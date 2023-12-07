В российские суды запретили приходить пьяным и в спортивной одежде

В пресс-службе судов также добавили, что заниматься фото- и видеосъёмкой в зале заседаний можно только с разрешения председателя, его заместителя или иного уполномоченного.





По словам председатель профильной комиссии Эдуарда Ермакова, работа над типовыми правилами велась несколько лет и в ней были учтены пожелания всех заинтересованных сторон — Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее, пишет РИА Новости.





Поводом для установления правил внутреннего распорядка судов стал инцидент, который произошёл в 2018-м году в Невском суде Санкт-Петербурга. Адвокат Лидия Голодович устроила скандал с охранниками, которые не пропустили в суд свидетеля из-за укороченных штанов. На Голодович возбудили уголовное дело, но всё закончилось миром — за неё вступилась Федеральная палата адвокатов, которая попросила Минюст проверить законность действий охранников. А поскольку единых правил пребывания в суде тогда не было, Совет судей пообещал их разработать, чтобы подобных инцидентов больше не было.