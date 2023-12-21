Пустынный канюк: птица, которая охотится в организованной стае

Кроме того, их склонность к стайному поведению дала не заложенный эволюцией эффект. Так как птицы общительны и социальны, они легко приручаются и поддаются дрессировке. Их используют в соколиной охоте даже в Европе и Великобритании, далеко за пределами родного ареала. Кроме того, их селят на аэропортах, пляжах и индустриальных объектах для защиты от чаек и голубей. Ведь ни один пернатый в здравом уме не сунется туда, где орудует хорошо организованная стая опасных хищников!