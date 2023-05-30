Как необразованный нищий парень совершил переворот в современной науке

Когда этот юноша открыл для себя мир науки, у него даже не было базового образования. Но обладая только упорством и целеустремлённостью, а также врождённой любознательностью, он не побоялся сделать шаг в новый для него мир.
Сриниваса Рамануджан родился в Индии в 1887 году в бедной семье. И уже с ранних лет проявлял интерес к науке. Будучи 14-летним подростком, Рамануджан «доказал» формулу Эйлера. Узнав, что она выведена задолго до, юноша не огорчился. Маленькая неудача только подтолкнула его к дальнейшему углублению в мир математики. Дверью в который стала для него книга Джорджа Карра «Сборник элементарных результатов чистой и прикладной математики».
Но история молодого исследователя далека от глянцевых прилизанных картинок, демонстрирующих «успешный успех». Индиец даже потерял стипендию в колледже, поскольку по гуманитарным дисциплинам у него были неудовлетворительные оценки.
Практически прозябая в нищете, он не свернул с пути и продолжал работать, накапливая свои записные книжки. Впоследствии они станут знаменитыми, поскольку именно в них он делал свои революционные записи.
В 1910 году Рамануджан встретился с секретарём Индийского математического общества Р. Рамачандрой Рао. Начало беседы вышло так себе: тот посчитал парня обычным выскочкой. Но в ходе разговора изменил своё мнение.
Дальнейшие исследования требовали денег. Финансовую поддержку математику оказывали друзья. А тот же Рао предложил работу бухгалтера в порту. Первым опубликованным трудом стала работа о числах Бернулли. А потом безвестный бухгалтер рискнул отправить свои работы профессору Харди в Кембридж. В результате Рамануджана приняли в университет, и он стал первым индийцем – членом Королевского общества.
Несмотря на многочисленные пробелы в базе, этот человек получил поразительные результаты в сфере теории чисел в докомпьютерную эпоху.
Скончался Сриниваса рано, в 32 года. Возможно, сказалась смена привычного климата после переезда. А, может, организм работал на пределе, ведь помимо науки мужчина практически ничем не интересовался.
Результаты его работ из тех самых блокнотов продолжают доказывать и по сей день. Но до завершения ещё очень далеко. Некоторые даже считают, что не обошлось без вмешательства высших сил, ведь исследования этого математика-самоучки невероятны, но полностью достоверны. Изложить простыми словами смысл его математических открытий очень тяжело. Поскольку это касается наиболее абстрактных и таинственных понятий о числе, и в частности «первом числе».
В 2016 году вышел фильм «Человек, который познал бесконечность», посвящённый гению-самоучке, тайны которого человечеству только предстоит познать.
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