Модель сделала две операции по удлинению ног, чтобы угодить мужу

В беседе с радиостанцией MDR Jump модель заявила, что муж сказал ей: "Терезия, ты знаешь, мне нравятся высокие женщины. Мне бы это очень понравилось. Ты можешь стать выше на 14 сантиметров".

"Он говорил: "Без меня ты ничего не сможешь. Я тебе нужен". И если тебе говорят это 20, 30, 60, 70 раз - ты начинаешь верить, что без него ты ничто", - пожаловалась Терезия. По ее словам, она не знала о подобных операциях, пока ей не рассказал муж.