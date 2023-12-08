Ценовая эстафета от гречки и сахара перешла к яйцам

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Цена за десяток яиц устремились в небеса. Что остаётся обычным людям? Ну как... Можно поиздеваться, мемы нарисовать. Плохо что ли? Плохо!
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5. Возможно, эту минеральную воду получают от специальных коров, дающих не молоко, а минералку "Ессентуки"
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яйца 20–65 долл. за штуку,