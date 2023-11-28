Вломиться на чужую свадьбу в Индии? За деньги – да!

Правда надо заранее сказать, какая будет еда и сколько человек. Чтобы турист получил максимум «индийскости» от такой свадьбы. В частности – она должна быть людной.

Потому что многие энтузиасты сразу же оживились и решили по дешевке устроить поддельную свадьбу, продав на нее как можно больше билетов. Но такие мошенники сразу отсекаются на процессе отбора, потому что они не могут позволить себе большую массовку. Не отобьется.