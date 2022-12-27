Туристы облюбовали подобие "Пизанской башни" на Тайване

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В уезде Цзяи, Тайвань, есть необычная достопримечательность, которую называют "тайваньской версией Пизанской башни". Туристы уже облюбовали это место, и делают там креативные кадры. За самой достопримечательностью стоит история.
В августе 2009 года на юго-восточную Азию, в том числе Тайвань, обрушился тайфун Моракот. Это был сильнейший тайфун в истории острова, который из-за обильных дождей и наводнений затопил многие поселения, а также нанёс сильный ущерб. Однако, после этого тайфуна в Тайвани появилась одна достопримечательность.
Это - дворец Тайхэ Чжэньсин, место поклонения духам в уезде Цзяи. Здание уцелело во время тайфуна, но осталось стоять под наклоном примерно на 45 градусов. Храм находится не в самом туристическом месте, но со временем о нём узнавало всё больше и больше людей. Многие начали приезжать сюда, чтобы сделать креативное фото с необычным зданием.
Так дворец стал местной достопримечательностью, и напоминанием о силе стихии. О нём даже снимали выпуски на ТВ, и нарекли "тайваньской Пизанской башней".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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