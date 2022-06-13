17 душевных изображений, которые поднимут ваш уровень эндорфинов

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Когда слишком много проблем и настроение стремится к нулю, срочно нужно что-то позитивное. В этом посте вы увидите изображения, которые несомненно сделают ваш день в миллион раз лучше.
Ну разве не прелесть?
Детёныш дикобраза лакомится кукурузой
Совы - это те же кошки, только с крыльями
Котик в приюте очень захотел обнимашек
Влюблённый ослик
Улыбочку
Источник:
АНТИФИШКИ
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