Детей мигрантов, потушивших вечный огонь в Петербурге, депортируют вместе с родителями

Отметим, касательно инцидента СМИ сегодня писали, что всё закончилось миром — полицейские отследили место проживания детей по камерам, провели с ними беседу и передали родителям. Но очевидно, после беседы стражи порядка решили проверить документы родителей и обнаружили, что те не должны находиться в России (никогда такого не было).

Депутат Хинштейн сегодня опубликовал пост, в котором высказался об инциденте, предложив по всей строгости закона наказать родителей, которые не объяснили своим детям законов и правил Российской Федерации. Но оказалось, что и взрослые мигранты их не знают, а если и знают, то пренебрегают ими. Вполне возможно, что именно после этой публикации и было принято решение о депортации семей нарушителей.