Она придумала алгебру, изменила физику и очаровала Эйнштейна

Итак, Эмми Нётер – мама абстрактной алгебры. Девочка появилась на свет в баварском городе Эрланген в 1882 году. Отец Макс Нётер на тот момент уже добился в этой области определённых успехов.

Сама Эмми, в отличие от большинства детей-гениев, была обычной малышкой и интересовалась в детстве куклами, а не уравнениями. И любила танцевать.

К 18 годам девушка в идеале овладела немецким и французским, что позволяло ей после сдачи экзамена стать преподавателем на женских курсах. Но Эмми решила не останавливаться на достигнутом и стала вольным слушателем в Эрлангенском университете. Почему вольным? Официальное обучение для девушек на тот момент было ещё под запретом.