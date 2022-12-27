Туристы облюбовали подобие "Пизанской башни" на Тайване

Это - дворец Тайхэ Чжэньсин, место поклонения духам в уезде Цзяи. Здание уцелело во время тайфуна, но осталось стоять под наклоном примерно на 45 градусов. Храм находится не в самом туристическом месте, но со временем о нём узнавало всё больше и больше людей. Многие начали приезжать сюда, чтобы сделать креативное фото с необычным зданием.