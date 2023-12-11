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Старый шейкер для молочных коктейлей

Старый шейкер для молочных коктейлей

Автор:
11 декабря 2023 09:54
Сообщество : Еда
Метки: Видео   в мире   интересно   молочный коктейль   напиток   шейкер   
939
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Как выглядит и работает шейкер для молочных коктейлей конца 19 века.

С привкусом стимпанка.

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Метки: Видео   в мире   интересно   молочный коктейль   напиток   шейкер   
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3  комментария
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28k
Сталкер 37 минут назад
Вот это вот из баллончика – это было просто фу-у...
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11k
Властелин Полчаса назад
Очень не долговечный агрегат.
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786
Maxim Russo Полчаса назад
Такой вот миксер, советский, помню. Молочный коктейль был настоящим лакомством! Готовился в присутствии покупателя.,

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