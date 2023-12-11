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Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Автор:
11 декабря 2023 07:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: блогер   история   операция   рост   удлинение ног   эстетика   
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Йеферсон Коссио потратил тысячи долларов на операцию, чтобы прибавить к своему росту еще 15 см. На своей странице в соцсети колумбиец признался 11 млн подписчиков, что перенёс самую болезненную процедуру в жизни.

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Блогер поделился видеороликом, в котором объяснил: "Я не карлик и не самый высокий. Да, мои ноги красивые, но я их ненавижу... Я, как и почти все люди, стесняюсь некоторых частей своего тела, и у меня есть пара сотен миллионов песо, чтобы это исправить".

Колумбиец также поделился, что операция была сделана исключительно в "эстетических" целях, и напомнил: "Два года назад у меня была проблема с ногами, о которой я не хочу говорить, потому что это очень личное..."

дальнейшем ему предстоит пройти курс физиотерапии, чтобы привыкнуть ходить на своих новых ногах.

Операция по удлинению конечностей — это процедура, которая постепенно делает кость руки или ноги длиннее. Так лечат скелетную дисплазию, проблемы роста костей и разницу в длине костей.

Сама операция состоит из двух основных этапов: остеотомия, то есть рассечение кости на два сегмента и прикрепление к ним устройства для удлинения конечности.

Хирурги вставили в голени регулируемые телескопические стержни и постепенно подкручивали их, тем самым удлиняя ноги.

Поскольку кость растёт на один миллиметр в день, это означает, что Йеферсон мучился 152 дня, прежде чем достиг своего нового роста в 192 см.

"У меня есть даже 60-65-летние пациенты, которые приходят ко мне на эту процедуру, потому что шутки про "коротышек" не прекращаются, и они чувствуют себя неполноценными", — рассказал доктор Шахаб Махбубиан, хирург из Института удлинения ног в Бербанке, Калифорния.

26-летний мужчина по имени Алекс объяснил, почему тоже решился на операцию: "С невысокими мужчинами часто разговаривают свысока. У меня не было цели стать высоким. Я хотел быть таким, чтобы никто не обращал внимания на мой рост".

Хотя операция сопряжена с определенными рисками, включая повреждение нервов и потерю подвижности, Алекс остался доволен своим опытом: "Восстановление позади, и я чувствую себя потрясающе".

В прошлом году психологи опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие жители США, Канады, Кубы и Норвегии. Выяснилось, что высокие мужчины чаще выбирают невысоких партнёрш, а женщины — высоких мужчин.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блогер   история   операция   рост   удлинение ног   эстетика   
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7  комментариев
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Косис Гудронис 56 минут назад
лучше бы хер удлинить...
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96
Артем Игоревич 12 минут назад
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50k
Aleksandr 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
Илья 39 минут назад
Психически больной . Его в дурку запереть надо а не операции проводить.
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128k
parallax 58 минут назад
Тот самый случай, когда есть деньги, но нет мозгов.
У подписчиков видимо и первого нет.
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