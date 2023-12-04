Во время блокады Ленинграда этот маяк до последнего освещал путь судам

Сегодня я расскажу про разрушенный во время Великой Отечественной Войны когда-то один из самых высоких маяков в России под названием "Бугровский", располагавшийся на мысе Бугры Ладожского озера.
К началу XX века в связи с сильно возросшим судоходством на Ладожском озере, возникла острая необходимость модернизации старых временных маяков и постройке новых в капитальном исполнении для обеспечения безопасного судоходства.
Так в ходе составления плана строительства новых маяков, для обозначения фарватера до пересечения со створными огнями, на мысе Бугры было принято решение построить один из маяков, чему активно препятствовали местные судовладельцы из дворян, считая необоснованными такие траты и предлагая свои варианты строительства. К слову часть их предложений было услышано во время заседаний комиссий и применено внесено в проект, но от постройки данного маяка в итоге отказываться не стали.
После внесения замечаний по проекту помощника начальника Шлиссельбургского отделения инженера Станислава Врублевского, на мысе Бугры началось строительство новой цилиндрической маячной башни высотой 71,5 метр, установленной на фундаменте диаметром 18 метров и имевшей толщину у основания 11,4 метра, а диаметр фонарного сооружения 5,3 метра.
К башне с четырех сторон вели гранитные лестницы с дубовыми поручнями, сама башня у основания имела толщину стен 1,4 метра, а наверх в фонарное сооружение внутри башни вела винтовая лестница с 366 ступенями. В световом павильоне фонарного сооружения был смонтирован дирекционный светооптический аппарат из усовершенствованных линз Френеля, изготовленный по заказу в Париже.
В 1096 г. маяк "Бугровский" Волго-Балтийского водного пути был достроен и введён в эксплуатацию
В составленной в 1921 г. Помощником Начальника Службы Пути и Сооружений Н. Н. Макаровым руководстве для плавания по Ладожскому озеру в южной его части, этот маяк описан такими словами:
"Выйдя из Кошкинского фарватера, суда продолжают плавание, по белым огням Посеченского створа истинным курсом 61° (№061°), имея около траверза: с правой стороны белый проблесковый огонь Бугровского маяка, а с левой — зеленый проблесковый огонь Осиновецкого маяка… Пройдя этим курсом 4 1/2 мили, считая от бакена Пинча, обозначающего границу Кошкинского фарватера, суда входят в угол освещения — постоянного белого огня Бугровского маяка и ложатся на истинный курс 3° (№03°), ведущий к оконечности Стрелковой мели. Если постоянный белый огонь Бугровского маяка станет переходить в белый проблесковый, то это будет указывать, что судно уклонилось влево от фарватера и находится в опасном положении относительно банки Железница… Переход постоянного белого огня Бугровского маяка в постоянный красный пройдя банку Железница, должен служить указанием об уклоне вправо и приближении к опасностям Кареджского рифа и Стрелковой мели. В обоих случаях следует немедленно исправить курс, войдя в границы белого постоянного огня Бугровского маяка."
Спустя 19 лет в 1925 г. французскими инженерами были произведены профилактические работы и модернизация светооптического аппарата.
В начале 1930-х гг. помимо дома маячной команды рядом с маяком были построены лаборатории организованного на мысе исследовательского института, которые были уничтожены во время начавшейся в 1941 г. Великой Отечественной Войны.
Во время войны этот маяк, наравне с другими маяками Ладожского озера обеспечивал плавание военных кораблей и судов, снабжавших жизненно необходимыми грузами блокадный Ленинград.
Т.к. этот маяк находился буквально в нескольких километрах от линии боевых действий, он являлся хорошей целью даже вне периода навигации и постоянно подвергался обстрелам со стороны войск нацистской Германии, которые периодически выводили из строя световое оборудование маяка, но его оперативно восстанавливали силы маячной команды.
Во время усилившегося после окончания "белых ночей" обстрела, часть башни всё таки была разрушена, но тем не менее маячная команда всё равно восстанавливала работоспособность светового огня маяка на полуразрушенной башне, а когда башня была окончательно разрушена и от неё оставался лишь кусок стены, световой огонь устанавливали в одно из уцелевших окон, обеспечивая жизненно необходимую навигацию для судов.
А после окончания войны рядом с руинами разрушенного маяка была установлена металлическая вышка высотой 35 метров, на которой смонтировали новый маячный огонь, который действует по сей день, указывая направление следования с разворотного круга трассы до приёмного Бугровского буя Кошкинского фарватера на входе в реку Нева.
Теперь оставшиеся руины признаны объектом культурного наследия, а если бы этот маяк не был разрушен, то в мировом рейтинге маяков он был бы седьмым по высоте.
ВОт собственно то, что осталось от старого маяка.
За которым возвышается вышка построенного взамен.
К сожалению ни одной прижизненной фотографии этого маяка в интернете нам найти так и не удалось.
Из старых построек здесь сохранился дом бывшей маячной команды.
В котором живёт смотритель.
И небольшой погребок.
А ещё здесь есть небольшой канал с причалом для лодок.
Ну а на этом всё.
Источник:
- Эта шляпа создана умельцами Эквадора, а не Панамы: почему тогда она называется «панама»
- Нет денег на землю в Китае? Летай или плавай
- Небанальные единицы измерения в чем измеряется красота, будущее и другие интересные вещи
- Что случалось, если самурай отказывался делать себе харакири?
- Знаменитый заброшенный недостроенный тоннель на глубине 27 метров