FISHKINET
Сообщество Криминал 2479 постов • 366 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Детей мигрантов, потушивших вечный огонь в Петербурге, депортируют вместе с родителями

Детей мигрантов, потушивших вечный огонь в Петербурге, депортируют вместе с родителями

Автор:
11 декабря 2023 20:14
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   Красное село   Санкт-Петербург   депортация   мигранты   проверка   
1087
1
1

Оказалось, что родители хулиганов ничем не лучше своих детей. Они тоже наплевательски относятся к порядкам в России.

Две семьи граждан Узбекистана, чьи дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, с высокой долей вероятности скоро отправятся на родину. Об этом сообщают в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ведомстве сообщили, что родители двух братьев 10 и 14 лет, а также родители 12-летнего мальчика из другой семьи находятся на территории России незаконно.

×
×


"Полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ. По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители, переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий", — сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Отметим, касательно инцидента СМИ сегодня писали, что всё закончилось миром — полицейские отследили место проживания детей по камерам, провели с ними беседу и передали родителям. Но очевидно, после беседы стражи порядка решили проверить документы родителей и обнаружили, что те не должны находиться в России (никогда такого не было).


Депутат Хинштейн сегодня опубликовал пост, в котором высказался об инциденте, предложив по всей строгости закона наказать родителей, которые не объяснили своим детям законов и правил Российской Федерации. Но оказалось, что и взрослые мигранты их не знают, а если и знают, то пренебрегают ими. Вполне возможно, что именно после этой публикации и было принято решение о депортации семей нарушителей.


"Странно, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали.


Тогда, в свою очередь, в планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами Российской Федерации. Все просто. И для родителей, и для их детей, за которых они должны нести полную ответственность", — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Вечный огонь   Видео   Красное село   Санкт-Петербург   депортация   мигранты   проверка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
Тупые дети сдали своих тупых родителей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
31k
Владимир 2 минуты назад
Да даже если б законно находились, это повод для лишения гражданства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 11 минут назад
И диаспору тоже депортировать к чертовой матери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Allmaster 13 минут назад
Вот всегда бы так... прямо бальзам.
Это кстати касается и "коренных" тоже много случаев что к Вечному огню без должного уважения.
Их тоже депортировать на родину чурок. Пусть там попробуют огонь какой потушить для сравнения что с ними будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 14 минут назад
Безмозглые отпрыски засветили всю малину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 22 минуты назад
А по сути детей то никак не тронули - просто по этой ниточки вышли на родителей, а там уже просто нарушение. А было бы нормальное устройство - чем бы кончилась история ?.наверное выговором...да и то сквозь пальцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill Полчаса назад
"Детей мигрантов, потушивших вечный огонь ... депортируют.."
Т.е. потушили огонь мигранты, а депортируют их детей? Аффтор, учи русский язык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych Полчаса назад
Ну что, чурки тупорылые, поиграли в снежки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Александр Полчаса назад
Отличная новость....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 36 минут назад
Ну что, началось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 38 минут назад
На кол мразей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Shtoppi 39 минут назад
уроды у36ищные, сукаблRть!!!
марази и мигры, и те враги страны и народа, кто их в страну пускает, завозит и оправдывает их тут присутствие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pinhead 51 минуту назад
А мне час назад админы пост в архив кинули, мол повтор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188165



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Красиво и недорого: где купить идеальное платье на Новый год
Как добывают янтарь на крупнейшем в мире месторождении
Как добывают янтарь на крупнейшем в мире месторождении
Набирающие популярность в сообществах
Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен
Какой хулиганский сленг в 80-х был популярен
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Такие времена

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#машина#забавно#ДТП#фильм#СССР#Еда#Автовсячина
#интересно#кино#автомир#история#факты#люди#аварии#США#соцсети#Ynews
#животные#в мире#Прикол#Россия#дети#интересное#позитив#авто аварии#улыбнуло#природа
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге Микроавтобус влетел в толпу пешеходов в Петербурге В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей... Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП

На что жалуетесь?

Вернуться