Гималайский медведь: зверь, который живёт в горах и строит берлоги прямо на деревьях

Встретить мишку можно в Средней Азии и на Дальнем Востоке — от Ирана и Афганистана до Тайваня и Японии. В пределах этих территорий зверь водится лишь в высокогорьях — не ниже отметки в 900 метров над уровнем моря. А летом шерстяные вообще умудряются забираться за верхнюю границу лесов, где альпийские луга и 4000 метров над морем. И есть в такой привередливости к условиям среды свои минусы. Точнее, их два: хищники и вырубка деревьев.

Вся суть в том, что безобидный плюшевый мишка попадает в меню более крупных хищников: амурских тигров, волков и бурых медведей. Единственное место, где косолапые могут укрыться ото всех невзгод — высокое дерево.