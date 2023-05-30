Как необразованный нищий парень совершил переворот в современной науке

Но история молодого исследователя далека от глянцевых прилизанных картинок, демонстрирующих «успешный успех». Индиец даже потерял стипендию в колледже, поскольку по гуманитарным дисциплинам у него были неудовлетворительные оценки.

Практически прозябая в нищете, он не свернул с пути и продолжал работать, накапливая свои записные книжки. Впоследствии они станут знаменитыми, поскольку именно в них он делал свои революционные записи.