несколько занятных роликов про точные науки. По сюжету нарисованный человечек попадает в миры, где правят физика и числа и пытается разобраться.
В каждом видео всё начинается с самых азов и постепенно усложняется.
Анимация против математики
Ролик понравится любителям экшена.
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Анимация против физики
В данном ролике упор сделан на масштаб и окружение.
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Пояснение математического ролика
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Пользователь сети вместе с подписчиками пытается разобраться в том, что происходит в ролике про физику
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