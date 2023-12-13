«И что?»: жительница Москвы не хотела пропускать скорую помощь и ссорилась с медиками

Ей не понравилось, что машина проехала по двору и женщина закатила скандал.
Жительница одного из столичных ЖК вышла из дома и обнаружила машину «скорой» у дверей своего подъезда. Дама вышла из себя и стали отчитывать медиков за то, что те с мигалками проехали на закрытую территорию вместо того, чтобы «пройти 20 метров пешком».
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Я на них наорала, потому что считаю, что если двор состоит из одного сплошного тротуара и концепция «без машин», то даже «скорая» не должна кататься от одного подъезда до другого. Можно выйти и 20 метров пешком дойти, а не у дверей подъезда парковаться. Жильцам это норм. Меня как только не обозвали в чате. То есть, как подъезжать мебель разгружать, так готовы загрызть, а «скорой», которая даже не реанимобиль, это норм, типа «жизнь спасают». Поэтому пусть их детей давят. И, если я раньше платила как дура за грузчиков, то теперь буду к подъезду подъезжать, - заявила дама.
Её и правда отчихвостили в общедомовом чате. Один из характерных комментариев:
Видео сняли Вы, а после просмотра стыдно перед сотрудниками скорой помощи стало мне.
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Снега намело много и в районе элитного посёлка образовалась сильный затор.
Скорую, жилец этого посёлка не пропускал. Типа объезжай, у тебя газель, а у меня порш.
В итоге скорая сдала...
Но приехала скорая к отцу, поршевода.
И эта заминка в 20-30 мин стоила жизни.