Как императорские пингвины высиживают яйца в −50°С при ураганном ветре Антарктиды

Так как самец и сам здорово исхудал, его хватит не более, чем на 10 дней такой кормёжки. Если самка не успеет вернутся к этому времени, папаша просто бросит ребёнка и ринется в океан спасать свою жизнь. Но, как правило, самки успевают. И с этого момента у птиц начинается нормальная семейная жизнь: один родитель кормится, второй защищает птенца от буревестников. Но хитрые птицы всё равно уносят до трети птенцов. А ведь в каждого из них вложено столько сил и труда!