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Модель сделала две операции по удлинению ног, чтобы угодить мужу

Модель сделала две операции по удлинению ног, чтобы угодить мужу

Автор:
01 сентября 2023 13:06
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Терезия Фишер   история   модель   ноги   операция   рост   фотография   
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Терезия Фишер из Гамбурга, Германия, прошла через мучения, чтобы стать выше на 14 сантиметров. Ранее ее рост составлял 170 см, а после двух операций - почти 183 сантиметра. 31-летняя участница шоу "Топ-модель по-немецки" утверждает, что идею предложил ее бывший муж Томас Беренд.

В беседе с радиостанцией MDR Jump модель заявила, что муж сказал ей: "Терезия, ты знаешь, мне нравятся высокие женщины. Мне бы это очень понравилось. Ты можешь стать выше на 14 сантиметров".

"Он говорил: "Без меня ты ничего не сможешь. Я тебе нужен". И если тебе говорят это 20, 30, 60, 70 раз - ты начинаешь верить, что без него ты ничто", - пожаловалась Терезия. По ее словам, она не знала о подобных операциях, пока ей не рассказал муж.


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Впервые Фишер легла под нож хирурга в возрасте 24 лет, тогда она подросла на 8 сантиметров. Врачи вставили в ее голени регулируемые телескопические стержни и постепенно подкручивали их, тем самым удлиняя ноги.

В марте прошлого года модель перенесла еще одну операцию, в результате которой ее ноги удлинились еще на 6 сантиметров. Операции обошлись немке в 140000 евро (более 14,5 млн рублей).

В интервью немецкой газете Bild она рассказала о процессе операции: "Кости голени ломают начисто, вставляют спицы и устанавливают аппарат внешней фиксации. Вы самостоятельно растягиваете голени, подкручивая гайки. Десять щелчков в день с каждой стороны дают дополнительные 0,5 миллиметра".

Терезия и Томас познакомились в 2015 году, а спустя 4 года поклялись в любви и верности на глазах у миллионов зрителей, поженившись в финале шоу "Топ-модель по-немецки".

Фишер утверждает, что никогда бы не решилась на операцию, если бы бывший муж не донимал ее: "Я всегда была довольна своим телом. Мне стыдно, что я согласилась на операцию, которую не должна была делать".

Пара объявила о расставании через полгода после второй операции в 2022 году.

В 2019 году, когда она еще была с Томасом, Терезия сказала: "Теперь секс стал лучше! Я стала очень гибкой, у меня появилось больше возможностей для маневров в постели". Девушка также утверждала, что стала увереннее в себе, поскольку в подростковом возрасте над ней издевались. Она призналась: "Сейчас я чувствую себя счастливой и довольной своими ногами, но в Интернете на меня обрушилась волна ненависти. Это причиняет мне сильную боль. С помощью процедуры удлинения ног я нашла себя и наконец-то преодолела свою старую психологическую травму".

Сейчас Терезия в отношениях со Стефаном. Много лет назад они расстались, но не переставали общаться.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Терезия Фишер   история   модель   ноги   операция   рост   фотография   
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41  комментарий
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26k
AzuveR 2 часа назад
Ипанутая. У меня всё.
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5k
Rubiroid_47 5 минут назад
Два долба*ёба.
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7k
Николай 5 минут назад
У кого то проблемы...
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30k
Serg2001 6 минут назад
Какая-то в целом неприятная конструкция. Еще и из носа торчит что-то. Ей бы больше подошло имя Фуб/\я...)
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4k
ProstoBoBka 14 минут назад
Где модель? На фото е.б.а.н.у.т.а.я, никакой модели нет!
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46k
Крымчанка 14 минут назад
Дурдом. Это горе не от ума, а от переизбытка денег. Уже не знают что бы такого придумать. Для нормальной женщины одной такой идиотской идеи со стороны мужа должно быть достаточно для развода.
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20k
sonic24a 15 минут назад
Гля ужас. Муж, кстати, тоже.
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1k
Misanthrop 16 минут назад
170+14= почти 183?!
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4k
Vlamir Полчаса назад
Уж сильно дохлая! Лучше бы сразу сиськи купила!
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397
Jay Freeman Полчаса назад
А можно на фишках такие посты не постить? Никогда.
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3k
OLDer Полчаса назад
Модель чего?
Человека?
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2k
Duke_kir Полчаса назад
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3k
Хачик Полчаса назад
"Сейчас Терезия в отношениях со Стефаном. Много лет назад они расстались, но не переставали общаться."
А вот, собственно, я думаю, и причина развода! Сдаётся мне, они не просто общались, но и телами дружили!
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3k
Руслан Полчаса назад
Как говорится некоторыми врачами: лучшая операция - несделанная)
Понятно, речь не идёт об экстренных случаях, когда без оперативного вмешательства никак. Но если можно обойтись без, то лучше не делать. Никогда не знаешь как и когда это аукнется в будущем. Вся проблема этой курицы в голове. Её лечить надо, а не ноги растягивать
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16k
Alex Полчаса назад
Баба дура. Мужик урод... Парочка.
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16k
banzai7 48 минут назад
Так у неё, по ходу, анорексия ещё.
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13k
Павел 50 минут назад
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1k
grigorenko vladislav 50 минут назад
Долбо@бам нет покоя, щас ещё дойки себе надует, потом губы с жопой - и на свалку. Толку-то ходули удлинять, когда рожа тяпкой и в башке сечка! Зато денег - как у дурака фантиков, да и те - только просрать могут.
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5k
satra Час назад
В Германии изобрели аппарат Илизарова?
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10k
МихА Час назад
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1k
Сид Час назад
На мозги денег не хватило.
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