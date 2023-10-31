Английский фермер 11 лет строил замок для своих овец

В 1980-х годах английский фермер решил — почему бы не построить замок в старинном стиле для своих овец? Теперь это грандиозное сооружение вовсю обсуждают и посещают. Сейчас дом заброшен, но прекрасно сохранился.
Это — "Сарай Колина" (Colin’s Barn), каменный домик, который в 1980-х годах построил английский фермер Колин Стоукс. Выглядит он так, будто там жили люди, однако, замок предназначался исключительно для содержания овец. Сооружение находится в городке Чеджлоу, Англия, и о нём стало известно в 2010 году — его нашли местные городские исследователи. С тех пор об этом месте начали писать СМИ, и его облюбовали туристы. Хотя сейчас здание заброшено, его всё равно часто посещают.
Двухэтажный дом, больше похожий на старинную крепость, чем на сарай, спрятан среди полей. Из-за необычной архитектуры местные также называют его "Домом Хоббита". Колин Стоукс строил его в одиночку, используя в основном камень, который он нашёл в округе. Известно, что на строительство у него ушло 11 лет. Когда поблизости открылся карьер, который угрожал нарушить покой на ферме, Стоукс отказался от своего участка. В 2000 году он переехал в Шотландию, а домик для овец остался заброшенным. Теперь в нём обитают только птицы.
Замок находится в относительно хорошем состоянии, что говорит о хорошем качестве постройки. В одном интервью Стоукс рассказал, что иногда сам спал на втором этаже домика, охраняя своих овец. По его словам, изначально он не планировал дизайн в виде замка, но "немного увлёкся". Кроме того, витражные окна внутри здания талантливый фермер тоже сделал своими руками.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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