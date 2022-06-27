В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна со зрителями. Есть погибшие

Кто-то из противников корриды усмотрел в этом перст судьбы, а президент Колумбии призвал запретить мероприятия, калечащие животных и людей.
Трагедией закончился традиционный забег быков в честь праздника святого Петра в колумбийском департаменте Толима 26 июня. Как минимум четыре человека погибло после обрушения деревянной трибуны в городе Эль-Эспиналь.
При этом количество пострадавших пока не установлено: в разных источниках сообщают о десятках и даже сотнях травмированных зрителей.
Осторожно! Впечатлительным и беременным просьба воздержаться от просмотров видео
После начавшейся неразберихи несколько быков вырвались на свободу, и теперь бродят по городу, терроризируя жителей. Экстренным службам приходится заниматься не только помощью пострадавшим и разбором завалов стадиона, но и отловом животных.
Президент Колумбии Густаво Петро призвал региональные власти запретить бои быков. После инцидента с обрушениями трибуны глава государства опубликовал заявление в своем официальном Твиттер-аккаунте: "Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных".
Источник:
АНТИФИШКИ
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И вообще, не всегда же должен побеждать тореадор...
Так себе удовольствие(