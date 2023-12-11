Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Йеферсон Коссио потратил тысячи долларов на операцию, чтобы прибавить к своему росту еще 15 см. На своей странице в соцсети колумбиец признался 11 млн подписчиков, что перенёс самую болезненную процедуру в жизни.
Йеферсон Коссио потратил 175 тыс. долларов (более 16 млн рублей) на операцию по удлинению нижних конечностей
Блогер поделился видеороликом, в котором объяснил: "Я не карлик и не самый высокий. Да, мои ноги красивые, но я их ненавижу... Я, как и почти все люди, стесняюсь некоторых частей своего тела, и у меня есть пара сотен миллионов песо, чтобы это исправить".
Колумбиец также поделился, что операция была сделана исключительно в "эстетических" целях, и напомнил: "Два года назад у меня была проблема с ногами, о которой я не хочу говорить, потому что это очень личное..."
дальнейшем ему предстоит пройти курс физиотерапии, чтобы привыкнуть ходить на своих новых ногах.
Операция по удлинению конечностей — это процедура, которая постепенно делает кость руки или ноги длиннее. Так лечат скелетную дисплазию, проблемы роста костей и разницу в длине костей.
Сама операция состоит из двух основных этапов: остеотомия, то есть рассечение кости на два сегмента и прикрепление к ним устройства для удлинения конечности.
Хирурги вставили в голени регулируемые телескопические стержни и постепенно подкручивали их, тем самым удлиняя ноги.
Поскольку кость растёт на один миллиметр в день, это означает, что Йеферсон мучился 152 дня, прежде чем достиг своего нового роста в 192 см.
"У меня есть даже 60-65-летние пациенты, которые приходят ко мне на эту процедуру, потому что шутки про "коротышек" не прекращаются, и они чувствуют себя неполноценными", — рассказал доктор Шахаб Махбубиан, хирург из Института удлинения ног в Бербанке, Калифорния.
26-летний мужчина по имени Алекс объяснил, почему тоже решился на операцию: "С невысокими мужчинами часто разговаривают свысока. У меня не было цели стать высоким. Я хотел быть таким, чтобы никто не обращал внимания на мой рост".
Хотя операция сопряжена с определенными рисками, включая повреждение нервов и потерю подвижности, Алекс остался доволен своим опытом: "Восстановление позади, и я чувствую себя потрясающе".
В прошлом году психологи опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие жители США, Канады, Кубы и Норвегии. Выяснилось, что высокие мужчины чаще выбирают невысоких партнёрш, а женщины — высоких мужчин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У подписчиков видимо и первого нет.