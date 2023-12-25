Гималайский медведь: зверь, который живёт в горах и строит берлоги прямо на деревьях

Гималайские, белогрудые, или азиатские чёрные медведи, — одни из самых необычных представителей семейства медвежьих.
Знаете, как рождаются легенды о снежных людях и тому подобные сюжеты? От большой глупости и незнания природы собственной страны! Слышали, например, байки о «множестве странных поломанных веток, огромных гнёздах на самой верхушке деревьев, странных волосатых людях, что быстро убегают, когда их заметишь»? Так вот, никакие это не йети, это всего лишь обычные гималайские медведи. И да, это они строят мега-гнёзда на деревьях, — просто потому что живут там!
Выглядят косолапые совсем как ожившие мягкие игрушки: насыщенный чёрный окрас, шелковистая блестящая шерсть и смешные торчащие уши. Прелесть!
Но есть особи с ещё более нестандартной внешностью — лунные золотые медведи. Да, звучит как имя сказочного персонажа, но и выглядят такие особи волшебно! Большая часть их тела окрашена в бежево-золотистый цвет, а шерсть на загривке и шее остаётся тёмно-бурой. Так мишка превращается в элегантного льва! Правда, явление это настолько редкое, что до сих пор достоверно непонятно, отчего косолапые светлеют. Некоторые приписывают таким мишкам мутацию лейкизма, при котором окрас и кожные покровы животных значительно осветляются. В любом случае выглядит просто потрясно!
Габариты у гималайцев тоже игрушечные по сравнению с другими косолапыми. Взрослые самцы еле-еле дотягивают до метра в холке и в лучшие свои годы весят максимум 150-190 кг. Для сравнения: крупные бурые медведи весят вдвое больше, а белые мишки и вовсе способны отъестся до 800 кило!
В общем, выглядит белогрудый косолапый прелестно! Только вот жизнь у него совсем не сказочная. Им перепадает ото всех в округе!
Встретить мишку можно в Средней Азии и на Дальнем Востоке — от Ирана и Афганистана до Тайваня и Японии. В пределах этих территорий зверь водится лишь в высокогорьях — не ниже отметки в 900 метров над уровнем моря. А летом шерстяные вообще умудряются забираться за верхнюю границу лесов, где альпийские луга и 4000 метров над морем. И есть в такой привередливости к условиям среды свои минусы. Точнее, их два: хищники и вырубка деревьев.
Вся суть в том, что безобидный плюшевый мишка попадает в меню более крупных хищников: амурских тигров, волков и бурых медведей. Единственное место, где косолапые могут укрыться ото всех невзгод — высокое дерево.
Там же, в кронах, косолапый кормится. Зверь легко забирается на любую макушку, обрывая спелые плоды, орехи, фрукты. Гималайцы хоть и не панды, но рацион их на 85% исключительно веганский. Остальные 15% составляют сезонные букашки-личинки, мёд, мелкие позвоночные, падаль, чья-то украденная добыча и очень редко — добытые собственнолапно крупные копытные животные.
Отдыхает и укладывается на спячку гималайский медведь тоже на дереве!Берлогу животины готовят в дупле большого ствола, на высоте от 4 до 20 метров. Мишки расчищают и расширяют гнездо, утаптывают пол и укладываются поудобнее. Местом зимовки может стать и яма в земле, и пещера, и старый огромный пень, однако укладываться на зиму на земле весьма опасно — помним про тигров.
В своей зимней почивальне звери проводят самую стужу — с ноября по март. Самцы выходят пораньше, самки — чуть позже, а те медведицы, что успели за это время принести парочку прелестных медвежат, просыпаются самыми последними. Малыши-лунатики рождаются совсем крошками — всего 400 грамм.
Детки растут медленно: молочное вскармливание у гималайских медведей длится чуть больше года, а за малышнёй мамочка следит до трёх лет. Этим объясняется медленные темпы восстановления популяции, ведь за 25 лет своей жизни самка может принести всего 14 малышей. И это с учётом не 100% выживаемости.
Как вы поняли, деревья для этих мишек значат больше, чем для любого другого вида. А потому активная вырубка — главный фактор, ставящий вид под угрозу вымирания. Масла в огонь подливают и люди. Во-первых, на исчезающий вид мишек в некоторых странах всё ещё разрешена охота. А во-вторых, желчный пузырь гималайских (и не только) медведей на рынке народной медицины ценится на вес золота: в 2009 году один килограмм этого продукта стоил около 50.000 долларов!
Столько животных в лесу не настреляешь. Оттого предприимчивые (не)люди выбрали новый способ поиздеваться над зверями. Диких медведей помещают в «питомники», где им устанавливают специальные катетеры для сбора желчи. Естественно, что после таких манипуляций медведи живут мало и несчастно, но разве алчных людей это волнует?
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