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Как императорские пингвины высиживают яйца в −50°С при ураганном ветре Антарктиды

Как императорские пингвины высиживают яйца в −50°С при ураганном ветре Антарктиды

Автор:
09 декабря 2023 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Антарктида   Видео   Жизнь   животные   интересно   пингвины   потомство   яйца   
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Как императорские пингвины высиживают яйца? Через страдания и превозмогание. Эти птицы — одни из самых суровых животных, которых я знаю. Они настолько избегают лёгких путей, что обитают в Антарктиде, а размножаются в мае-июне, прямо посреди полярной ночи. Весь период высиживания яиц — это 70 дней голода, холода и постоянного страха в бесконечной темноте.

Операция по выращиванию новых императорских пингвинов начинается с прибытия всех участников на тёплые пляжи, где температура опускается «всего» до −50°С. Пока пингвины разбиваются на пары, пока в самках созревают яйца, проходит уже около 50 дней. И всё это время животные не питаются! Благо, готовый к размножению императорский пингвин состоит из жира по крайней мере на 50%.

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Пингвиниха откладывает всего одно яйцо, зато его масса достигает 500 грамм! Но отпраздновать рождение малыша не получится так просто. Да, скорлупа яйца составляет 15% от всей его массы, чтобы уберечь зародыш от холода и падений. Да, малыш плавает не в обычном белке, а в жидкости с «антифризом», что предотвращает свертывание при критических температурах. Но даже так хватит всего 1-2 минуты на голом льду, чтобы будущий птенец замёрз. Поэтому самка перекатывает упакованный эмбрион на свои лапки и быстро накрывает наседной сумкой. Так учёные называют богатую кровеносными сосудами кожистую складку, которая обогревает яйцо сверху.

Когда эмбрион прогреется примерно до 30°С, самка передаёт его самцу и отчаливает в море. Выращивание яйца и длительная голодовка подорвали её силы. Самцам же предстоит продержаться без еды ещё 60-70 дней. Ожидать возвращения второй половинки не только скучно, но и тяжело. Антарктический ветер разгоняется до 55 м/с, а температура и не думает повышаться. Для справки: ураганом по шкале Бофорта считается ветер, скорость которого почти вдвое ниже: 30 м/с.

Чтобы не замёрзнуть самим и не потерять потомство, пингвины сбиваются в плотные кучи. И делают это настолько хорошо, что в центре колонии температура может быть на 50°С выше температуры окружающей среды. Но если кто-то греется в центре, кто-то морозит спинку на периферии. Во имя справедливости (и выживания колонии) пингвины регулярно меняются местами. Животные с краю двигаются ближе к центру, а центральные выходят на самый край.

Из-за борьбы с холодом, постоянных перемещений и отчаянных попыток не заморозить ребёночка, самец теряет до 20 килограмм жира за 2 месяца жизни. Но это всё присказка. Главная сложность ещё впереди. Птенец вылупляется на грани голодной смерти. Он несколько дней боролся с плотной скорлупой, а его пушок не обеспечивает должной защиты от холодов.

Самцу, и так истощившему свои запасы жира, приходится кормить дитё птичьим молоком — смесью, состоящей из жира на 28% и на 60% из белков. Одно радует: к этому моменту температура начинает повышаться, а солнце наконец выходит из-за горизонта.

Так как самец и сам здорово исхудал, его хватит не более, чем на 10 дней такой кормёжки. Если самка не успеет вернутся к этому времени, папаша просто бросит ребёнка и ринется в океан спасать свою жизнь. Но, как правило, самки успевают. И с этого момента у птиц начинается нормальная семейная жизнь: один родитель кормится, второй защищает птенца от буревестников. Но хитрые птицы всё равно уносят до трети птенцов. А ведь в каждого из них вложено столько сил и труда!

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Метки: Антарктида   Видео   Жизнь   животные   интересно   пингвины   потомство   яйца   
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1  комментарий
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Шурман 57 минут назад
Красавцы . Пару раз видел и ходят как депутаты .
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Parizhanka

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