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Пассажиры высыпались на рельсы при расцеплении вагонов в метро Пекина

Пассажиры высыпались на рельсы при расцеплении вагонов в метро Пекина

Автор:
14 декабря 2023 23:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Метро   ЧП   вагоны   пекин   пострадавшие   фобия   
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Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате инцидента пострадали более 30 человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы КНР. Плюс одна фобия в копилочку.

Вагоны поезда расцепились в метро Пекина, в результате инцидента пострадали более 30 человек. Об этом сообщает транспортный комитет столицы КНР.

Авария случилась в 18.57 по местному времени (13.57 мск) на участке линии "Чанпин", между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань". Поезд находился в движении, после расцепления он остановился.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших доставили в больницу. Причины аварии выясняются.

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Метки: Метро   ЧП   вагоны   пекин   пострадавшие   фобия   
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KlyaksaZ
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