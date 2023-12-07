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В российские суды запретили приходить пьяным и в спортивной одежде

В российские суды запретили приходить пьяным и в спортивной одежде

Автор:
07 декабря 2023 18:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Суд   запрет   комиссия   одежда   поведение   правила пребывания   
1836
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Да здравствует российский суд, самый элегантный суд на свете!

Совет судей РФ вынес модный приговор утвердил правила пребывания посетителей в судах, запретив появляться в спортивной или пляжной одежде, шортах и пьяном виде. Отмечается, что правила разрабатывала специальная комиссия по вопросам статуса судей и правового положения работников аппарата судов.


"Одним из оснований для отказа в допуске в здание суда является прибытие лица в спортивной или пляжной одежде и обуви; в шортах выше колен; в одежде и обуви, имеющей надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду, в одежде, не позволяющей идентифицировать личность. Лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения допуск в суд также запрещен", — пишет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе судов также добавили, что заниматься фото- и видеосъёмкой в зале заседаний можно только с разрешения председателя, его заместителя или иного уполномоченного.


По словам председатель профильной комиссии Эдуарда Ермакова, работа над типовыми правилами велась несколько лет и в ней были учтены пожелания всех заинтересованных сторон — Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее, пишет РИА Новости.


Поводом для установления правил внутреннего распорядка судов стал инцидент, который произошёл в 2018-м году в Невском суде Санкт-Петербурга. Адвокат Лидия Голодович устроила скандал с охранниками, которые не пропустили в суд свидетеля из-за укороченных штанов. На Голодович возбудили уголовное дело, но всё закончилось миром — за неё вступилась Федеральная палата адвокатов, которая попросила Минюст проверить законность действий охранников. А поскольку единых правил пребывания в суде тогда не было, Совет судей пообещал их разработать, чтобы подобных инцидентов больше не было.

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Метки: Суд   запрет   комиссия   одежда   поведение   правила пребывания   
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25  комментариев
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12k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Если у подсудимого нет другой одежды, ему предоставят тройку? Это не панорама придумала?
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1k
Страж 8 минут назад
Российские суды это бабло и клоунада.
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1k
Алексей Попов 14 минут назад
Фамилию н.а.е..булина вычеркнуло как мат. Админы вы в госдуме подрабатываете что ли?
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Алексей Попов 15 минут назад
То есть суду конституция РФ не указ? Впрочем как и [мат] тоже. Все правильно - у бояр свои законы...
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2k
Генрих 15 минут назад
судьям тоже?
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15k
Hairy Полчаса назад
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6k
Babangdida 2 часа назад
Т.е. можно с тремя убийствами и с долгами на сотни лимонов, но пьяным нельзя!?
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16k
ss 2 часа назад
То есть до этого в суд тащились бухие, в тапках и трениках?!... Неожиданно.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
А раньше можно было ужаленным приходить?
Однако
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662
Александр 2 часа назад
Большинство сидельцев в суд привозят в спортивной одежде
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6
Косис Гудронис 2 часа назад
всех судей ссаными тряпками, много общался, но больших уродов не встречал.
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