Во время блокады Ленинграда этот маяк до последнего освещал путь судам

К началу XX века в связи с сильно возросшим судоходством на Ладожском озере, возникла острая необходимость модернизации старых временных маяков и постройке новых в капитальном исполнении для обеспечения безопасного судоходства.

Так в ходе составления плана строительства новых маяков, для обозначения фарватера до пересечения со створными огнями, на мысе Бугры было принято решение построить один из маяков, чему активно препятствовали местные судовладельцы из дворян, считая необоснованными такие траты и предлагая свои варианты строительства. К слову часть их предложений было услышано во время заседаний комиссий и применено внесено в проект, но от постройки данного маяка в итоге отказываться не стали.