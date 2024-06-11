"Почему некоторых обезьян "вяжут" и сажают в тюрьму в Индии?"

Согласно древнему преданию однажды обезьяна своровала из сада мифического великана плоды манго, чтобы принести их в подарок человеку. За воровство ее хотели казнить, спалив на костре, но она смогла погасила пламя. Обгорели толь руки и лицо, которые остались навсегда черными.

Сегодня священное животное в Индии обласкано местным населением. Обезьян прикармливают и дают им воду. Причинять какой-либо вред этим животным категорически запрещено. Но все же не стоит забывать, что мартышки довольно своенравные и хулиганистые существа, и иногда ведут себя так, что лучше держаться от них подальше. Особенно туристам, не сведущим об их проворности и наглости.