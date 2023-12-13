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«И что?»: жительница Москвы не хотела пропускать скорую помощь и ссорилась с медиками

«И что?»: жительница Москвы не хотела пропускать скорую помощь и ссорилась с медиками

Автор:
13 декабря 2023 18:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖК   Москва   женщина   скандал   скорая помощь   
821
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Ей не понравилось, что машина проехала по двору и женщина закатила скандал.

Жительница одного из столичных ЖК вышла из дома и обнаружила машину «скорой» у дверей своего подъезда. Дама вышла из себя и стали отчитывать медиков за то, что те с мигалками проехали на закрытую территорию вместо того, чтобы «пройти 20 метров пешком».

Я на них наорала, потому что считаю, что если двор состоит из одного сплошного тротуара и концепция «без машин», то даже «скорая» не должна кататься от одного подъезда до другого. Можно выйти и 20 метров пешком дойти, а не у дверей подъезда парковаться. Жильцам это норм. Меня как только не обозвали в чате. То есть, как подъезжать мебель разгружать, так готовы загрызть, а «скорой», которая даже не реанимобиль, это норм, типа «жизнь спасают». Поэтому пусть их детей давят. И, если я раньше платила как дура за грузчиков, то теперь буду к подъезду подъезжать, - заявила дама.

Её и правда отчихвостили в общедомовом чате. Один из характерных комментариев:

Видео сняли Вы, а после просмотра стыдно перед сотрудниками скорой помощи стало мне.


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Метки: Видео   ЖК   Москва   женщина   скандал   скорая помощь   
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19  комментариев
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1k
Александер Полчаса назад
А чо бесноватую не переехали?
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6k
VL 16 секунд назад
обнародуйте имя этой вафлистки. есть же такое гандоньё по жизни.
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13k
кот базилий 17 секунд назад
Дура дурой
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56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
тупая [мат].
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20k
Александр 5 минут назад
Вдруг что с ней случится и нужна будет скорая, пусть сама спускается из квартиры и идёт 20 метров до шлагбаума.
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17k
Majul 7 минут назад
Предлагаю этой овце когда к нее камень из почки пойдет вот так же скорую ждать, чтобы место для парковки нашла, врачи пешочком прошлись. Тварь тупая. Среди нас врачей, работники скорой помощи одни из самых уважаемых коллег. У них адовая работа, они спасают жизни ежесуточно и задача нас всех пропускать их на дорогах и пешком и на машине, везде давать подъехать вплотную к подъезду, перепарковаться самому, если невозможно машине скорой подъехать. А эту тупорылую овцу заставить хотя бы одну смену со скоряками откатать.
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3
СергейКарпинский 12 минут назад
Я, все больше думаю, что у нас в стране случилось такого, что все начали считать себя -(самыми самыми)? Неужели это все дозволенность, всё снимать и выкладывать? А раньше многие так думали, но их не писали в газетах? Когда начинаешь читать, все пишут, кто во что горазд. ЛЮДИ стали злее как бы?
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16k
GROMOZEKA 14 минут назад
Капец тупая пецда с телефоном
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16k
Kucher 15 минут назад
Припоминаю таких идиотов, у которых "двор без автомобилей". Прям рядом с нашим штабом дело было. Они свой двор не шлагбаумом огородили, а пустые баллоны для газосварки заасфальтировали. Когда у них подъезд загорелся, пожарные просто не могли проехать. Помню ещё у нас в штабе просили срочно машины убрать со стоянки, хотя мы вообще за забором, но рядом. А как ты их уберёшь срочно то? Там штаб нашей части, штаб обато и два этажа общежития, кто-то на месте, кто-то на аэродроме, кто-то вовсе в отпуске где-то. В общем, пока разобрались, горело уже совсем хорошо. Зато во дворе машины не могли ездить. Ах, как хорошо!
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2k
Uhbirj 18 минут назад
Есть давняя история, байка или нет, не скажу.
Снега намело много и в районе элитного посёлка образовалась сильный затор.
Скорую, жилец этого посёлка не пропускал. Типа объезжай, у тебя газель, а у меня порш.
В итоге скорая сдала...
Но приехала скорая к отцу, поршевода.
И эта заминка в 20-30 мин стоила жизни.
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496
no. 20 минут назад
запомнить эту мебель в скорой и к ней не ездить. пусть пешком топает. жаль, что они так не могут.
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629
Андрей Понамарев 23 минуты назад
Таких индивидумов надо сажать лет на 15, а в случае смерти пациента к которому вызывали скорую - пожизненное, может дауны поумнеют....
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5k
Григорий Полчаса назад
где морда этой мрази??? героя надо знать и узнавать!
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5k
Григорий Полчаса назад
а можно разрешить медикам усыплять таких тупых б.л.я.д.е.й?!!!
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1k
Александр Полчаса назад
Если Вы в своём ЖК так боитесь за деток, то пациентов выносите к шлагбауму и пожарные тоже оттуда пусть тушат, если что.
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