Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Блогер поделился видеороликом, в котором объяснил: "Я не карлик и не самый высокий. Да, мои ноги красивые, но я их ненавижу... Я, как и почти все люди, стесняюсь некоторых частей своего тела, и у меня есть пара сотен миллионов песо, чтобы это исправить".

Колумбиец также поделился, что операция была сделана исключительно в "эстетических" целях, и напомнил: "Два года назад у меня была проблема с ногами, о которой я не хочу говорить, потому что это очень личное..."