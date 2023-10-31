Английский фермер 11 лет строил замок для своих овец

Двухэтажный дом, больше похожий на старинную крепость, чем на сарай, спрятан среди полей. Из-за необычной архитектуры местные также называют его "Домом Хоббита". Колин Стоукс строил его в одиночку, используя в основном камень, который он нашёл в округе. Известно, что на строительство у него ушло 11 лет. Когда поблизости открылся карьер, который угрожал нарушить покой на ферме, Стоукс отказался от своего участка. В 2000 году он переехал в Шотландию, а домик для овец остался заброшенным. Теперь в нём обитают только птицы.