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Спасительный стук и возможность выбора

Спасительный стук и возможность выбора

Автор:
24 апреля 2024 13:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Дарем   Даремский собор   Правo   Стук святилища   Церковь   выбор   дверной молоток   закон   защита   убежище   
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Если человек совершал серьёзный проступок, то мог избежать наказания, подумав и вверив свою судьбу воле случая.

Такая практика существовала в британском Дареме много веков тому назад. На двери Даремского собора – главной достопримечательности города был прикреплён специальный молоточек в форме львиной головы. И именно с его помощью человек, обвинённый в преступлении, мог изменить свою судьбу.

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На входной двери Даремского собора находится молоток в форме головы льва, держащего в пасти кольцо в виде змеи. Это тщательно выполненная копия, а оригинал хранится внутри в сокровищнице церкви. Этот небольшой предмет, известный под названием «Стук святилища», сыграл в своё время важную роль в истории собора.

«Стук» датируется XII веком. Он предназначался не для любого посетителя, желающего постучать в дверь, а для тех, кто искал убежища. Любой человек, обвинённый в ужасном преступлении, таком как убийство в целях самообороны или побег из тюрьмы, мог воспользоваться молотком, чтобы получить убежище в соборе на 37 дней.

Оказавшись внутри, просители убежища должны были использовать это время для примирения с врагами, доказательства своей невиновности или планирования побега. В то же время за счет аббатства им предоставлялось безопасное убежище до их окончательного ухода или передачи властям. Тем, кто получал убежище, выдавались специальные чёрные мантии, на левом плече которых был пришит крест.

Вход в собор сейчас изменён, но первоначально над дверным проёмом было два небольших помещения с окнами, где сидели монахи и следили за искателями убежища, чтобы впустить их в любое время дня и ночи.

Человек, которому предлагалось убежище, содержался в отдельном от остальной части церкви помещении, и ему предоставлялись еда, питьё, постельные принадлежности и другие необходимые вещи за счет аббатства, пока не удавалось организовать его безопасный отъезд. Если совершивший проступок не хотел возвращаться в тюрьму или не в состоянии был примириться со стороной, которой причинил ущерб, он мог отплыть из страны на первом корабле (неважно, куда он следовал), чтобы попытаться изменить свою жизнь и искупить вину на чужбине.

 

Право убежища было отменено парламентским актом в начале XVII века. Подобное убежище также предоставляли в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне и церкви Святого Николая в Глостере.

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Метки: Дарем   Даремский собор   Правo   Стук святилища   Церковь   выбор   дверной молоток   закон   защита   убежище   
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Б.Касторский 49 минут назад
Никогда не понимал института прощения грехов и тем более помощи в избежании ответственности за преступление.
Не бывает так, что подумал, дескать, исправился! И Всё исправилось? Нет. Ущерб не возмещен от отпущения грехов. Тебе лишь в ответ скажут: подставь другую щёку!
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30k
Serg2001 Полчаса назад
Теперь понятно, почему в 45-м Ватикан эсэсовцев от возмездия отмазывал. "Крысиные тропы" организовывали, прятали по всему миру. Традиции однако!
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Gatsby
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