В российские суды запретили приходить пьяным и в спортивной одежде

Да здравствует российский суд, самый элегантный суд на свете!
Совет судей РФ
вынес модный приговор утвердил правила пребывания посетителей в судах, запретив появляться в спортивной или пляжной одежде, шортах и пьяном виде. Отмечается, что правила разрабатывала специальная комиссия по вопросам статуса судей и правового положения работников аппарата судов.
"Одним из оснований для отказа в допуске в здание суда является прибытие лица в спортивной или пляжной одежде и обуви; в шортах выше колен; в одежде и обуви, имеющей надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду, в одежде, не позволяющей идентифицировать личность. Лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения допуск в суд также запрещен", — пишет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В пресс-службе судов также добавили, что заниматься фото- и видеосъёмкой в зале заседаний можно только с разрешения председателя, его заместителя или иного уполномоченного.
По словам председатель профильной комиссии Эдуарда Ермакова, работа над типовыми правилами велась несколько лет и в ней были учтены пожелания всех заинтересованных сторон — Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее, пишет РИА Новости.
Поводом для установления правил внутреннего распорядка судов стал инцидент, который произошёл в 2018-м году в Невском суде Санкт-Петербурга. Адвокат Лидия Голодович устроила скандал с охранниками, которые не пропустили в суд свидетеля из-за укороченных штанов. На Голодович возбудили уголовное дело, но всё закончилось миром — за неё вступилась Федеральная палата адвокатов, которая попросила Минюст проверить законность действий охранников. А поскольку единых правил пребывания в суде тогда не было, Совет судей пообещал их разработать, чтобы подобных инцидентов больше не было.
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Однако
Сердцем чую пора открывать салон по прокату цивильной одежды где то рядом с райсудом ))