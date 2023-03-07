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Она придумала алгебру, изменила физику и очаровала Эйнштейна

Она придумала алгебру, изменила физику и очаровала Эйнштейна

Автор:
07 марта 2023 10:44
Сообщество : Наука
Метки: Теорема   Эмми Нётер   достижение   женщина   математика   наука   область   факт   физика   
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Представительниц слабой половины в точных науках единицы. Исторически сложилось так, что математика, физика и прочие направления – это исключительно область учёных-мужчин. Но случались и исключения. Да ещё какие.

Итак, Эмми Нётер – мама абстрактной алгебры. Девочка появилась на свет в баварском городе Эрланген в 1882 году. Отец Макс Нётер на тот момент уже добился в этой области определённых успехов.

Сама Эмми, в отличие от большинства детей-гениев, была обычной малышкой и интересовалась в детстве куклами, а не уравнениями. И любила танцевать.

К 18 годам девушка в идеале овладела немецким и французским, что позволяло ей после сдачи экзамена стать преподавателем на женских курсах. Но Эмми решила не останавливаться на достигнутом и стала вольным слушателем в Эрлангенском университете. Почему вольным? Официальное обучение для девушек на тот момент было ещё под запретом.

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Переломным моментом в жизни студентки стала зима 1903-1904 года. В Гёттингенском университете она прослушала курс нескольких именитых преподавателей, которые и определили ход развития точных наук в прошлом веке.

На тот момент ограничения уже сняли, и девушка, впечатлённая лекциями,  стала студенткой уже официально. За дело она принялась со всем энтузиазмом и скрупулёзностью. И уже через 4 года внесла значимый вклад в теорию инвариантов и успешно защитила диссертацию под руководством Пауля Гордана.

Но спустя некоторое время сама Эмми назвала свои исследования ерундой. Впрочем, всё познаётся в сравнении. И лучшие её свершения были впереди. Её исследованиями в сфере абстрактной алгебры заинтересовался Давид Гильберт – знаменитый немецкий математик, внёсший весомый вклад в развитие самых разных её областей. Но даже авторитетный учёный не смог переубедить администрацию университета и заставить их принять Нётер на работу официально. Всё по причине того же полового признака. Гильберт недоумевал и искренне возмущался, чем пол может повлиять на занятие учёной должности. Ведь это не баня, в конце концов.

Но сама Эмми не унывала. В 1918 году она доказала теорему, объединившую законы симметрии физических систем и законы сохранения энергии. На базе одной из самых абстрактных областей математики – теории бесконечных непрерывных групп, называемых группами Ли, математик сделала ключевые выводы касаемо однородности времени и пространства. Впоследствии к ним будут неоднократно прибегать при формировании физической картины окружающего мира. 

Продолжая преподавать, Эмми наконец-то получила официальную ставку. Отказать было бы уже невероятным свинством, поскольку в 1921 году женщина опубликовала работу, которая стала основой общей алгебры. Темой исследования выступили коммутативные кольца и идеалы.

 В Геттингене женщина работала почти 20 лет. Курировала примерно 10 студентов, став их научным руководителем. Среди «мальчиков Нётер», как их называли, была и одна девочка – Грета Герман, которая в будущем осуществит весомый вклад в развитие компьютерной алгебры.

 «Да, она знает своё дело». Так о женщине отозвался Альберт Эйнштейн, когда Эмми оказала ему помочь в одном из спорных моментов его общей теории относительности – кажущемся нарушении закона сохранения энергии в силу того, что гравитационная энергия может сама по себе быть источником гравитации. Эмми доказала теорему имени себя, которая превратилась в один из краеугольных камней современной физики. Теорему Нётер зачастую сравнивают с теоремой Пифагора.

В 1933 году над головой математика сгустились тучи. К власти пришли нацисты, а Нётер была еврейкой. Эмми взаимодействовала с математиками из СССР, и давний друг Павел Александров даже пытался выбить для неё ставку в МГУ. Но ничего не вышло, и чтобы избежать смерти, Эмми пришлось уехать в США.

Там она читала  лекции в женском колледже и Принстоне. В 1935 году она скончалась от послеоперационных осложнений, была кремирована, а прах захоронен у стен библиотеки колледжа Брин-Мор.

Благодаря неординарному подходу и глубокому мышлению Нётер изменила целые области науки.

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Метки: Теорема   Эмми Нётер   достижение   женщина   математика   наука   область   факт   физика   
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Сергей С Полчаса назад
Молодец! Шла против системы
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26
Артур С. 50 минут назад
©Мне известен Склифосовский, основатель института,
Мне знаком товарищ Боткин он желтуху изобрел.
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30k
Ashabad Час назад
Энштейн, говорят, трахал всё, что движется...
А это страшненькая какая-то... Наверное, очень умная... Ну, очень...
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