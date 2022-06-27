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В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями. Есть погибшие

В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями. Есть погибшие

Автор:
27 июня 2022 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Колумбия   ЧП   бой быков   видео   жертвы   коррида   обрушение трибун   пострадавшие   трибуна   
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Кто-то из противников корриды усмотрел в этом перст судьбы, а президент Колумбии призвал запретить мероприятия, калечащие животных и людей.

Трагедией закончился традиционный забег быков в честь праздника святого Петра в колумбийском департаменте Толима 26 июня. Как минимум четыре человека погибло после обрушения деревянной трибуны в городе Эль-Эспиналь.


При этом количество пострадавших пока не установлено: в разных источниках сообщают о десятках и даже сотнях травмированных зрителей.



После начавшейся неразберихи несколько быков вырвались на свободу, и теперь бродят по городу, терроризируя жителей. Экстренным службам приходится заниматься не только помощью пострадавшим и разбором завалов стадиона, но и отловом животных.


Президент Колумбии Густаво Петро призвал региональные власти запретить бои быков. После инцидента с обрушениями трибуны глава государства опубликовал заявление в своем официальном Твиттер-аккаунте: "Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных".


Источник:

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Метки: Ynews   Колумбия   ЧП   бой быков   видео   жертвы   коррида   обрушение трибун   пострадавшие   трибуна   
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15  комментариев
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8k
Garpia121 Час назад
Вы пришли развлекаться смертью, смерть развлеклась вами. Жаль только быка. Он тут не по своей воле, и покалечен.
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7k
Николай 4 минуты назад
А требуны то где, стоят леса деревянные, видимо для постройки стадиона о котором речь, а тут без стадиона начали мероприятия проводить, короче отвесом нужно пользоваться и леса закреплять к более устойчивой и крепкой конструкции... а то мля скоро будут леса ставить и говорить обрушился дом с бассейном на крыше...
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8k
babsbaberley 19 минут назад
Люди жаждали крови
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28k
Григорий Полчаса назад
Это в рубрику "Я у мамы инженер".
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1k
Медвед Полчаса назад
Недеюсь бычки не успели пострадать.
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7k
Борис Карабанов 39 минут назад
Бык:
- Эй, народ, так не честно - столько на одного! Я так не подписывался.
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13k
jungar 43 минуты назад
вот бык охренел
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11k
Кыся 49 минут назад
Ну так они построены дендро-фекальным способом, даже на таком видео видно.
И вообще, не всегда же должен побеждать тореадор...
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2k
ganimedx 50 минут назад
Смотреть как убивают...
Так себе удовольствие(
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9k
GRuslan 59 минут назад
Нам мало жестокости в этом мире, ходим в зоопарк и цирк, где издеваются над животными ради сомнительного развлечения. А коррида вообще жесть, убивать бычков ради зрелищ. (((
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Ну, на корриде всегда кто-то должен умереть
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−151
Колобок Час назад
Интересное конструктивное решение трибун из говна и палок.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Как горох посыпались.
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