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9 необычных фото небесных тел в солнечной системе

9 необычных фото небесных тел в солнечной системе

Автор:
11 декабря 2023 15:46
Сообщество : Космос
Метки: комета   планеты   солнечная система   
850
9

Необычные фотографии небесных тел и планет

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Метки: комета   планеты   солнечная система   
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3  комментария
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
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3k
Godwine Æþelræd 2 часа назад
Юпитер в инфракрасном диапазоне
Юпитер в инфракрасном диапазоне Корабль Орион на фоне Луны и Земли Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno Облака Юпитера со станции Juno Молнии спрайты Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини

Корабль Орион на фоне Луны и Земли
Юпитер в инфракрасном диапазоне Корабль Орион на фоне Луны и Земли Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno Облака Юпитера со станции Juno Молнии спрайты Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини

Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno
Юпитер в инфракрасном диапазоне Корабль Орион на фоне Луны и Земли Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno Облака Юпитера со станции Juno Молнии спрайты Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини

Облака Юпитера со станции Juno
Юпитер в инфракрасном диапазоне Корабль Орион на фоне Луны и Земли Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno Облака Юпитера со станции Juno Молнии спрайты Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини

Молнии спрайты
Юпитер в инфракрасном диапазоне Корабль Орион на фоне Луны и Земли Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno Облака Юпитера со станции Juno Молнии спрайты Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини

Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини
Юпитер в инфракрасном диапазоне Корабль Орион на фоне Луны и Земли Спутник Юпитера Ио сфотографированный станцией Juno Облака Юпитера со станции Juno Молнии спрайты Спутник Сатурна Елена, сфотографированный станцией Кассини
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2k
Звёздный странник 3 часа назад
Фото Земли точно подорвёт пуканы "плоскоземельщиков".

Им даже плевать на то, что остальные планеты круглые.
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