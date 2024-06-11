"Почему некоторых обезьян "вяжут" и сажают в тюрьму в Индии?"

Индия — страна с большим пантеоном богов. Отдельное место занимают мартышки, потомки бога Ханумана. В этой стране их почитают и любят. Типичная индийская картина, когда в знойный полдень обезьяны висят на ветках деревьев и следят за проходящими мимо людьми, лениво перебирая пальцами шерсть своих сородичей в поисках насекомых.
Согласно древнему преданию однажды обезьяна своровала из сада мифического великана плоды манго, чтобы принести их в подарок человеку. За воровство ее хотели казнить, спалив на костре, но она смогла погасила пламя. Обгорели толь руки и лицо, которые остались навсегда черными.
Сегодня священное животное в Индии обласкано местным населением. Обезьян прикармливают и дают им воду. Причинять какой-либо вред этим животным категорически запрещено. Но все же не стоит забывать, что мартышки довольно своенравные и хулиганистые существа, и иногда ведут себя так, что лучше держаться от них подальше. Особенно туристам, не сведущим об их проворности и наглости.
В одном из индийских городов промышляла целая преступная группировка мартышек-крабоедов. Полгода спасу не было от их разбойничьих нападок. Толпа наглых животных воровала еду, могла проникнуть в жилье и устроить в нем настоящий разнос, попутно вынося все, что плохо лежит.
В чем причина таких разбойных налетов? Разбалованность и отсутствие какого-либо наказания. Ведь существует индийский закон - не причинять вреда и не бить священных животных не при каких обстоятельствах. Убийство примата считается большим грехом.
Поэтому обезьянки ведут себя совершенно свободно и делаю что хотят: целыми стаями они залезают в магазины, обворовывают туристов и местных жителей, разоряют местных фермеров, уничтожая урожай. А иногда даже нападают просто чтобы напакостить в силу своего шкодного характера.
Поэтому, чтобы избежать кармического наказания, правительство Индии придумало способ борьбы с особо опасными преступниками - обезьян «арестовывают».
Поймав нарушителя общественного порядка на месте преступления, например, за воровством продуктов, обезьяну в прямом смысле слова «вяжут». То есть перевязывают ей руки и ноги веревками и оставляют в одиночестве сидеть и размышлять над своими поступками. Потом ее сажают в клетку и возят по городу, чтобы те, кто пострадали от ее шаловливых лап смогли увидеть арестованную и одобрительно покричать вслед.
Возможно, это слишком жестокий метод. Но фактически он не приносит физического вреда животному. Кроме того, перед тем как объявить нарушителю амнистию, его осматривает ветеринар. Поэтому даже арест идет на пользу здоровью хулигана.
Без это меры нельзя обойтись, так как разбушевавшиеся приматы, если их не контролировать и не применять воспитательные меры, не оставят от города камня на камне. Однако для туристов такие "маски-шоу" выглядят очень забавно! Еще бы, таких преступников ловят и вяжут!
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Так обезьяна может быть их бывшим соотечественником в другой жизни. Вот так не посадишь такую обезьяну, карма не исправится и в следующей жизни бывший соотечественник уже окажется червяком. Тюрьма - это исправление кармы. Понимать нужно))