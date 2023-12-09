Как императорские пингвины высиживают яйца в −50°С при ураганном ветре Антарктиды

Как императорские пингвины высиживают яйца? Через страдания и превозмогание. Эти птицы — одни из самых суровых животных, которых я знаю. Они настолько избегают лёгких путей, что обитают в Антарктиде, а размножаются в мае-июне, прямо посреди полярной ночи. Весь период высиживания яиц — это 70 дней голода, холода и постоянного страха в бесконечной темноте.
Операция по выращиванию новых императорских пингвинов начинается с прибытия всех участников на тёплые пляжи, где температура опускается «всего» до −50°С. Пока пингвины разбиваются на пары, пока в самках созревают яйца, проходит уже около 50 дней. И всё это время животные не питаются! Благо, готовый к размножению императорский пингвин состоит из жира по крайней мере на 50%.
Пингвиниха откладывает всего одно яйцо, зато его масса достигает 500 грамм! Но отпраздновать рождение малыша не получится так просто. Да, скорлупа яйца составляет 15% от всей его массы, чтобы уберечь зародыш от холода и падений. Да, малыш плавает не в обычном белке, а в жидкости с «антифризом», что предотвращает свертывание при критических температурах. Но даже так хватит всего 1-2 минуты на голом льду, чтобы будущий птенец замёрз. Поэтому самка перекатывает упакованный эмбрион на свои лапки и быстро накрывает наседной сумкой. Так учёные называют богатую кровеносными сосудами кожистую складку, которая обогревает яйцо сверху.
Когда эмбрион прогреется примерно до 30°С, самка передаёт его самцу и отчаливает в море. Выращивание яйца и длительная голодовка подорвали её силы. Самцам же предстоит продержаться без еды ещё 60-70 дней. Ожидать возвращения второй половинки не только скучно, но и тяжело. Антарктический ветер разгоняется до 55 м/с, а температура и не думает повышаться. Для справки: ураганом по шкале Бофорта считается ветер, скорость которого почти вдвое ниже: 30 м/с.
Чтобы не замёрзнуть самим и не потерять потомство, пингвины сбиваются в плотные кучи. И делают это настолько хорошо, что в центре колонии температура может быть на 50°С выше температуры окружающей среды. Но если кто-то греется в центре, кто-то морозит спинку на периферии. Во имя справедливости (и выживания колонии) пингвины регулярно меняются местами. Животные с краю двигаются ближе к центру, а центральные выходят на самый край.
Из-за борьбы с холодом, постоянных перемещений и отчаянных попыток не заморозить ребёночка, самец теряет до 20 килограмм жира за 2 месяца жизни. Но это всё присказка. Главная сложность ещё впереди. Птенец вылупляется на грани голодной смерти. Он несколько дней боролся с плотной скорлупой, а его пушок не обеспечивает должной защиты от холодов.
Самцу, и так истощившему свои запасы жира, приходится кормить дитё птичьим молоком — смесью, состоящей из жира на 28% и на 60% из белков. Одно радует: к этому моменту температура начинает повышаться, а солнце наконец выходит из-за горизонта.
Так как самец и сам здорово исхудал, его хватит не более, чем на 10 дней такой кормёжки. Если самка не успеет вернутся к этому времени, папаша просто бросит ребёнка и ринется в океан спасать свою жизнь. Но, как правило, самки успевают. И с этого момента у птиц начинается нормальная семейная жизнь: один родитель кормится, второй защищает птенца от буревестников. Но хитрые птицы всё равно уносят до трети птенцов. А ведь в каждого из них вложено столько сил и труда!
Источник:
- Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство
- Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект
- Как выглядят скелеты настоящих и вымерших животных
- Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня
- Птицы научились использовать шипы, созданные для их отпугивания