«И что?»: жительница Москвы не хотела пропускать скорую помощь и ссорилась с медиками

Я на них наорала, потому что считаю, что если двор состоит из одного сплошного тротуара и концепция «без машин», то даже «скорая» не должна кататься от одного подъезда до другого. Можно выйти и 20 метров пешком дойти, а не у дверей подъезда парковаться. Жильцам это норм. Меня как только не обозвали в чате. То есть, как подъезжать мебель разгружать, так готовы загрызть, а «скорой», которая даже не реанимобиль, это норм, типа «жизнь спасают». Поэтому пусть их детей давят. И, если я раньше платила как дура за грузчиков, то теперь буду к подъезду подъезжать, - заявила дама.