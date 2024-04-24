Спасительный стук и возможность выбора

Человек, которому предлагалось убежище, содержался в отдельном от остальной части церкви помещении, и ему предоставлялись еда, питьё, постельные принадлежности и другие необходимые вещи за счет аббатства, пока не удавалось организовать его безопасный отъезд. Если совершивший проступок не хотел возвращаться в тюрьму или не в состоянии был примириться со стороной, которой причинил ущерб, он мог отплыть из страны на первом корабле (неважно, куда он следовал), чтобы попытаться изменить свою жизнь и искупить вину на чужбине.