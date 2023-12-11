Детей мигрантов, потушивших вечный огонь в Петербурге, депортируют вместе с родителями

Оказалось, что родители хулиганов ничем не лучше своих детей. Они тоже наплевательски относятся к порядкам в России.
Две семьи граждан Узбекистана, чьи дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, с высокой долей вероятности скоро отправятся на родину. Об этом сообщают в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ведомстве сообщили, что родители двух братьев 10 и 14 лет, а также родители 12-летнего мальчика из другой семьи находятся на территории России незаконно.
"Полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ. По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители, переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий", — сообщили в ГУ МВД по городу и области.
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Отметим, касательно инцидента СМИ сегодня писали, что всё закончилось миром — полицейские отследили место проживания детей по камерам, провели с ними беседу и передали родителям. Но очевидно, после беседы стражи порядка решили проверить документы родителей и обнаружили, что те не должны находиться в России (никогда такого не было).
Депутат Хинштейн сегодня опубликовал пост, в котором высказался об инциденте, предложив по всей строгости закона наказать родителей, которые не объяснили своим детям законов и правил Российской Федерации. Но оказалось, что и взрослые мигранты их не знают, а если и знают, то пренебрегают ими. Вполне возможно, что именно после этой публикации и было принято решение о депортации семей нарушителей.
"Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали.
Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами Российской Федерации. Все просто. И для родителей, и для их детей, за которых они должны нести полную ответственность", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
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Это кстати касается и "коренных" тоже много случаев что к Вечному огню без должного уважения.
Их тоже депортировать на родину чурок. Пусть там попробуют огонь какой потушить для сравнения что с ними будет.
Т.е. потушили огонь мигранты, а депортируют их детей? Аффтор, учи русский язык.
марази и мигры, и те враги страны и народа, кто их в страну пускает, завозит и оправдывает их тут присутствие.