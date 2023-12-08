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Ценовая эстафета от гречки и сахара перешла к яйцам

Ценовая эстафета от гречки и сахара перешла к яйцам

Автор:
08 декабря 2023 18:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   инфляция   подборка   шринкфляция   яйца   
1386
17
Цена за десяток яиц устремились в небеса. Что остаётся обычным людям? Ну как... Можно поиздеваться, мемы нарисовать. Плохо что ли? Плохо!
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Метки: Прикол   Юмор   инфляция   подборка   шринкфляция   яйца   
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11  комментариев
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380
iskra Час назад
Насчет масла непонятно. Масса нетто - это без упаковки. А на фото - с упаковкой.
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14k
Ничоси 10 минут назад
Комментарий к фото
2 грамма упаковка
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2k
Николай 15 минут назад
Хайникен теперь 0,43? Ща я схожу в Spar элитный на окраине Подольска...
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12k
Владимир Полчаса назад
139р 10 окских яиц. Откуда столько нытья то?
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294
Пчёл Владимир 3 минуты назад
Ну, если учитывать, что, буквально, пару недель, они стоили 59-68 рублей, видимо, ты - терпила.
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5k
Ал Ди 43 минуты назад
В книгах о золотой лихорадке на Аляске и в эссе «Экономика Клондайка» писатель Джек Лондон, который был очевидцем этих событий, упоминает цены на товары и услуги.
яйца 20–65 долл. за штуку,
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56k
Опиум для народа 54 минуты назад
А можно завести кур. Штук 15. Мешок ячменя и мешок пшеницы - 900 р. Плюс отходы. Примерно на месяц хватает. Яйца лежат в холодильнике штук сорок, никто уже больно-то не жрёт.
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6k
Babangdida Час назад
13: Разуй глаза, на этикете написано 15шт. Т.е. одно чуть дешевле, чем те, по 10 в упаковке.
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9k
sedoisever Час назад
У автора тоже с математикой хреново.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Это где же у нас яйца по 600 рублей продаются?
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