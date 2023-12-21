Пустынный канюк: птица, которая охотится в организованной стае

Обычно хищные птицы — убеждённые одиночки. Пустынные канюки же привыкли всё делать вместе. И охотиться, и гнёзда строить.
Пустынный канюк, он же ястреб Харриса, — далеко не самая крупная птица Нового Света. Даже в пределах их ареала, в Мексике и центральных областях Южной Америки, полно птиц крупнее их. Некоторые самки пустынных канюков весят 1,6 кило, но большинство не дотягивает и до килограмма. А самцы легче их аж на 30%. Разумеется, маленькие птахи физически слабее более крупных хищников, поэтому их гнёзда регулярно подвергаются набегам филинов, воронов, беркутов и сарычей.
Но до яиц пернатые расхитители добираются редко, ведь их встречает организованный отпор охотничьей стаи, в которую может входить до 7 канюков! Это не просто компашка, решившая держаться вместе, а полноценная семья, состоящая из самца, самки и их потомства за последние 3 года.
Чаще всего ястребиные семейства можно встретить в редколесьях и полупустынях, но особенно отчаянные птицы селятся и на болотах. Стайка оккупирует большое дерево, скалу или плотные заросли кустарника, где вьёт компактное гнездо с выстилкой из мха. В строительстве участвуют все члены семьи без исключения. В дальнейшем все они будут участвовать и в выращивании 2-4 детишек.
Это идёт на пользу каждому участнику: малышня получит огромное количество пищи и внимания, им не придётся драться за выживание, как птенцам многих других дневных хищных птиц. Молодёжь учится строить и ухаживать за детьми без риска критически накосячить. Ну а родители не рвут жилы ради детей.
Главный недостаток такого подхода — необходимость в кормёжке оравы голодных ртов — они тоже смогли обернуть в достоинство. Ястребы охотятся в стаях, и каждый дополнительный член команды увеличивает шансы добыть мясо на 10%. Кроме того, расширяется и выбор добычи. Одинокий пустынный канюк питается крупными насекомыми, ящерицами, змеями, крысами да мелкими птицами наподобие зябликов.
А вот охотничья команда добывает аистов, молодых индюков и зайцев. С последними даже наземные охотники не всегда справиться могут! Другие виды хищных птиц, чьё меню состоит из тех же животных, тяжелее канюков как минимум на треть, что много говорит о способности ястребов Харриса работать в команде.
Всё благодаря продуманной тактике, которую используют эти птицы. Во время охоты большая часть стаи просто отдыхает, и лишь 1-2 птицы ведут разведку. Стоит разведчику обнаружить стоящую добычу, он возвращается к месту дислокации основных сил и уводит их за собой. После чего птахи окружают жертву и поочерёдно нападают на неё при помощи мощных когтистых лап и крючковатых клювов. На бумаге звучит просто, но на деле требует от птиц сложной координации своих действий.
Кроме того, их склонность к стайному поведению дала не заложенный эволюцией эффект. Так как птицы общительны и социальны, они легко приручаются и поддаются дрессировке. Их используют в соколиной охоте даже в Европе и Великобритании, далеко за пределами родного ареала. Кроме того, их селят на аэропортах, пляжах и индустриальных объектах для защиты от чаек и голубей. Ведь ни один пернатый в здравом уме не сунется туда, где орудует хорошо организованная стая опасных хищников!
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