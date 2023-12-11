9 необычных фото небесных тел в солнечной системе

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Необычные фотографии небесных тел и планет
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Метки: комета планеты солнечная система
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Им даже плевать на то, что остальные планеты круглые.