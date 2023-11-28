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Вломиться на чужую свадьбу в Индии? За деньги – да!

Вломиться на чужую свадьбу в Индии? За деньги – да!

Автор:
28 ноября 2023 09:55
Сообщество : Путешествия
Метки: JoinMyWedding   Индия   в мире   забавно   люди   свадьба   фото   
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Теперь на чужую свадьбу в Индии можно просто купить билет. И заявиться туда совершенно никому не известному иностранцу. А народ там еще будет делать вид, что ты их дальний родственник.

Такой «аттракцион» для туристов придумала компания со звучным названием JoinMyWedding (Посети мою свадьбу). Ее основатель Орси Парканье чутко прощупал потребность туристов.

Потому что те хотят увидеть настоящие, актуальные традиции, а не лубочное представление «под Индию».

Компания собирает информацию по планируемым простыми людьми свадьбам и спрашивает, готовы ли те продать за небольшую плату билет на неё.

Правда надо заранее сказать, какая будет еда и сколько человек. Чтобы турист получил максимум «индийскости» от такой свадьбы. В частности – она должна быть людной.

Потому что многие энтузиасты сразу же оживились и решили по дешевке устроить поддельную свадьбу, продав на нее как можно больше билетов. Но такие мошенники сразу отсекаются на процессе отбора, потому что они не могут позволить себе большую массовку. Не отобьется.

150 долларов за один день свадьбы и 250 за другой. За эти деньги клиент получает не только сари на прокат, право есть, пить и веселиться на чужой настоящей свадьбе, но еще и сопровождающего.

Он на английском будет объяснять, что сейчас происходит. Ну и следить, чтобы иностранец ничего оскорбительного не сотворил, ведь он не в курсе традиций.

Конечно, с учетом процента посреднику отбить с билета свадьбу невозможно. Но, как говорится, 20 долларов – это 20 долларов.

Тем более еда в Индии недорогая, гость никогда не наест на оплаченную сумму. Тем более обычно билеты на такие свадьбы покупают романтически настроенные парочки, а это уже два билета.

Отзывы у JoinMyWedding сугубо положительные, потому что пока не успела проскочить ни одна «поддельная» свадьба. По статистике на одну свадьбу продается примерно 4 билета.

С учетом обычного количества гостей от 30 до 100, иностранцы растворились в общей толпе и не были, как бельмо на глазу. Довольно разумное решение, где жадность не перевесила здравый смысл.

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Метки: JoinMyWedding   Индия   в мире   забавно   люди   свадьба   фото   
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