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Туристы облюбовали подобие "Пизанской башни" на Тайване

Туристы облюбовали подобие "Пизанской башни" на Тайване

Автор:
27 декабря 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Тайвань   в мире   достопримечательности   здания   интересное   мир   постройки   сооружения   туризм   факты   
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В уезде Цзяи, Тайвань, есть необычная достопримечательность, которую называют "тайваньской версией Пизанской башни". Туристы уже облюбовали это место, и делают там креативные кадры. За самой достопримечательностью стоит история.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тайвань   в мире   достопримечательности   здания   интересное   мир   постройки   сооружения   туризм   факты   
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