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Нет денег на землю в Китае? Летай или плавай

Нет денег на землю в Китае? Летай или плавай

Автор:
01 декабря 2023 10:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Земля   Китай   в мире   интересно   познавательно   фото   
1174
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Эта деревня выбрала плавать, то есть построить свои дома на сваях или плавающими в заливах. Конечно, их туда выселил не сегодняшний Китай, а правители почти тысячу лет назад. Но теперь жители «водного мира» не знают, как жить на суше. Да и не хотят.

Городок Садуао, в провинции Фудзянь, - это в прямом смысле город-атолл, который реально дрейфует по воде. Построены тут дома преимущественно из бамбука по традиционным технологиям, потому очень легкие и плавучие. Для того, чтобы дома были «устойчивыми» их ставят на бамбуковые понтоны, а снизу еще добавляют пластиковые канистры. Это уже современная инженерная доработка!

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История городка утеряна, предположительно, жители просто спасались так от постоянных набегов, войн, а в мирные времена – от новых податей. Если у тебя нет земли, тебе не с чего платить налог.

Садуао плавает в тихой бухте, где почти никогда не бывает высоких волн, так что жителей никогда не укачивает.

Если ты не плывешь в мэрию, мэрия приплывет к тебе

На бамбуковых плотах тут плавает все! Потому что это вам не водные цыгане, а настоящий уважаемый город.

На бамбуковых плотах тут стоит буквально все – полицейский участок, магазины с продуктами, рестораны, кафе. Для туристов поставили сувенирную лавку, сплавать в городок полно желающих.

«Нам нечего делать на том берегу»

Жители города не любят сходить на сушу, потому что… не за чем. Местные питаются рыбалкой, разводят моллюсков, иногда продают сувениры. Если что-то нужно, можно заказать в магазинчике или в сети.

Поэтому с высоты птичьего полета город и выглядит таким шахматно-структурированным. Это все рыбацкие угодья и рыболовные сети. Тут практически в промышленных масштабах разводят желтого горыбля.

Однако даже уплыть от всех подальше не помогло во времена Второй Мировой и японской бомбежки. Многие здания были уничтожены бомбами, потому дома тут сравнительно «молодые», нет построек старше 60 лет. Хотя раньше были и плавающими хижины по сотне лет (с ремонтами, конечно, заменой дерева).

Мне не то что побывать в таком городе хочется, а пожить пару недель. Вот уже где ловишь настоящий дзен, где не важно, что творится на большом материке. Это их проблемы, а не жителей Водного мира.

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Метки: Земля   Китай   в мире   интересно   познавательно   фото   
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1  комментарий
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Fat Lynx 2 часа назад
Кому интересно - жёлтый горбыль, очень популярен в гастрономическом смысле...
И нет! Жить там я бы не хотел... там жизнь пипец не сахар!
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