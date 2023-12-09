15 фотографий, которые сделают день любого перфекциониста лучше

1960
16
Мир полон хаоса, поэтому даже немного гармонии подобно глотку свежего воздуха. Перфекционистам приходится труднее воспринимать несовершенство, поэтому этот пост обязательно поднимет настроение и доставит эстетическое удовольствие. Наслаждайтесь!
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