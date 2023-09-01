Модель сделала две операции по удлинению ног, чтобы угодить мужу

Терезия Фишер из Гамбурга, Германия, прошла через мучения, чтобы стать выше на 14 сантиметров. Ранее ее рост составлял 170 см, а после двух операций - почти 183 сантиметра. 31-летняя участница шоу "Топ-модель по-немецки" утверждает, что идею предложил ее бывший муж Томас Беренд.
В беседе с радиостанцией MDR Jump модель заявила, что муж сказал ей: "Терезия, ты знаешь, мне нравятся высокие женщины. Мне бы это очень понравилось. Ты можешь стать выше на 14 сантиметров".
"Он говорил: "Без меня ты ничего не сможешь. Я тебе нужен". И если тебе говорят это 20, 30, 60, 70 раз - ты начинаешь верить, что без него ты ничто", - пожаловалась Терезия. По ее словам, она не знала о подобных операциях, пока ей не рассказал муж.
Впервые Фишер легла под нож хирурга в возрасте 24 лет, тогда она подросла на 8 сантиметров. Врачи вставили в ее голени регулируемые телескопические стержни и постепенно подкручивали их, тем самым удлиняя ноги.
В марте прошлого года модель перенесла еще одну операцию, в результате которой ее ноги удлинились еще на 6 сантиметров. Операции обошлись немке в 140000 евро (более 14,5 млн рублей).
В интервью немецкой газете Bild она рассказала о процессе операции: "Кости голени ломают начисто, вставляют спицы и устанавливают аппарат внешней фиксации. Вы самостоятельно растягиваете голени, подкручивая гайки. Десять щелчков в день с каждой стороны дают дополнительные 0,5 миллиметра".
Терезия и Томас познакомились в 2015 году, а спустя 4 года поклялись в любви и верности на глазах у миллионов зрителей, поженившись в финале шоу "Топ-модель по-немецки".
Фишер утверждает, что никогда бы не решилась на операцию, если бы бывший муж не донимал ее: "Я всегда была довольна своим телом. Мне стыдно, что я согласилась на операцию, которую не должна была делать".
Пара объявила о расставании через полгода после второй операции в 2022 году.
В 2019 году, когда она еще была с Томасом, Терезия сказала: "Теперь секс стал лучше! Я стала очень гибкой, у меня появилось больше возможностей для маневров в постели". Девушка также утверждала, что стала увереннее в себе, поскольку в подростковом возрасте над ней издевались. Она призналась: "Сейчас я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но в Интернете на меня обрушилась волна ненависти. Это причиняет мне сильную боль. С помощью процедуры удлинения ног я нашла себя и наконец-то преодолела свою старую психологическую травму".
Сейчас Терезия в отношениях со Стефаном. Много лет назад они расстались, но не переставали общаться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Человека?
А вот, собственно, я думаю, и причина развода! Сдаётся мне, они не просто общались, но и телами дружили!
Понятно, речь не идёт об экстренных случаях, когда без оперативного вмешательства никак. Но если можно обойтись без, то лучше не делать. Никогда не знаешь как и когда это аукнется в будущем. Вся проблема этой курицы в голове. Её лечить надо, а не ноги растягивать