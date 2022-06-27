В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями. Есть погибшие

После начавшейся неразберихи несколько быков вырвались на свободу, и теперь бродят по городу, терроризируя жителей. Экстренным службам приходится заниматься не только помощью пострадавшим и разбором завалов стадиона, но и отловом животных.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал региональные власти запретить бои быков. После инцидента с обрушениями трибуны глава государства опубликовал заявление в своем официальном Твиттер-аккаунте: "Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных".