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Российский бизнесмен Анатолий Быков приговорен к 12 годам колонии по делу об убийстве

Российский бизнесмен Анатолий Быков приговорен к 12 годам колонии по делу об убийстве

Автор:
11 декабря 2023 15:39
Метки: Суд   бизнесмен   заказное убийство   
337
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бывший депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен и политик Анатолий Быков был задержан в мае 2020 года по подозрению в убийстве, совершенном в 1994 году.

В понедельник, 11 декабря, Кировский районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова по делу об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) криминального авторитета Владимира Филиппова и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с него в пользу семьи убитого 7 млн руб.

По версии следствия, в 1998 году Быков поручил находившемуся в его подчинении шефу бригады киллеров Вилору Струганову (Паша Цветомузыка) ликвидировать Филиппова.



С учетом приговора по другим двум уголовным делам общий срок заключения Быкова составит 20 лет.



Напомним, что в мае этого года центральный районный суд Красноярска признал Анатолия Быкова виновным по делу о подстрекательстве к покушению на убийство и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По версии обвинения, в 2004 году Быков из-за личной неприязни к своим знакомым Андрею Неколову и Андрею Грабовскому предложил своему знакомому Александру Живице убить их за 50 тысяч долларов. "Живица 1 ноября 2004 года несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в движущийся под управлением Грабовского автомобиль, но промахнулся. 18 января 2005 года Живица, подкараулив Неколова, смертельно ранил его из пистолета ТТ. После совершенных преступлений Быков в январе 2005 году передал Живице $10 тысяч, уменьшив размер вознаграждения из-за несостоявшегося убийства Грабовского", – сообщала пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, что бывший депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен и политик Анатолий Быков был задержан в мае 2020 года по подозрению в убийстве, совершенном в 1994 году.



Анатолий Быков родился 17 января 1960 года. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 1990-е стал предпринимателем. С 1997-го по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годы Быков – председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как "Паша Цветомузыка". В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на жизнь Струганова и незаконном хранении оружия.



В июне 2004 года Верховный суд РФ по просьбе Быкова принял решение о пересмотре дела. Формулировка обвинительного заключения была изменена: на этот раз он был признан виновным в подстрекательстве к совершению преступления, однако наказание осталось прежним. В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел широкую благотворительную деятельность. В 2009 году Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего РФ в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

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Метки: Суд   бизнесмен   заказное убийство   
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13  комментариев
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1k
thrashbox 2 часа назад
В одной газете в те годы увидел как-то замечательную опечатку
Бандидаты в депутаты.
Ну вот, для тех лет она была вполне актуальна, бгг
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7k
Дмитрий 53 минуты назад
Погоняло "Челентано". Побандитствовал в 90-е сильно. Но вовремя депутатской корочкой прикрылся, а потом и РУБОПы развалили и большая часть материалов сгинула.
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6k
Alex Час назад
О, эхо 90-х. На нем клейма ставить негде.
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6k
hhwost Час назад
всего 26 лет понадобилось нашему правосудию...
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
А Вы уверены, что он бизнесмен?
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3k
RaiJu 2 часа назад
Язык до Киева доведет. [мат] надо было меньше.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
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6k
Старичок 2 часа назад
а сидел бы на жопе ровно, до сих пор бы был депутатом и пилил бы бабло вместе с Уссом.
так нет же, захотелось ему в губернаторы. теперь двадцатку будет губером зоны.
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62k
pynh 2 часа назад
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