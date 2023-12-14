Пассажиры высыпались на рельсы при расцеплении вагонов в метро Пекина

Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате инцидента пострадали более 30 человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы КНР. Плюс одна фобия в копилочку.
Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате инцидента пострадали более 30 человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы КНР.
Авария случилась в 18.57 по местному времени (13.57 мск) на участке линии "Чанпин", между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань". Поезд находился в движении, после расцепления он остановился.
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На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших доставили в больницу. Причины аварии выясняются.
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