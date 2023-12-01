Нет денег на землю в Китае? Летай или плавай

История городка утеряна, предположительно, жители просто спасались так от постоянных набегов, войн, а в мирные времена – от новых податей. Если у тебя нет земли, тебе не с чего платить налог.

Садуао плавает в тихой бухте, где почти никогда не бывает высоких волн, так что жителей никогда не укачивает.